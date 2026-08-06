Il Newcastle si appresta ad affrontare il 2026/27 con il nuovo allenatore Matthias Jaissle, arrivato dopo l’addio di Eddie Howe e un deludente 12° posto della scorsa stagione. Senza coppe europee in questa annata, l’attenzione è rivolta alla Premier League. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per St James' Park.
Calendario completo del Newcastle United in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|dom 23 ago 2026, 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 29 ago 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 set 2026, 15:00
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 16:00
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00
|Newcastle United vs Sunderland (derby Tyne-Wear)
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 16:00
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 15:00
|Sunderland vs Newcastle United (derby Tyne-Wear)
|Stadium of Light (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|dom 23 mag 2027, 15:00
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Newcastle United?
I biglietti per il giorno della partita non arrivano mai alla vendita libera, perché la domanda supera l’offerta dopo che i membri Mags e gli abbonati si sono assicurati i loro posti durante le finestre di priorità. Le membership del club sono Mags+ (£47), Mags (£37) e Junior Mags (£20). Mags+ include la priorità d’acquisto, l’accesso gratuito alle amichevoli precampionato e un posto nei criteri della lista d’attesa per l’abbonamento stagionale. Siti secondari come StubHub offrono un’alternativa se i canali ufficiali esauriscono i posti.
Quanto costano i biglietti del Newcastle United?
I prezzi per gli adulti tramite il club vanno da £56 a £75 su base partita per partita, variando in base all’avversario e alla posizione del posto. I biglietti più economici si trovano di solito nell’area famiglie, in alto al Livello 7 della Milburn Stand. I prezzi sono aumentati del 5% e del 3,3% nelle due stagioni recenti consecutive sulla scia del miglioramento del rendimento del club.
Tutto quello che c’è da sapere su St James' Park
Casa del Newcastle dal 1892, St James' Park ha una capienza di 52.264 posti, la 10ª più alta nel calcio inglese. Ha ospitato partite internazionali a Euro 1996, eventi durante le Olimpiadi di Londra 2012 e incontri della Coppa del Mondo di rugby 2015, ed è stato confermato come sede di Euro 2028.
Il futuro a lungo termine dello stadio è ancora indeciso. I proprietari del Public Investment Fund stanno valutando se espandere l’impianto attuale fino a circa 65.000 posti o costruire uno stadio completamente nuovo nelle vicinanze, potenzialmente fino a 70.000 posti, ma non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. Nel frattempo, il club si è concentrato su miglioramenti graduali, tra cui il rifacimento dell’impianto PA e nuovi posti a sedere e punti ristoro.