Come cambia la difesa dell'Inter: il nuovo ruolo di Bastoni, la convivenza tra Dimarco e Carlos Augusto e la posizione di Akanji

La modifica si è resa necessaria considerate le difficoltà difensive incontrate dall'Inter nelle prime gare ufficiali di questa stagione, quando i nerazzurri non sono quasi mai riusciti a mantenere la porta inviolata.
Un rendimento preoccupante che ha spinto Chivu a cercare nuove soluzioni, che hanno prodotto risposte incoraggianti con tre vittorie senza subire reti nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League prima della sosta. Ma cosa è cambiato davvero nella difesa dell'Inter?
IL NUOVO RUOLO DI BASTONI
Una delle principali modifiche apportate da Chivu riguarda la posizione di Alessandro Bastoni. Il difensore, solitamente schierato come braccetto sinistro della linea a tre, è stato spostato dal tecnico al centro della retroguardia.
E i risultati sono subito arrivati già a Venezia, quando con Bastoni hanno giocato Bisseck e Carlos Augusto. Mentre contro il Como nell'ultimo turno di campionato c'era Akanji al posto del tedesco e l'Inter anche in quel caso non ha subito goal.
CARLOS AUGUSTO O DIMARCO? INSIEME
Il nuovo schieramento difensivo scelto da Chivu inoltre permette all'allenatore di non rinunciare a Carlos Augusto, ovvero uno dei giocatori nerazzurri più in forma durante questo inizio di stagione.
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Già l'anno scorso, in realtà, Carlos Augusto a volte aveva giocato come braccetto sinistro ma principalmente rappresentava l'alternativa a Federico Dimarco lungo la fascia mancina. Cosa che di fatto ne aveva molto limitato l'impiego tanto da portare il difensore a riflettere sul suo futuro.
Ora invece i due possono coesistere creando un binario molto pericoloso per gli avversari e che permette allo stesso tempo a Chivu di dare maggiore solidità in fase difensiva.
LA GESTIONE DI AKANJI E BISSECK
Chi con la nuova formula rischia di trovare meno spazio nella difesa dell'Inter è Yann Bisseck. Il tedesco, che l'anno scorso agiva prevalentemente come braccetto destro, potrebbe essere chiuso a causa dello spostamento di Akanji.
L'ex Manchester City, d'altronde, nelle prime uscite di questa stagione non ha dimostrato di avere le caratteristiche adatte per guidare il reparto arretrato da centrale andando incontro ad una serie di errori piuttosto grossolani in fase di marcatura.
Il tutto senza dimenticare i recuperi di John Stones e Benjamin Pavard, che rappresentano altre due alternative di assoluto valore nel reparto e aumenteranno ulteriormente la concorrenza interna.