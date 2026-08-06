Ogni appassionato di calcio sogna di essere allo Spotify Camp Nou per vedere Lamine Yamal inventarsi una straordinaria serpentina sulla fascia, assistere a Raphinha che sfonda le difese avversarie o ammirare Pedri infilare un passaggio impossibile nella cruna di un ago.

Mentre l'FC Barcelona prosegue la sua campagna ad alta intensità sotto la guida di Hansi Flick, assicurarsi un posto per vedere dal vivo i blaugrana in Catalogna resta una delle esperienze più ambite dello sport europeo.

GOAL ti spiega dove trovare i biglietti del Barcellona e quanto costano.

Prossime partite del Barcellona 2026/27

Data e orario del calcio d'inizio Partita Competizione Biglietti dom 16 ago, 20:00 FC Barcelona vs Athletic Club La Liga Biglietti dom 23 ago, 19:00 Elche CF vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 30 ago, 19:00 FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga Biglietti dom 6 set, 20:00 Valencia CF vs FC Barcelona La Liga Biglietti mer 16 set, 20:00 FC Barcelona vs Real Racing Club La Liga Biglietti dom 20 set, 20:00 Sevilla FC vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 27 set, 19:00 FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga Biglietti dom 4 ott, 19:00 RC Celta Vigo vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 18 ott, 19:00 FC Barcelona vs RCD Mallorca La Liga Biglietti dom 25 ott, 19:00 FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Biglietti dom 1 nov, 19:00 CA Osasuna vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 8 nov, 20:00 Atlético Madrid vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 22 nov, 19:00 FC Barcelona vs Villarreal CF La Liga Biglietti dom 29 nov, 19:00 Real Betis vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 6 dic, 19:00 FC Barcelona vs Girona FC La Liga Biglietti dom 13 dic, 19:00 Deportivo Alavés vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 20 dic, 19:00 FC Barcelona vs UD Las Palmas La Liga Biglietti dom 3 gen, 19:00 RCD Espanyol vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 10 gen, 19:00 FC Barcelona vs Getafe CF La Liga Biglietti dom 17 gen, 19:00 Athletic Club vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 24 gen, 19:00 FC Barcelona vs Elche CF La Liga Biglietti dom 31 gen, 19:00 Rayo Vallecano vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 7 feb, 20:00 FC Barcelona vs Atlético Madrid La Liga Biglietti dom 14 feb, 19:00 Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 21 feb, 19:00 FC Barcelona vs Sevilla FC La Liga Biglietti dom 28 feb, 19:00 Villarreal CF vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 7 mar, 19:00 FC Barcelona vs RC Celta Vigo La Liga Biglietti dom 14 mar, 19:00 RCD Mallorca vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 21 mar, 19:00 FC Barcelona vs CA Osasuna La Liga Biglietti dom 4 apr, 20:00 Girona FC vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 11 apr, 20:00 FC Barcelona vs Real Betis La Liga Biglietti dom 18 apr, 20:00 FC Barcelona vs RCD Espanyol La Liga Biglietti mer 21 apr, 20:00 UD Las Palmas vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 2 mag, 20:00 FC Barcelona vs Deportivo Alavés La Liga Biglietti dom 9 mag, 20:00 Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 16 mag, 20:00 FC Barcelona vs Valencia CF La Liga Biglietti dom 23 mag, 20:00 Real Racing Club vs FC Barcelona La Liga Biglietti dom 30 mag, 20:00 Getafe CF vs FC Barcelona La Liga Biglietti

Come acquistare i biglietti del Barcellona?

Per orientarsi nelle uscite dei biglietti dell'FC Barcelona bisogna capire il modello di assegnazione a livelli del club:

Priorità per i socios (membri del club): i membri ufficiali del club ricevono l'accesso prioritario all'acquisto dei biglietti per le singole partite prima che la vendita venga aperta al pubblico generale.

i membri ufficiali del club ricevono l'accesso prioritario all'acquisto dei biglietti per le singole partite prima che la vendita venga aperta al pubblico generale. Membri Culés Premium: i titolari della membership ufficiale per tifosi ottengono una seconda finestra prioritaria, di solito da 5 a 7 giorni prima del calcio d'inizio. Iscriversi a questo programma è altamente consigliato per i sostenitori non residenti che puntano a biglietti al prezzo nominale.

i titolari della membership ufficiale per tifosi ottengono una seconda finestra prioritaria, di solito da 5 a 7 giorni prima del calcio d'inizio. Iscriversi a questo programma è altamente consigliato per i sostenitori non residenti che puntano a biglietti al prezzo nominale. Vendita al pubblico generale: i posti rimanenti per il pubblico generale vengono messi online tramite il portale ufficiale biglietti dell'FC Barcelona circa 3-5 giorni prima della partita. Poiché gli abbonati possono rimettere i propri posti nel sistema tramite il programma Seient Lliure, spesso compaiono ulteriori biglietti in piccoli lotti fino al giorno della gara.

i posti rimanenti per il pubblico generale vengono messi online tramite il portale ufficiale biglietti dell'FC Barcelona circa 3-5 giorni prima della partita. Poiché gli abbonati possono rimettere i propri posti nel sistema tramite il programma Seient Lliure, spesso compaiono ulteriori biglietti in piccoli lotti fino al giorno della gara. Mercati secondari: per le partite ad alta richiesta, come El Clásico, le sfide europee a eliminazione diretta o i derby contro l'Espanyol, le vendite ufficiali si esauriscono nel giro di pochi minuti. Piattaforme di rivendita verificate come StubHub offrono trasferimenti garantiti di biglietti mobili per i tifosi che arrivano dall'estero e hanno bisogno di confermare i posti con largo anticipo.

Quanto costano i biglietti del Barcellona?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Barcellona al Camp Nou partita per partita, i prezzi per gli adulti vanno da 50-120 € se l'acquisto avviene direttamente tramite il club. Il prezzo varia in base agli avversari e al posto scelto nello stadio.

Tieni d'occhio il portale ufficiale biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Biglietti sui siti di rivendita secondaria come StubHub.

Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Barcellona offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più alto. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversari di grande nome, come El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituto del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcelona. All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capacità di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da cornice a concerti di artisti di primo piano come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa per capacità di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.