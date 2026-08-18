I Philadelphia Union si stanno scaldando esattamente al momento giusto. Dopo un avvio lento della stagione MLS 2026, la squadra di Bradley Carnell ha infilato quattro vittorie di fila, compreso un successo in rimonta contro il New York City FC, e ora arriva la serata più importante della loro stagione fin qui.

Lionel Messi e l'Inter Miami faranno visita al Subaru Park mercoledì 19 agosto, a pochi giorni dal ritorno dell'argentino dalla finale della Coppa del Mondo, in quella che è comodamente il biglietto più richiesto dell'anno a Chester. Oltre a questo, restano altre otto partite casalinghe mentre i campioni in carica del Supporters' Shield puntano a un'altra lunga corsa nei playoff.

La domanda sarà altissima per le serate di cartello, quindi GOAL vi spiega come potete assicurarvi un posto per i prossimi impegni dei Philadelphia Union, compresi dove acquistare i biglietti e quanto costeranno.

Quali sono le prossime partite dei Philadelphia Union?

Di seguito trovate le restanti partite della stagione regolare MLS 2026 dei Philadelphia Union:

Data Partita Stadio Biglietti mer 19 ago, 19:30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Biglietti dom 23 ago, 20:30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Biglietti sab 29 ago, 19:30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Biglietti sab 5 set, 19:30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Biglietti mer 9 set, 19:30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Biglietti lun 14 set, 21:00 ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biglietti dom 20 set, 20:30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Biglietti sab 26 set, 19:30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Biglietti sab 10 ott, 19:30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Biglietti gio 15 ott, 20:30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Biglietti sab 17 ott, 14:30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Biglietti sab 24 ott, 19:30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Biglietti gio 29 ott, 20:30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Biglietti sab 31 ott, 14:00 ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Biglietti sab 7 nov, 17:00 ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Biglietti

Come comprare i biglietti dei Philadelphia Union

Il modo più semplice e affidabile per acquistare i biglietti dei Philadelphia Union è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per tutte le restanti partite in casa e in trasferta, i prezzi si aggiornano in tempo reale e potete confrontare i posti in tutto lo stadio prima di acquistare.

Che siate alla ricerca di un biglietto per una singola partita in una tranquilla serata infrasettimanale o di posti last minute per le partite più importanti della stagione, StubHub offre opzioni per ogni fascia di prezzo. Per le sfide ad alta richiesta come la visita dell'Inter Miami, acquistare il prima possibile vi garantisce la scelta più ampia di settori e i prezzi migliori prima che la disponibilità si riduca.

Quanto costano i biglietti dei Philadelphia Union?

Per le normali partite di regular season al Subaru Park, i biglietti dei Philadelphia Union costano in genere tra 40 e 80 USD, con prezzi che variano a seconda dell'avversario, del giorno della settimana e della posizione a sedere o in piedi nello stadio.

Le partite di cartello sono un'altra storia. I biglietti per la visita dell'Inter Miami stanno raggiungendo un sovrapprezzo significativo, come accade ovunque giochi Messi, quindi per quella gara aspettatevi prezzi ben superiori alla fascia abituale. Su StubHub, i prezzi delle partite rimanenti fluttuano in base alla domanda, e i posti più economici per le serate più importanti sono i primi a sparire, il che rende l'acquisto anticipato la mossa più intelligente.

Cosa aspettarsi dai Philadelphia Union nel 2026?

L'Union arriva a questo tratto di stagione da detentore del Supporters' Shield, dopo aver chiuso al primo posto la regular season 2025 con 66 punti e il minor numero di gol subiti in MLS sotto la guida dell'head coach Bradley Carnell. La stagione 2026 era iniziata lentamente, ma la formula che ha portato lo Shield, difesa organizzata, rapidi attacchi verticali e un pubblico di casa incessante, è tornata a funzionare con quattro vittorie consecutive alla vigilia della sfida contro il Miami.

Il calendario rimanente offre ai tifosi diversi appuntamenti da segnare. La serata di Messi del 19 agosto è ovviamente quella di maggior richiamo, ma il finale di stagione prevede anche due sfide contro una corazzata della Eastern Conference come l'FC Cincinnati, una trasferta sentita contro i New York Red Bulls e l'ultima partita casalinga contro il Toronto il 7 novembre, che potrebbe avere implicazioni per il piazzamento nei playoff.

Al Subaru Park aspettatevi un River End in grande spolvero. Il gruppo di tifosi Sons of Ben trasforma ogni partita casalinga in un evento e, quando parte il Doop dopo un gol dell'Union, ci sono poche atmosfere migliori in MLS.

Storia del Subaru Park

Il Subaru Park è uno stadio di calcio specifico da 18.500 posti a Chester, in Pennsylvania, situato accanto al Commodore Barry Bridge sul lungofiume lungo il fiume Delaware. L'impianto è la casa dei Philadelphia Union da quando è stato inaugurato nel 2010.

Il design compatto dello stadio mantiene ogni posto vicino al campo, e questo è uno dei motivi principali per cui è considerato uno dei migliori posti in cui vedere il calcio negli Stati Uniti. Oltre al calcio, il Subaru Park ha ospitato numerose partite di rugby a 15, comprese gare universitarie, una sfida di Premiership inglese tra Newcastle Falcons e Saracens e un incontro internazionale tra gli USA e i Maori All Blacks.