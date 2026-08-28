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Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Valencia affronta la Real Sociedad nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Valencia affronta la Real Sociedad mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio Mestalla di Valencia.

Nell'ultimo confronto, a maggio 2026, il Valencia ha ottenuto una drammatica vittoria esterna per 4-3 contro la Real Sociedad in una partita ricca di azione. Storicamente, i recenti precedenti tra i due club sono stati molto equilibrati, con un mix di successi di misura e pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Valencia-Real Sociedad, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Real Sociedad di Liga?

Valencia-Real Sociedad si gioca all'Estadio Mestalla di Valencia, con l'orario d'inizio che sarà confermato dalla tua emittente locale.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Valencia e Real Sociedad all'Estadio Mestalla il 20 settembre 2026, puoi utilizzare questi canali ufficiali e secondari:

  • Sito ufficiale del Valencia CF: La fonte principale e più sicura è direttamente il portale ufficiale di biglietteria del Valencia CF. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione del pubblico generale alcune settimane prima della partita, dopo che gli abbonati stagionali (socis) hanno occupato i loro posti.
  • Biglietteria dell'Estadio Mestalla: Puoi acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria dello stadio di Valencia nei giorni che precedono la gara o nel giorno della partita, a condizione che l'incontro non sia completamente esaurito.
  • Marketplace secondari e aggregatori: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per le partite al Mestalla.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Valencia e Real Sociedad all'Estadio Mestalla dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:

  • Vendita ufficiale al pubblico generale (prezzo nominale): Direttamente dal Valencia CF, i biglietti standard per il giorno della partita vanno generalmente da 25 £ a 75 £ (da 30 € a 85 €) per i posti standard negli anelli superiori e inferiori, a seconda del settore.
  • Mercato secondario e rivenditori: Sugli aggregatori di biglietti e sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti base partono in genere da circa 45 £ a 60 £ (da 59 $ a 76 $), mentre i biglietti standard medi costano circa 180 £ a 200 £. Le opzioni VIP o hospitality possono partire da 600 £+.

Valencia-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Valencia e Real Sociedad

Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 in Liga contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 contro il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, con il punteggio di 2-0. Il Valencia non è riuscito a segnare in tre di queste cinque partite, e le sue due gare ufficiali di questa stagione non hanno prodotto gol nel verso giusto.

La Real Sociedad ha perso tutte le sue cinque partite più recenti. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 1-0 in Liga contro il Real Betis il 21 agosto, e prima ancora è stata battuta 3-1 dal Chelsea e ha subito due sconfitte consecutive contro l'FC Koeln nel precampionato. Due sconfitte contro il Koeln e un ko per 2-1 contro il Toulouse completano una serie di cinque sconfitte di fila. La squadra di Matarazzo ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

VAL

VAL - Forma

NEW
S1-2
CDT
S0-1
HER
V2-0
CEL
D0-0
BET
S0-1
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
RSO

RSO - Forma

KOE
S2-0
KOE
S2-1
CHE
S3-1
BET
S1-0
RMA
S4-1
Gol segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Valencia-Real Sociedad: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è arrivato in Liga il 17 maggio 2026, quando il Valencia ha vinto 4-3 in trasferta sul campo della Real Sociedad. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 all'Estadio Mestalla nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Valencia conta due vittorie contro le due della Real Sociedad, con un pareggio. L'ultimo confronto casalingo al Mestalla, nel gennaio 2025, si è concluso 1-0 per il Valencia.

Testa a testa

ValenciaPareggioReal Sociedad
2
1
2
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Valencia e Real Sociedad

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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