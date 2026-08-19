Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il VfB Stoccarda affronta l'FC Colonia venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di conservare una striscia aperta di sei partite senza sconfitte contro l'FC Colonia, dopo la vittoria per 3-1 nel precedente confronto diretto. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento cercando slancio in avvio di stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Colonia punta a conquistare un'importante vittoria in trasferta per interrompere la serie dominante degli avversari.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 2 4 set 2026 - 14:30 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stoccarda)

Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.

Le vendite aprono poche settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.

Se i biglietti sono esauriti, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (FC Colonia)

I tifosi della squadra ospite dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nel settore riservato agli ospiti.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

I biglietti si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita di terze parti come StubHub , anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.

Quanto costano i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi tra le opzioni più economiche e i settori centrali con posti a sedere nella fascia più alta.

Mercato della rivendita: sulle piattaforme di terze parti come StubHub , i prezzi partono da circa 60 € a 105 € per l'ingresso base e aumentano con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.

VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

VfB Stoccarda-FC Colonia: stato di forma

Lo Stoccarda si avvicina alla stagione di Bundesliga reduce da una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con l'enfatica vittoria per 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca in modo particolare.

La pre-season del Colonia è stata in larga parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco a maggio. La sfida più recente si è conclusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol senza risposta al Bergisch Gladbach. Il Colonia ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

VfB Stoccarda-FC Colonia: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Colonia e un pareggio. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.

VfB Stoccarda-FC Colonia: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stoccarda è 17° mentre l'FC Colonia occupa l'8° posto.