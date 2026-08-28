Il Valencia affronta la Real Sociedad mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio Mestalla di Valencia.

Nell'ultimo confronto, a maggio 2026, il Valencia ha ottenuto una drammatica vittoria esterna per 4-3 contro la Real Sociedad in una partita ricca di azione. Storicamente, i recenti precedenti tra i due club sono stati molto equilibrati, con un mix di successi di misura e pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Valencia-Real Sociedad, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Real Sociedad di Liga?

Valencia-Real Sociedad si gioca all'Estadio Mestalla di Valencia, con l'orario d'inizio che sarà confermato dalla tua emittente locale.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 09:00 Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Valencia e Real Sociedad all'Estadio Mestalla il 20 settembre 2026, puoi utilizzare questi canali ufficiali e secondari:

Sito ufficiale del Valencia CF: La fonte principale e più sicura è direttamente il portale ufficiale di biglietteria del Valencia CF. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione del pubblico generale alcune settimane prima della partita, dopo che gli abbonati stagionali ( socis ) hanno occupato i loro posti.

Biglietteria dell'Estadio Mestalla: Puoi acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria dello stadio di Valencia nei giorni che precedono la gara o nel giorno della partita, a condizione che l'incontro non sia completamente esaurito.

Marketplace secondari e aggregatori: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per le partite al Mestalla.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Valencia e Real Sociedad all'Estadio Mestalla dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:

Vendita ufficiale al pubblico generale (prezzo nominale): Direttamente dal Valencia CF, i biglietti standard per il giorno della partita vanno generalmente da 25 £ a 75 £ (da 30 € a 85 €) per i posti standard negli anelli superiori e inferiori, a seconda del settore.

Mercato secondario e rivenditori: Sugli aggregatori di biglietti e sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti base partono in genere da circa 45 £ a 60 £ (da 59 $ a 76 $), mentre i biglietti standard medi costano circa 180 £ a 200 £ . Le opzioni VIP o hospitality possono partire da 600 £+ .

Valencia-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Valencia e Real Sociedad

Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 in Liga contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 contro il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, con il punteggio di 2-0. Il Valencia non è riuscito a segnare in tre di queste cinque partite, e le sue due gare ufficiali di questa stagione non hanno prodotto gol nel verso giusto.

La Real Sociedad ha perso tutte le sue cinque partite più recenti. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 1-0 in Liga contro il Real Betis il 21 agosto, e prima ancora è stata battuta 3-1 dal Chelsea e ha subito due sconfitte consecutive contro l'FC Koeln nel precampionato. Due sconfitte contro il Koeln e un ko per 2-1 contro il Toulouse completano una serie di cinque sconfitte di fila. La squadra di Matarazzo ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

Valencia-Real Sociedad: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è arrivato in Liga il 17 maggio 2026, quando il Valencia ha vinto 4-3 in trasferta sul campo della Real Sociedad. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 all'Estadio Mestalla nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Valencia conta due vittorie contro le due della Real Sociedad, con un pareggio. L'ultimo confronto casalingo al Mestalla, nel gennaio 2025, si è concluso 1-0 per il Valencia.