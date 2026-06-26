Per i co-organizzatori la festa è appena iniziata: la Nazionale maschile degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino esordisce nella fase a eliminazione diretta contro la tenace Bosnia-Erzegovina.
Gli “Stars and Stripes” hanno dominato il Gruppo D, vincendo con Paraguay e Australia e conquistando la vetta con un turno d’anticipo.
Ora affrontano una Bosnia-Erzegovina pericolosa, arrivata agli ottavi come una delle migliori terze.
A che ora inizia il match dei sedicesimi tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina?
La sfida si giocherà al Levi's Stadium di Santa Clara, California.
Come acquistare i biglietti per Stati Uniti-Bosnia Erzegovina?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale USA-Bosnia?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase/Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
USA vs Bosnia-Erzegovina ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere
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