Come acquistare i biglietti per Werder Brema-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Werder Brema affronta l'Augsburg sabato 19 settembre 2026 al Wohninvest Weserstadion di Brema.

L'SV Werder Brema cercherà di sfruttare il fattore campo e conquistare punti cruciali davanti al proprio pubblico nelle prime fasi della stagione. L'FC Augsburg viaggia verso nord in cerca di una solida prestazione in trasferta, con l'obiettivo di replicare il precedente successo per 3-1 contro il Brema al Weserstadion nel maggio 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Werder Brema-Augsburg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Werder Brema-Augsburg di Bundesliga?

Werder Brema-Augsburg prende il via al Wohninvest Weserstadion di Brema.

Bundesliga - Game Week 4 19 set 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Come acquistare i biglietti di Werder Brema-Augsburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra SV Werder Brema e FC Augsburg al Weserstadion, ci sono due metodi principali:

Canali ufficiali dell'SV Werder Brema

Biglietteria del club: visita online il portale ufficiale dei biglietti dell'SV Werder Brema.

Priorità ai membri: i membri del club ricevono accesso prioritario alla vendita dei biglietti prima dell'apertura al pubblico generale.

Vendita al pubblico: i biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico poco dopo la chiusura della finestra di prevendita riservata ai membri.

Scambio ufficiale biglietti (Zweitmarkt): se la partita registra il tutto esaurito, controlla il mercato secondario ufficiale dei biglietti del Werder Brema sul suo sito web, dove gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

Piattaforme secondarie di biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in elenco le rivendite disponibili. I prezzi su queste piattaforme variano in base alla domanda e alla posizione del posto.

Quanto costano i biglietti di Werder Brema-Augsburg di Bundesliga?

I prezzi ufficiali al valore nominale dei biglietti per le partite casalinghe dell'SV Werder Brema al Weserstadion dipendono dalla categoria del posto e dalla fascia di prezzo della partita:

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale

Biglietti in piedi (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (tariffe ridotte/concessioni: 11 € - 15 €)

Categoria 4 (angoli superiori / dietro le porte): 30 € - 38 €

Categoria 2-3 (laterali e anelli superiori): 40 € - 55 €

Categoria 1 (centrale inferiore e tribune principali): 60 € - 75 €

Prezzi del mercato secondario

Se si acquista tramite lo scambio ufficiale di biglietti secondari del Werder Brema (Zweitmarkt), i biglietti vengono rivenduti al prezzo nominale originale più una commissione di gestione del 10%.

Sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub, i prezzi di rivendita per questa specifica partita partono in genere da circa 40 € a 67 € per i posti base, con i posti di fascia più alta che arrivano fino a 100 €+ in base alla domanda.

Werder Brema-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Werder Brema e Augsburg

Il Werder Brema arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 3-0 in DFB-Pokal contro l'SK Hansa Lueneburg il 22 agosto. Prima di allora, il Brema ha pareggiato due volte con il Paderborn, entrambe finite 2-2, e ha subito una sconfitta per 1-0 in amichevole contro l'Auxerre. Ha anche battuto l'Energie Cottbus per 4-2 in trasferta nel pre-campionato. Il Brema ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

L'Augsburg si presenta con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. La partita più recente è stata la vittoria per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo per 3-2 e travolto lo Schwaz per 15-0 in amichevole nel pre-campionato. Le sconfitte sono arrivate contro il Leeds United, vincitore per 4-0, e il Bournemouth, che si è imposto per 5-2. L'Augsburg ha segnato 20 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Werder Brema-Augsburg: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Augsburg ha battuto il Werder Brema 3-1 in una partita di Bundesliga al Wohninvest Weserstadion. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando l'Augsburg aveva ospitato il Brema nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Augsburg ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Brema, oltre a un pareggio. L'Augsburg ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre il Brema ne ha realizzati cinque.