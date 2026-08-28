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Come acquistare i biglietti per Union Berlino-Schalke 04: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Union Berlino affronta lo Schalke 04 in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Union Berlino affronta lo Schalke 04 venerdì 11 settembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Entrambe le squadre arrivano a questa giornata con l'obiettivo di costruire un'importante spinta iniziale e risalire la classifica della Bundesliga. I loro precedenti confronti ufficiali nella massima serie tedesca hanno storicamente offerto sfide molto equilibrate, aggiungendo ulteriore peso a questo appuntamento.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Union Berlin-Schalke 04, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin-Schalke 04 si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della partita.

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Bundesliga - Game Week 3
Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti di Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Sorteggio ufficiale del club e biglietteria

  • Iscrizione al club: I membri paganti del club hanno accesso prioritario. Quando si apre la vendita per una partita casalinga, i membri fanno domanda per una lotteria dei biglietti tramite il sito ufficiale del club (Union Zeughaus) circa 2 settimane prima.
  • Cambio ufficiale dei biglietti (Zweitmarkt): Se non riesci a ottenere un biglietto tramite il sorteggio, i membri possono accedere allo Zweitmarkt sul portale ufficiale della biglietteria. Gli abbonati che non possono partecipare rivendono qui i propri biglietti al valore nominale.
  • Pubblico generale: I biglietti arrivano raramente alla vendita libera generale. Se ne restano dopo l'assegnazione ai membri e il sorteggio, vengono messi in vendita sul portale ufficiale, ma si esauriscono in pochi minuti.
  • Piattaforme di rivendita di terze parti: Gli aggregatori di rivendita di terze parti e le piattaforme marketplace, come StubHub, mettono in vendita biglietti per le partite più richieste.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Union Berlin vs. FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente dal club)

Se sei abbastanza fortunato da assicurarti i biglietti tramite il sorteggio ufficiale dell'Union Berlin o il cambio ufficiale del club (Zweitmarkt), i prezzi standard al valore nominale sono tra i più convenienti del calcio europeo:

  • Biglietti in piedi (Stehplatz): Circa 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)
  • Biglietti a sedere (Sitzplatz): Circa 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)
  • Biglietti ridotti / giovani: Prezzi della fascia inferiore da 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

I biglietti vengono quasi sempre esauriti dai membri ufficiali del club, e la domanda sui siti marketplace secondari come StubHub fa salire i prezzi in modo significativo:

  • Posti di rivendita di fascia entry-level: Aspettati prezzi di partenza intorno a 135 £ - 150 £ (173 $+) per biglietto.
  • Prezzo medio di rivendita: I posti ad alta richiesta sulle piattaforme secondarie si attestano in media intorno a 250 £ - 450 £, con posti premium o centrali che raggiungono 500 £+ per biglietto nei momenti di picco della domanda.

Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Union Berlin e Schalke 04

L'Union Berlin ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro l'Eintracht Braunschweig in DFB-Pokal il 23 agosto. In precedenza, ha perso 2-4 contro l'Ipswich Town in amichevole, ha vinto 3-2 contro l'Aris Limassol, ha pareggiato 2-2 con il Cagliari e ha perso 1-2 contro la Dynamo Dresda. In queste cinque gare, l'Union ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Lo Schalke 04 ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il risultato più recente è stato un successo per 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, partita nella quale Edin Dzeko ha segnato una doppietta. Prima di allora, lo Schalke ha perso 0-3 contro il Real Madrid e 0-3 contro l'Atalanta in amichevoli precampionato, ma aveva vinto 5-0 contro l'Hessen Kassel e 3-1 contro il Fagiano Okayama FC all'inizio dell'estate. Lo Schalke ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

FCU

FCU - Forma

DOD
S2-1
CGL
D2-2
ARL
V3-2
IPS
S2-4
EBS
V2-4
Gol segnato (subito)
12/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
S04

S04 - Forma

OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Union Berlin-Schalke 04: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale al 19 febbraio 2023, quando Union Berlin e Schalke pareggiarono 0-0 in Bundesliga all'Alte Foersterei. I cinque precedenti documentati in Bundesliga tra le due squadre hanno prodotto una vittoria per lo Schalke, una per l'Union Berlin e tre pareggi. Il risultato più netto è arrivato il 27 agosto 2022, quando l'Union Berlin ha vinto 6-1 in trasferta sul campo dello Schalke. Le altre tre sfide sono finite tutte in parità, compreso l'1-1 dell'ottobre 2020 e due pareggi senza reti.

Testa a testa

Union BerlinoPareggioSchalke 04
1
4
0
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
6
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Union Berlin e Schalke 04

Nell'attuale classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 è 15° e l'Union Berlin è 16°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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