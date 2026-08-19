Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il VfB Stoccarda affronta l'FC Colonia venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.
Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di conservare una striscia aperta di sei partite senza sconfitte contro l'FC Colonia, dopo la vittoria per 3-1 nel precedente confronto diretto. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento cercando slancio in avvio di stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Colonia punta a conquistare un'importante vittoria in trasferta per interrompere la serie dominante degli avversari.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?
Come acquistare i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?
1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stoccarda)
- Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.
- Le vendite aprono poche settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.
- Se i biglietti sono esauriti, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.
2. Settore ospiti (FC Colonia)
- I tifosi della squadra ospite dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nel settore riservato agli ospiti.
3. Piattaforme secondarie di biglietteria
- I biglietti si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita di terze parti come StubHub, anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.
Quanto costano i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?
I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:
- Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi tra le opzioni più economiche e i settori centrali con posti a sedere nella fascia più alta.
- Mercato della rivendita: sulle piattaforme di terze parti come StubHub, i prezzi partono da circa 60 € a 105 € per l'ingresso base e aumentano con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.
VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
VfB Stoccarda-FC Colonia: stato di forma
Lo Stoccarda si avvicina alla stagione di Bundesliga reduce da una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con l'enfatica vittoria per 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca in modo particolare.
La pre-season del Colonia è stata in larga parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco a maggio. La sfida più recente si è conclusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol senza risposta al Bergisch Gladbach. Il Colonia ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.
VfB Stoccarda-FC Colonia: precedenti recenti
L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Colonia e un pareggio. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.
Testa a testa
VfB Stoccarda-FC Colonia: classifica
Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stoccarda è 17° mentre l'FC Colonia occupa l'8° posto.
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