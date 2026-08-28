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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Villarreal affronta il Levante nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Villarreal affronta il Levante mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Storicamente, il Villarreal vanta un netto predominio nei recenti confronti diretti ufficiali, compresa una roboante vittoria casalinga per 5-1 contro il Levante nel più recente incrocio di Liga giocato in questo stadio. Con il Levante impegnato a evitare una precoce pressione nella lotta salvezza e il Villarreal a caccia dei posti per la qualificazione europea, entrambe le squadre arrivano a questa sfida in cerca di un risultato cruciale in campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Villarreal-Levante, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Levante di Liga?

Villarreal-Levante si gioca all'Estadio de la Cerámica di Villarreal. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Villarreal-Levante all'Estadio de la Cerámica, puoi comprarli attraverso i canali ufficiali primari o le piattaforme secondarie di ticketing:

Acquisto diretto ufficiale

  • Portale ufficiale biglietteria del Villarreal CF: Il modo più diretto è tramite il portale biglietteria del sito ufficiale del Villarreal CF (gestito da OneBox), dove i biglietti vengono messi in vendita libera al pubblico dopo aver soddisfatto i titolari di abbonamento.
  • Biglietteria dell'Estadio de la Cerámica: I biglietti possono essere acquistati direttamente di persona presso la biglietteria dello stadio (taquillas) dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real, salvo disponibilità.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Aggregatori e rivenditori: Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono reperibili attraverso marketplace secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Levante variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Prezzi ufficiali diretti (Estadio de la Cerámica)

  • Ingresso generale (curve/fondo): 25 € - 40 €
  • Settori laterali (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €
  • Tribuna centrale (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+
  • Pacchetti VIP / hospitality: 150 € - 300 €+

Villarreal-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Levante

Il Villarreal ha conquistato quattro punti nelle sue due partite di Liga, entrambe terminate 2-2. L'uscita più recente è stata un pareggio sul campo dell'Atletico Madrid il 23 agosto, dopo il 2-2 anche contro il Racing Santander nel weekend d'apertura. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I due successi sono arrivati nel pre-campionato, con il 2-1 al Galatasaray e l'1-0 al Levante, mentre la sconfitta per 3-1 contro il Lens è stata l'unica battuta d'arresto. Il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite del Levante sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo dell'Osasuna in Liga il 24 agosto, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend d'apertura. Prima dell'inizio della stagione ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'altra vittoria nel pre-campionato è arrivata contro l'Al Qadsiah, battuto 1-0. Il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre nell'arco delle cinque partite.

VIL

VIL - Forma

RCL
S3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEV

LEV - Forma

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
S1-0
ESP
S3-0
OSA
D0-0
Gol segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Villarreal-Levante: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 5 agosto 2026, quando il Villarreal ha battuto il Levante 1-0 in un'amichevole pre-campionato. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate in Liga il 2 maggio 2026, con la vittoria del Villarreal per 5-1 all'Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Villarreal ha vinto quattro volte, mentre il Levante ha conquistato un successo, il 2-0 casalingo in Liga nell'aprile 2022. I due club si sono affrontati anche in Liga il 18 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 1-0 in trasferta, e in amichevole nell'agosto 2022, partita vinta 3-1 dal Villarreal.

Testa a testa

VillarrealPareggioLevante
4
0
1
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Villarreal-Levante

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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