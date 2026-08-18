Il Palmeiras può essere il club più titolato del calcio brasiliano, con 12 campionati vinti, ma dopo aver mancato la gloria nelle due stagioni precedenti, l'Alviverde è disperatamente a caccia del luccicante trofeo ancora una volta. Perché non vedere se riuscirà a chiudere l'affare in questa stagione prenotando oggi stesso i biglietti per le partite?

Dopo aver chiuso al secondo posto dietro al Botafogo nel 2024 (a 6 punti) e al secondo posto dietro al Flamengo nel 2025 (a 3 punti), la squadra di San Paolo sarà desiderosa di mantenere il proprio slancio in questa stagione e tagliare il traguardo. Il Palmeiras può aver ottenuto quest'anno memorabili successi in Serie A contro rivali per il titolo come Flamengo, Athletico Paranaense e Fluminense, ma sa di non potersi permettere di rallentare.

Anche se in questa stagione non c'è stato un principale protagonista in campionato sotto porta per il Palmeiras, l'ex stella di Manchester United e Fulham Andreas Pereira continua a svolgere un ruolo fondamentale sul fronte degli assist. Si spera inoltre che le stelle straniere José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio e Jhon Arias continuino a brillare.

La scena calcistica brasiliana sarà rovente nei prossimi mesi e potresti assistere ad alcune partite dal vivo assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni sui biglietti del Palmeiras, quanto costano, come acquistarli e molto altro.

Prossime partite del Palmeiras

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti dom 23 ago (16:00) Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, San Paolo Biglietti mer 26 ago (21:30) Copa do Brasil Q/F L1: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, San Paolo Biglietti dom 30 ago (19:30) Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Biglietti mer 2 set (21:30) Copa do Brasil Q/F L2: Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Biglietti dom 6 set (18:30) Serie A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biglietti dom 13 set (15:00) Serie A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, San Paolo Biglietti dom 20 set (15:00) Serie A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Biglietti mer 7 ott (15:00) Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, San Paolo Biglietti

Come acquistare i biglietti del Palmeiras

I biglietti ufficiali per le partite del Palmeiras possono essere acquistati solo online tramite il sito di biglietteria dedicato del club, Ingressos Palmeiras. I biglietti vengono generalmente messi in vendita circa 5-7 giorni prima di ogni partita, con finestre di priorità strutturate.

Il Palmeiras utilizza un sistema a scaglioni, o “waves”, per tutte le partite casalinghe al Nubank Parque di San Paolo:

Giorni 1-3 (priorità membri del club): i primi giorni di vendita sono aperti esclusivamente ai membri dell'Avanti (Sócio Torcedor).

Dal giorno 4 in poi (vendita al pubblico): se restano biglietti dopo le finestre riservate ai membri, la vendita generale online viene aperta al pubblico.

Giorno della partita: nelle rare occasioni in cui le partite non fanno registrare il tutto esaurito, le biglietterie fisiche dell'Allianz Parque possono vendere i posti rimanenti, ma acquistare online in anticipo è fortemente consigliato, soprattutto per sfide di alto profilo come il Derby Paulista contro il Corinthians.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Palmeiras sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Palmeiras?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per le normali partite casalinghe del Palmeiras al Nubank Parque vanno generalmente da R$ 100 a R$ 260 ($18-$48 USD) per le partite standard, ma questi prezzi salgono fino a R$ 180 - R$ 500+ ($33-$90+ USD) per derby premium e partite a eliminazione diretta, come la Copa Libertadores.

Il prezzo dei biglietti e la disponibilità dipendono direttamente dai settori dello stadio e dalle categorie ufficiali di membership del club.

Tieni d'occhio il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni o i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sul Nubank Parque

Il Nubank Parque (ex Allianz Parque) è uno stadio polifunzionale di livello mondiale a San Paolo, in Brasile, situato sullo storico terreno del Parque Antarctica. È stato inaugurato nel 2014 ed è la casa del Palmeiras, squadra del Campeonato Brasileiro Série A, oltre a ospitare partite internazionali. L'impianto ha una capienza di 43.713 spettatori per le partite di calcio e fino a 55.000 per i grandi concerti musicali internazionali.

Lontano dal calcio, il Nubank Parque è stato classificato a livello globale tra i 20 migliori stadi per musica dal vivo e intrattenimento dallo Stadium Stars Report di IQ Magazine, e rappresenta una tappa di primo piano per i tour in America Latina.

Nel 2026, lo stadio ha concluso il suo accordo sui naming rights con Allianz ed è entrato in una nuova partnership con la società brasiliana di tecnologia finanziaria Nubank. Per determinare il nuovo nome dell'impianto, è stato lanciato un sondaggio online tra i tifosi del Palmeiras. Le opzioni presentate erano Nubank Arena, Parque Nubank e Nubank Parque, con quest'ultima che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Elenco dei record e delle statistiche del Palmeiras

Il Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) è uno dei club di maggior successo nella storia del calcio brasiliano e sudamericano.

Palmarès e trofei principali

Campeonato Brasileiro Série A: 12 titoli (record nazionale assoluto) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 titoli (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 titoli (1999, 2020, 2021)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Più gol: Heitor (327), César Maluco (182)

I primi campioni globali

Il Palmeiras ha vinto la Copa Rio 1951 battendo la Juventus. Questo storico torneo a otto squadre è ampiamente riconosciuto come il primo campionato internazionale per club in assoluto.



