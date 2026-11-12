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Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Come cambia la difesa dell'Inter: il nuovo ruolo di Bastoni, la convivenza tra Dimarco e Carlos Augusto e la posizione di Akanji

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Nelle ultime partite Cristian Chivu ha cambiato l'assetto della difesa trovando maggiore stabilità anche grazie allo spostamento di Bastoni con l'inserimento di Carlos Augusto al suo posto. Una formula che potrebbe essere confermata nelle prossime settimane.

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La modifica si è resa necessaria considerate le difficoltà difensive incontrate dall'Inter nelle prime gare ufficiali di questa stagione, quando i nerazzurri non sono quasi mai riusciti a mantenere la porta inviolata.

Un rendimento preoccupante che ha spinto Chivu a cercare nuove soluzioni, che hanno prodotto risposte incoraggianti con tre vittorie senza subire reti nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League prima della sosta. Ma cosa è cambiato davvero nella difesa dell'Inter?

IL NUOVO RUOLO DI BASTONI

Una delle principali modifiche apportate da Chivu riguarda la posizione di Alessandro Bastoni. Il difensore, solitamente schierato come braccetto sinistro della linea a tre, è stato spostato dal tecnico al centro della retroguardia.

E i risultati sono subito arrivati già a Venezia, quando con Bastoni hanno giocato Bisseck e Carlos Augusto. Mentre contro il Como nell'ultimo turno di campionato c'era Akanji al posto del tedesco e l'Inter anche in quel caso non ha subito goal.

CARLOS AUGUSTO O DIMARCO? INSIEME

Il nuovo schieramento difensivo scelto da Chivu inoltre permette all'allenatore di non rinunciare a Carlos Augusto, ovvero uno dei giocatori nerazzurri più in forma durante questo inizio di stagione.

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Già l'anno scorso, in realtà, Carlos Augusto a volte aveva giocato come braccetto sinistro ma principalmente rappresentava l'alternativa a Federico Dimarco lungo la fascia mancina. Cosa che di fatto ne aveva molto limitato l'impiego tanto da portare il difensore a riflettere sul suo futuro.

Ora invece i due possono coesistere creando un binario molto pericoloso per gli avversari e che permette allo stesso tempo a Chivu di dare maggiore solidità in fase difensiva.

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LA GESTIONE DI AKANJI E BISSECK

Chi con la nuova formula rischia di trovare meno spazio nella difesa dell'Inter è Yann Bisseck. Il tedesco, che l'anno scorso agiva prevalentemente come braccetto destro, potrebbe essere chiuso a causa dello spostamento di Akanji.

L'ex Manchester City, d'altronde, nelle prime uscite di questa stagione non ha dimostrato di avere le caratteristiche adatte per guidare il reparto arretrato da centrale andando incontro ad una serie di errori piuttosto grossolani in fase di marcatura.

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Il tutto senza dimenticare i recuperi di John Stones e Benjamin Pavard, che rappresentano altre due alternative di assoluto valore nel reparto e aumenteranno ulteriormente la concorrenza interna.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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