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Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia sabato 5 settembre 2026 al Weser Stadium di Brema.

La sfida di inizio stagione offre al Werder Brema la possibilità di conquistare punti cruciali in casa, mentre l'RB Lipsia cerca di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione. Nel più recente incontro di Bundesliga, il 4 aprile 2026, l'RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Werder Brema al Weser Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

Werder Brema-RB Lipsia si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

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Bundesliga - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti di Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. RB Leipzig al Weserstadion di sabato 5 settembre 2026 senza riferimenti a piattaforme secondarie o ai prezzi, segui le procedure ufficiali:

1. Portale ufficiale del club per i biglietti

  • Sito del club: crea un account sul ticket shop ufficiale dell'SV Werder Bremen.
  • Prevendita e priorità per i membri: i membri del club e gli abbonati ricevono priorità di assegnazione durante la fase iniziale di vendita dei biglietti.
  • Vendita generale: i biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico più vicino al giorno della partita.

2. Mercato secondario

  • Se i posti ufficiali vanno esauriti, StubHub è il posto in cui trovare i biglietti rimanenti, con inserzioni in una gamma di prezzi e settori.
  • I biglietti mobile vengono trasferiti istantaneamente, una soluzione pratica per un acquisto dell'ultimo minuto a ridosso del calcio d'inizio.

3. Consegna dei biglietti e accesso

  • Biglietti digitali: gli acquisti ufficiali vengono consegnati in formato digitale come biglietti mobile o documenti da stampare a casa.
  • Ingresso il giorno della partita: i pass mobile possono essere scansionati direttamente ai tornelli del Weser stadium.

Quanto costano i biglietti di Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Bremen al Weserstadion variano in base alla categoria del posto e al settore:

Fasce di prezzo stimate dei biglietti (valore nominale)

  • Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Zone):
    • Intero: 17 € - 20 €
    • Ridotto: 11 € - 15 €
  • Biglietti a sedere (Nord, Süd e West Tribüne):
    • Categoria 1 (centrale / anello inferiore principale): 60 € - 75 €
    • Categoria 2-3 (laterale / angolo anello superiore): 40 € - 55 €
    • Categoria 4 (dietro la porta / angolo superiore): 30 € - 38 €
  • Settore ospiti (blocco RB Lipsia - tribuna ovest):
    • In piedi: ~17 € - 19 €

Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Brema e RB Lipsia

Le ultime cinque partite del Werder Brema sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre il 15 agosto. In precedenza, nel corso dell'estate, ha pareggiato due volte contro il Paderborn, con entrambe le partite terminate 2-2, e ha ottenuto vittorie contro l'Energie Cottbus, segnando quattro gol in trasferta, e il Bochum, battuto 2-0. In queste cinque partite il Brema ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Il precampionato dell'RB Lipsia racconta una storia dai due volti. Nelle cinque amichevoli sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, con la più recente che è stata il 3-1 subito contro il Bayern Monaco il 15 agosto nella Telekom Cup. A inizio agosto è arrivata anche una sconfitta per 2-0 contro il Leeds United. Sul fronte positivo, il Lipsia ha battuto lo SC Verl 4-0, il risultato più convincente dell'estate, e ha conquistato vittorie di misura contro l'Ingolstadt e il VSG Altglienicke. Il Lipsia ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

SVW

SVW - Forma

BOC
V2-0
COT
V2-4
SCP
D2-2
SCP
D2-2
AJA
S0-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RBL

RBL - Forma

ATG
V1-2
FCI
V1-0
VEL
V4-0
LEE
S2-0
FCB
S3-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Werder Brema-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto di Bundesliga tra questi due club si è giocato il 4 aprile 2026, quando l'RB Lipsia ha vinto 2-1 al Wohninvest Weserstadion. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Lipsia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna del Brema e due pareggi. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite contro i quattro del Brema, a conferma del suo predominio nei precedenti recenti.

Testa a testa

Werder BremaPareggioRB Lipsia
0
2
3
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
4
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
4Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Werder Brema-RB Lipsia: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il Werder Brema è 18°, mentre l'RB Lipsia occupa il 14° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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