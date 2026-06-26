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Come acquistare i biglietti per USA-Bosnia-Erzegovina: prezzi degli ottavi di finale dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

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Biglietti
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Gli Stati Uniti affronteranno la Bosnia-Erzegovina nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti.

Per i co-organizzatori la festa è appena iniziata: la Nazionale maschile degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino esordisce nella fase a eliminazione diretta contro la tenace Bosnia-Erzegovina.

Gli “Stars and Stripes” hanno dominato il Gruppo D, vincendo con Paraguay e Australia e conquistando la vetta con un turno d’anticipo.

Ora affrontano una Bosnia-Erzegovina pericolosa, arrivata agli ottavi come una delle migliori terze.

A che ora inizia il match dei sedicesimi tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina?

La sfida si giocherà al Levi's Stadium di Santa Clara, California.

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Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale
San Francisco Bay Area Stadium

Come acquistare i biglietti per Stati Uniti-Bosnia Erzegovina?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale USA-Bosnia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase/Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

USA vs Bosnia-Erzegovina ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma USA-Bosnia

USA
-Forma

Goal segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

BIH
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

USA vs Bosnia-Erzegovina: recenti scontri diretti

USA

Ultime 3 partite

BIH

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

5

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica USA-Bosnia

Per saperne di più

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