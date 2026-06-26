Per i co-organizzatori la festa è appena iniziata: la Nazionale maschile degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino esordisce nella fase a eliminazione diretta contro la tenace Bosnia-Erzegovina.

Gli “Stars and Stripes” hanno dominato il Gruppo D, vincendo con Paraguay e Australia e conquistando la vetta con un turno d’anticipo.

Ora affrontano una Bosnia-Erzegovina pericolosa, arrivata agli ottavi come una delle migliori terze.

A che ora inizia il match dei sedicesimi tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina?

La sfida si giocherà al Levi's Stadium di Santa Clara, California.

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Come acquistare i biglietti per Stati Uniti-Bosnia Erzegovina?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale USA-Bosnia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase/Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

USA vs Bosnia-Erzegovina ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

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