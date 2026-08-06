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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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Come comprare i biglietti del Barcellona 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, Liga e altro ancora

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Biglietti
Barcellona
LaLiga

Non perderti l’occasione di vedere il Barcellona dal vivo in questa stagione, con tutti i modi per acquistare i biglietti

Ogni appassionato di calcio sogna di essere allo Spotify Camp Nou per vedere Lamine Yamal inventarsi una straordinaria serpentina sulla fascia, assistere a Raphinha che sfonda le difese avversarie o ammirare Pedri infilare un passaggio impossibile nella cruna di un ago.

Mentre l'FC Barcelona prosegue la sua campagna ad alta intensità sotto la guida di Hansi Flick, assicurarsi un posto per vedere dal vivo i blaugrana in Catalogna resta una delle esperienze più ambite dello sport europeo.

GOAL ti spiega dove trovare i biglietti del Barcellona e quanto costano.

Biglietti FC BarcelonaPrenota ora

Prossime partite del Barcellona 2026/27

Data e orario del calcio d'inizioPartitaCompetizioneBiglietti
dom 16 ago, 20:00FC Barcelona vs Athletic ClubLa LigaBiglietti
dom 23 ago, 19:00Elche CF vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 30 ago, 19:00FC Barcelona vs Rayo VallecanoLa LigaBiglietti
dom 6 set, 20:00Valencia CF vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
mer 16 set, 20:00FC Barcelona vs Real Racing ClubLa LigaBiglietti
dom 20 set, 20:00Sevilla FC vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 27 set, 19:00FC Barcelona vs Real SociedadLa LigaBiglietti
dom 4 ott, 19:00RC Celta Vigo vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 18 ott, 19:00FC Barcelona vs RCD MallorcaLa LigaBiglietti
dom 25 ott, 19:00FC Barcelona vs Real MadridLa LigaBiglietti
dom 1 nov, 19:00CA Osasuna vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 8 nov, 20:00Atlético Madrid vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 22 nov, 19:00FC Barcelona vs Villarreal CFLa LigaBiglietti
dom 29 nov, 19:00Real Betis vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 6 dic, 19:00FC Barcelona vs Girona FCLa LigaBiglietti
dom 13 dic, 19:00Deportivo Alavés vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 20 dic, 19:00FC Barcelona vs UD Las PalmasLa LigaBiglietti
dom 3 gen, 19:00RCD Espanyol vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 10 gen, 19:00FC Barcelona vs Getafe CFLa LigaBiglietti
dom 17 gen, 19:00Athletic Club vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 24 gen, 19:00FC Barcelona vs Elche CFLa LigaBiglietti
dom 31 gen, 19:00Rayo Vallecano vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 7 feb, 20:00FC Barcelona vs Atlético MadridLa LigaBiglietti
dom 14 feb, 19:00Real Sociedad vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 21 feb, 19:00FC Barcelona vs Sevilla FCLa LigaBiglietti
dom 28 feb, 19:00Villarreal CF vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 7 mar, 19:00FC Barcelona vs RC Celta VigoLa LigaBiglietti
dom 14 mar, 19:00RCD Mallorca vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 21 mar, 19:00FC Barcelona vs CA OsasunaLa LigaBiglietti
dom 4 apr, 20:00Girona FC vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 11 apr, 20:00FC Barcelona vs Real BetisLa LigaBiglietti
dom 18 apr, 20:00FC Barcelona vs RCD EspanyolLa LigaBiglietti
mer 21 apr, 20:00UD Las Palmas vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 2 mag, 20:00FC Barcelona vs Deportivo AlavésLa LigaBiglietti
dom 9 mag, 20:00Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 16 mag, 20:00FC Barcelona vs Valencia CFLa LigaBiglietti
dom 23 mag, 20:00Real Racing Club vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti
dom 30 mag, 20:00Getafe CF vs FC BarcelonaLa LigaBiglietti

Come acquistare i biglietti del Barcellona?

Per orientarsi nelle uscite dei biglietti dell'FC Barcelona bisogna capire il modello di assegnazione a livelli del club:

Amichevoli dei club
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcellona crest
Barcellona
BAR
  • Priorità per i socios (membri del club): i membri ufficiali del club ricevono l'accesso prioritario all'acquisto dei biglietti per le singole partite prima che la vendita venga aperta al pubblico generale.
  • Membri Culés Premium: i titolari della membership ufficiale per tifosi ottengono una seconda finestra prioritaria, di solito da 5 a 7 giorni prima del calcio d'inizio. Iscriversi a questo programma è altamente consigliato per i sostenitori non residenti che puntano a biglietti al prezzo nominale.
  • Vendita al pubblico generale: i posti rimanenti per il pubblico generale vengono messi online tramite il portale ufficiale biglietti dell'FC Barcelona circa 3-5 giorni prima della partita. Poiché gli abbonati possono rimettere i propri posti nel sistema tramite il programma Seient Lliure, spesso compaiono ulteriori biglietti in piccoli lotti fino al giorno della gara.
  • Mercati secondari: per le partite ad alta richiesta, come El Clásico, le sfide europee a eliminazione diretta o i derby contro l'Espanyol, le vendite ufficiali si esauriscono nel giro di pochi minuti. Piattaforme di rivendita verificate come StubHub offrono trasferimenti garantiti di biglietti mobili per i tifosi che arrivano dall'estero e hanno bisogno di confermare i posti con largo anticipo.

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Quanto costano i biglietti del Barcellona?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Barcellona al Camp Nou partita per partita, i prezzi per gli adulti vanno da 50-120 € se l'acquisto avviene direttamente tramite il club. Il prezzo varia in base agli avversari e al posto scelto nello stadio.

Tieni d'occhio il portale ufficiale biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Biglietti sui siti di rivendita secondaria come StubHub.

Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Barcellona offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più alto. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversari di grande nome, come El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituto del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcelona. All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capacità di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da cornice a concerti di artisti di primo piano come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa per capacità di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.

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