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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Villarreal affronta il Real Betis nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Villarreal affronta il Real Betis domenica 13 settembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Nel loro confronto più recente, nel gennaio 2026, il Real Betis ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 contro il Villarreal. Storicamente, il Villarreal ha un leggero vantaggio nei successi nei precedenti nella massima serie, con 11 vittorie contro le 9 del Real Betis, oltre a 6 pareggi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Villarreal-Real Betis, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Real Betis in Liga?

Il Villarreal affronta il Real Betis all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Real Betis di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Villarreal-Real Betis all'Estadio de la Cerámica, segui questi passaggi standard:

  • Sito ufficiale del club: il metodo più sicuro e diretto è attraverso il portale ufficiale per i biglietti del Villarreal CF. I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima della data della partita.
  • Biglietteria dello stadio: puoi acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria dell'Estadio de la Cerámica o nei negozi ufficiali del club a Vila-real, in base alla disponibilità.
  • Pacchetti hospitality e VIP: le opzioni premium per il giorno della partita e i posti VIP possono essere prenotati direttamente attraverso il portale ufficiale delle esperienze del Villarreal.
  • Piattaforme di mercato secondario: se i biglietti standard si esauriscono attraverso i canali ufficiali, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub possono diventare un'opzione alternativa.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Real Betis di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Villarreal-Real Betis variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

  • Biglietti ufficiali a prezzo di listino: i normali biglietti standard acquistati direttamente attraverso la biglietteria ufficiale del Villarreal vanno da 30 € a 80 € per le categorie di posti standard (ad esempio, i settori Fondo e Gol fino alla Tribuna).
  • VIP e hospitality: le opzioni premium per il giorno della partita e l'accesso alle lounge partono da oltre 150 €.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie di biglietteria, come StubHub, i prezzi partono solitamente da circa 50-85 € per l'ingresso base e possono arrivare a oltre 140 € per le migliori visuali centrali, a seconda della disponibilità e della domanda.

Villarreal-Real Betis di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Villarreal e Real Betis

Le ultime cinque partite del Villarreal hanno prodotto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato competitivo più recente è stato il 2-2 contro l'Atletico Madrid in Liga il 23 agosto, dopo il 2-2 della prima giornata contro il Racing Santander. In precampionato ha battuto il Galatasaray 2-1 e il Levante 1-0, ma ha perso 3-1 contro il Lens. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Il Real Betis arriva con un momento recente migliore. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Liga contro la Real Sociedad il 21 agosto. In precampionato ha anche battuto l'Arsenal 3-1 e l'Almeria 1-0, ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e ha perso 1-0 contro l'Inter. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

VIL

VIL - Forma

RCL
S3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BET

BET - Forma

ARS
V1-3
BOU
D2-2
INT
S1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Villarreal-Real Betis: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre è arrivato in Liga il 17 gennaio 2026, quando il Real Betis ha ospitato il Villarreal e ha vinto 2-0. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 2-2 all'Estadio de la Ceramica nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal vanta tre vittorie contro una del Betis, con un pareggio, anche se il Betis si è aggiudicato la sfida più recente. Le due squadre hanno anche fatto registrare una vittoria per 2-1 del Villarreal a Siviglia nell'aprile 2025 e un successo per 2-1 del Villarreal nel dicembre 2024.

Testa a testa

VillarrealPareggioReal Betis
2
1
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Villarreal e Real Betis

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Betis è settimo e il Villarreal nono.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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