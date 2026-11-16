Come acquistare i biglietti per Zara Larsson e Lewis Capaldi: date ad Abu Dhabi, prezzi e altro

Gli attesissimi Yasalam After Race Concerts tornano per il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2026. I fan si preparano a vedere le star del pop internazionale Zara Larsson e Lewis Capaldi esibirsi all'Etihad Park. La serata inaugurale promette uno spettacolare mix di successi dance pop e ballate.

L'evento si svolge a Yas Island ed è uno degli appuntamenti più importanti del calendario degli spettacoli legati alla Formula 1. Con migliaia di persone attese, è fondamentale trovare la soluzione migliore e più economica per assistervi.

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Quando si esibiscono Zara Larsson e Lewis Capaldi?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 3 dicembre 2026 alle 18:00 Zara Larsson e Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Zara Larsson e Lewis Capaldi?

I biglietti per il concerto sono ufficialmente disponibili su Ticketmaster e sul sito dello Yas Marina Circuit nell'ambito dei pacchetti per il Gran Premio di Abu Dhabi. Sulle piattaforme ufficiali puoi cercare i pass in prevendita e quelli per l'ingresso generale.

GrintaHub è un'alternativa se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti. Offre un marketplace ai fan che cercano di trovare posto a un concerto molto richiesto.

Quanto costano i biglietti per Zara Larsson e Lewis Capaldi?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi partono da circa 695 AED per l'accesso al Golden Circle. Le opzioni di ingresso generale sono le più economiche per assistere ai concerti. È vivamente consigliato prenotare in anticipo per assicurarsi i prezzi più bassi disponibili sulle piattaforme dei rivenditori ufficiali.

Se le disponibilità per l'ingresso generale sui canali ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto. I prezzi di partenza sul mercato secondario variano in base alla domanda, ma spesso sono competitivi per i posti nelle aree General Admission e Grand Circle.

Tutto quello che c'è da sapere su Zara Larsson e Lewis Capaldi

Lewis Capaldi e Zara Larsson saranno i protagonisti della serata inaugurale del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi. Capaldi è conosciuto in tutto il mondo per le sue intense esibizioni vocali e le sue canzoni sul cuore spezzato che hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Larsson porta sul palco un pop energico e brani dance trascinanti che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo.

Il concerto si tiene all'Etihad Park, la principale sede per gli spettacoli all'aperto di Yas Island. Nell'ambito della serie Yasalam After Race Concerts, l'ingresso è generalmente riservato ai possessori di biglietti idonei per il Gran Premio di Abu Dhabi. I fan possono aspettarsi una serata indimenticabile di musica dal vivo, che darà il tono all'intero weekend di gare.