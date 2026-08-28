Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Villarreal affronta il Levante mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Storicamente, il Villarreal vanta un netto predominio nei recenti confronti diretti ufficiali, compresa una roboante vittoria casalinga per 5-1 contro il Levante nel più recente incrocio di Liga giocato in questo stadio. Con il Levante impegnato a evitare una precoce pressione nella lotta salvezza e il Villarreal a caccia dei posti per la qualificazione europea, entrambe le squadre arrivano a questa sfida in cerca di un risultato cruciale in campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Villarreal-Levante, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Levante di Liga?

Villarreal-Levante si gioca all'Estadio de la Cerámica di Villarreal. Controlla la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Villarreal-Levante all'Estadio de la Cerámica, puoi comprarli attraverso i canali ufficiali primari o le piattaforme secondarie di ticketing:

Acquisto diretto ufficiale

Portale ufficiale biglietteria del Villarreal CF: Il modo più diretto è tramite il portale biglietteria del sito ufficiale del Villarreal CF (gestito da OneBox), dove i biglietti vengono messi in vendita libera al pubblico dopo aver soddisfatto i titolari di abbonamento.

Biglietteria dell'Estadio de la Cerámica: I biglietti possono essere acquistati direttamente di persona presso la biglietteria dello stadio ( taquillas ) dell'Estadio de la Cerámica di Vila-real, salvo disponibilità.

Piattaforme secondarie e di rivendita

Aggregatori e rivenditori: Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono reperibili attraverso marketplace secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Levante variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Prezzi ufficiali diretti (Estadio de la Cerámica)

Ingresso generale (curve/fondo): 25 € - 40 €

Settori laterali (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €

Tribuna centrale (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+

Pacchetti VIP / hospitality: 150 € - 300 €+

Villarreal-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Levante

Il Villarreal ha conquistato quattro punti nelle sue due partite di Liga, entrambe terminate 2-2. L'uscita più recente è stata un pareggio sul campo dell'Atletico Madrid il 23 agosto, dopo il 2-2 anche contro il Racing Santander nel weekend d'apertura. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I due successi sono arrivati nel pre-campionato, con il 2-1 al Galatasaray e l'1-0 al Levante, mentre la sconfitta per 3-1 contro il Lens è stata l'unica battuta d'arresto. Il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite del Levante sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo dell'Osasuna in Liga il 24 agosto, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend d'apertura. Prima dell'inizio della stagione ufficiale, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. L'altra vittoria nel pre-campionato è arrivata contro l'Al Qadsiah, battuto 1-0. Il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre nell'arco delle cinque partite.

Villarreal-Levante: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 5 agosto 2026, quando il Villarreal ha battuto il Levante 1-0 in un'amichevole pre-campionato. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate in Liga il 2 maggio 2026, con la vittoria del Villarreal per 5-1 all'Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Villarreal ha vinto quattro volte, mentre il Levante ha conquistato un successo, il 2-0 casalingo in Liga nell'aprile 2022. I due club si sono affrontati anche in Liga il 18 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 1-0 in trasferta, e in amichevole nell'agosto 2022, partita vinta 3-1 dal Villarreal.