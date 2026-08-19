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Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il VfB Stoccarda affronta il Colonia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il VfB Stoccarda affronta l'FC Colonia venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda. 

Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di conservare una striscia aperta di sei partite senza sconfitte contro l'FC Colonia, dopo la vittoria per 3-1 nel precedente confronto diretto. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento cercando slancio in avvio di stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Colonia punta a conquistare un'importante vittoria in trasferta per interrompere la serie dominante degli avversari.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

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Bundesliga - Game Week 2
MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stoccarda)

  • Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.
  • Le vendite aprono poche settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.
  • Se i biglietti sono esauriti, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (FC Colonia)

  • I tifosi della squadra ospite dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nel settore riservato agli ospiti.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

  • I biglietti si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita di terze parti come StubHub, anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.

Quanto costano i biglietti per VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga?

I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

  • Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi tra le opzioni più economiche e i settori centrali con posti a sedere nella fascia più alta.
  • Mercato della rivendita: sulle piattaforme di terze parti come StubHub, i prezzi partono da circa 60 € a 105 € per l'ingresso base e aumentano con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.

VfB Stoccarda-FC Colonia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

VfB Stoccarda-FC Colonia: stato di forma

Lo Stoccarda si avvicina alla stagione di Bundesliga reduce da una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con l'enfatica vittoria per 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca in modo particolare.

La pre-season del Colonia è stata in larga parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco a maggio. La sfida più recente si è conclusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol senza risposta al Bergisch Gladbach. Il Colonia ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

VFB

VFB - Forma

FSV
V0-5
OFC
V1-8
PAR
D2-2
EVE
V3-1
FUL
S1-0
Gol segnato (subito)
18/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
KOE

KOE - Forma

FCB
S5-1
BEG
V0-8
BSC
D2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

VfB Stoccarda-FC Colonia: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Colonia e un pareggio. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.

Testa a testa

VfB StoccardaPareggioFC Colonia
4
1
0
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
FIN
11Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

VfB Stoccarda-FC Colonia: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stoccarda è 17° mentre l'FC Colonia occupa l'8° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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