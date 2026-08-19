La squadra di Liga MX CD Guadalajara, popolarmente conosciuta come Chivas, potrebbe non aver vinto alcun trofeo da quasi un decennio, ma questo non impedisce ai tifosi di sognare la gloria. Puoi unirti alla fervente massa rojiblanca all'Estadio Akron e assistere a un emozionante spettacolo di calcio messicano prenotando oggi stesso i biglietti.

Le Chivas hanno una delle tifoserie più grandi al mondo. Oltre a godere di un enorme sostegno tra gli appassionati di calcio messicano, possono contare anche su vastissimi numeri di tifosi che le incitano oltre confine, negli Stati Uniti.

Con epiche sfide di Liga MX ancora da giocare, incluso il derby per eccellenza, il Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), questa è l'occasione perfetta per assaporare tutto ciò che la scena calcistica messicana ha da offrire.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del CD Guadalajara, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Chivas Guadalajara

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab, 22 ago (17.07) Chivas vs Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab, 29 ago (17.00) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Biglietti sab, 5 set (17.00) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Biglietti dom, 13 set (18.00) Chivas vs Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab, 19 set (21.00) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab, 26 set (17.07) Chivas vs Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab, 10 ott (19.00) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Biglietti sab, 17 ott (17.07) Chivas vs Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti mar, 20 ott (21.07) Chivas vs Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Chivas Guadalajara

Per acquistare i biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Chivas Guadalajara, devi comprarli online tramite Boletomóvil, che è il partner ufficiale esclusivo del club per la biglietteria. I biglietti acquistati qui sono completamente digitali, verificati e collegati direttamente agli scanner di accesso dello stadio.

Se dopo la finestra di vendita online restano ancora biglietti disponibili, possono essere acquistati direttamente alle biglietterie fisiche dell'Estadio Akron, in avvicinamento al giorno della partita.

Tuttavia, a causa dell'elevata domanda locale, gli incontri di cartello, come il Clásico Nacional contro il Club América, spesso fanno registrare il tutto esaurito online prima ancora che le biglietterie fisiche aprano.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite delle Chivas sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Chivas Guadalajara?

I biglietti del Chivas de Guadalajara generalmente partono da una fascia compresa tra 25 e 50 USD per le normali partite di stagione regolare di Liga MX.

Per le partite ad alta tensione, come l'‘El Clásico Nacional’ contro il Club América o le sfide dei playoff della Liguilla, i prezzi spesso salgono fino a oltre 250 USD a causa dell'enorme domanda.

La mappa dei posti dell'Estadio Akron è divisa in due livelli principali: il Lower Level (Tribuna 1 / T1) e l'Upper Level (Tribuna 2 / T2). I posti più costosi si trovano in T1.

Offerta speciale studenti: se sei uno studente diretto all'Estadio Akron, il Chivas propone occasionalmente una promozione per il giorno della partita che offre biglietti da 10 USD nel settore basso dietro la porta sud ai primi 1.000 studenti che presentano un documento valido alla biglietteria dello stadio.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per i biglietti per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estadio Akron

L'Estadio Akron, precedentemente noto come Estadio Omnilife ed Estadio Chivas, è uno stadio polifunzionale a Zapopan, vicino a Guadalajara.

Dalla sua inaugurazione nel 2010, è il campo di casa della squadra di Liga MX CD Guadalajara (alias Chivas)

Oltre al calcio, all'Estadio Akron si sono svolti anche vari altri eventi sportivi e di intrattenimento.

Artisti del calibro di Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira vi hanno tenuto concerti e la leggenda del pugilato messicano Canelo Alvarez ha affrontato John Ryder nello stadio nel 2023.

Per la Coppa del Mondo FIFA 2026, la capienza dell'Estadio Akron era di 48.000 posti. Ha ospitato quattro partite della fase a gironi, inclusa Uruguay vs Spagna.

Record e statistiche del Chivas Guadalajara

Il Club Deportivo Guadalajara, ampiamente conosciuto come Chivas, è uno dei club calcistici più storici e di maggior successo della storia messicana. Il club è famoso a livello globale per la sua rigida e incrollabile tradizione di schierare giocatori messicani, rappresentando una enorme fonte di orgoglio nazionale.

Trofei del club e principali successi

Titoli Liga MX (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

CONCACAF Champions League (2): 1962, 2018

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Più gol: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

La partenza perfetta

Le Chivas detengono il record della Liga MX per la striscia di vittorie più lunga all'inizio di una singola stagione, con 8 successi consecutivi all'avvio del torneo Bicentenario 2010.

L'era di El Campeonísimo (1956–1965)

L'età dell'oro assoluta del club si verificò quando le Chivas dominarono nettamente il calcio messicano, vincendo 7 titoli di campionato in 9 anni, inclusa un'incredibile serie di 4 consecutivi tra il 1958 e il 1962. Questa leggendaria squadra portò il club in storiche tournée mondiali, mettendo alla prova la propria identità interamente messicana direttamente contro giganti europei come il Barcellona.







