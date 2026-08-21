Come acquistare i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta l'RB Lipsia sabato 5 settembre 2026 al Weser Stadium di Brema.

La sfida di inizio stagione offre al Werder Brema la possibilità di conquistare punti cruciali in casa, mentre l'RB Lipsia cerca di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione. Nel più recente incontro di Bundesliga, il 4 aprile 2026, l'RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Werder Brema al Weser Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Werder Brema-RB Lipsia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

Werder Brema-RB Lipsia si gioca al Wohninvest Weserstadion di Brema. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti di Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SV Werder Bremen vs. RB Leipzig al Weserstadion di sabato 5 settembre 2026 senza riferimenti a piattaforme secondarie o ai prezzi, segui le procedure ufficiali:

1. Portale ufficiale del club per i biglietti

Sito del club: crea un account sul ticket shop ufficiale dell'SV Werder Bremen.

Prevendita e priorità per i membri: i membri del club e gli abbonati ricevono priorità di assegnazione durante la fase iniziale di vendita dei biglietti.

Vendita generale: i biglietti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico più vicino al giorno della partita.

2. Mercato secondario

Se i posti ufficiali vanno esauriti, StubHub è il posto in cui trovare i biglietti rimanenti, con inserzioni in una gamma di prezzi e settori.

I biglietti mobile vengono trasferiti istantaneamente, una soluzione pratica per un acquisto dell'ultimo minuto a ridosso del calcio d'inizio.

3. Consegna dei biglietti e accesso

Biglietti digitali: gli acquisti ufficiali vengono consegnati in formato digitale come biglietti mobile o documenti da stampare a casa.

Ingresso il giorno della partita: i pass mobile possono essere scansionati direttamente ai tornelli del Weser stadium.

Quanto costano i biglietti di Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Bremen al Weserstadion variano in base alla categoria del posto e al settore:

Fasce di prezzo stimate dei biglietti (valore nominale)

Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Zone):

Intero: 17 € - 20 € Ridotto: 11 € - 15 €

Biglietti a sedere (Nord, Süd e West Tribüne):

Categoria 1 (centrale / anello inferiore principale): 60 € - 75 € Categoria 2-3 (laterale / angolo anello superiore): 40 € - 55 € Categoria 4 (dietro la porta / angolo superiore): 30 € - 38 €

Settore ospiti (blocco RB Lipsia - tribuna ovest):

In piedi: ~17 € - 19 €



Werder Brema-RB Lipsia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Brema e RB Lipsia

Le ultime cinque partite del Werder Brema sono state tutte amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre il 15 agosto. In precedenza, nel corso dell'estate, ha pareggiato due volte contro il Paderborn, con entrambe le partite terminate 2-2, e ha ottenuto vittorie contro l'Energie Cottbus, segnando quattro gol in trasferta, e il Bochum, battuto 2-0. In queste cinque partite il Brema ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Il precampionato dell'RB Lipsia racconta una storia dai due volti. Nelle cinque amichevoli sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, con la più recente che è stata il 3-1 subito contro il Bayern Monaco il 15 agosto nella Telekom Cup. A inizio agosto è arrivata anche una sconfitta per 2-0 contro il Leeds United. Sul fronte positivo, il Lipsia ha battuto lo SC Verl 4-0, il risultato più convincente dell'estate, e ha conquistato vittorie di misura contro l'Ingolstadt e il VSG Altglienicke. Il Lipsia ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

Werder Brema-RB Lipsia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto di Bundesliga tra questi due club si è giocato il 4 aprile 2026, quando l'RB Lipsia ha vinto 2-1 al Wohninvest Weserstadion. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Lipsia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna del Brema e due pareggi. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite contro i quattro del Brema, a conferma del suo predominio nei precedenti recenti.

Werder Brema-RB Lipsia: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il Werder Brema è 18°, mentre l'RB Lipsia occupa il 14° posto.