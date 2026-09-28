UFC 333 fa tappa ad Abu Dhabi il 24 ottobre 2026, all'Etihad Arena. La card, ricca di incontri di alto profilo, vedrà il campione dei pesi piuma Alexander Volkanovski difendere la cintura contro lo sfidante imbattuto Movsar Evloev.

La Abu Dhabi Showdown Week torna con sfide titolate ad altissima posta in palio. Nel co-main event, il campione dei pesi gallo Petr Yan difenderà il titolo contro il rivale Merab Dvalishvili in un attesissimo terzo capitolo della loro rivalità.

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Quando si svolge UFC 333?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 24 ottobre 2026 alle 17:00 UFC 333: Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per UFC 333?

I biglietti ufficiali per UFC 333 sono disponibili tramite i canali di vendita ufficiali, tra cui Ticketmaster UAE e il botteghino dell'Etihad Arena.

Se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti, StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per UFC 333?

I prezzi ufficiali dei biglietti per UFC 333 partono da AED 1.368 su Ticketmaster UAE e sul sito ufficiale della venue.

Se le disponibilità ufficiali generali vanno esaurite, le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con prezzi a partire da AED1.180.

Tutto quello che c'è da sapere su UFC 333

UFC 333 rappresenta un altro enorme capitolo nella storia degli sport da combattimento ad Abu Dhabi. Ospitato all'Etihad Arena di Yas Island, l'evento è il fulcro della Abu Dhabi Showdown Week.

Il main event vedrà Alexander Volkanovski difendere il titolo UFC dei pesi piuma contro lo sfidante imbattuto Movsar Evloev. Volkanovski punta a consolidare la propria eredità contro uno dei migliori specialisti del grappling della divisione.

Nel co-main event, il campione dei pesi gallo Petr Yan difenderà il titolo contro l'ex campione Merab Dvalishvili in un attesissimo terzo incontro.

Tra gli incontri di cartello della main card ci sono:

Incontro per il titolo dei pesi piuma: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Incontro per il titolo dei pesi gallo: Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Pesi massimi: Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Pesi piuma: Arnold Allen vs Aaron Pico

Pesi mediomassimi: Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Le porte apriranno alle 17:00 ora locale. Ai tifosi che hanno in programma di partecipare si consiglia di muoversi rapidamente per garantirsi un posto a uno dei più grandi spettacoli di combattimento dell'anno.