L'Union Berlino affronta lo Schalke 04 venerdì 11 settembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Entrambe le squadre arrivano a questa giornata con l'obiettivo di costruire un'importante spinta iniziale e risalire la classifica della Bundesliga. I loro precedenti confronti ufficiali nella massima serie tedesca hanno storicamente offerto sfide molto equilibrate, aggiungendo ulteriore peso a questo appuntamento.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Union Berlin-Schalke 04, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin-Schalke 04 si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della partita.

Bundesliga - Game Week 3 11 set 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti di Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Sorteggio ufficiale del club e biglietteria

Iscrizione al club: I membri paganti del club hanno accesso prioritario. Quando si apre la vendita per una partita casalinga, i membri fanno domanda per una lotteria dei biglietti tramite il sito ufficiale del club ( Union Zeughaus ) circa 2 settimane prima.

Cambio ufficiale dei biglietti ( Zweitmarkt ): Se non riesci a ottenere un biglietto tramite il sorteggio, i membri possono accedere allo Zweitmarkt sul portale ufficiale della biglietteria. Gli abbonati che non possono partecipare rivendono qui i propri biglietti al valore nominale.

Pubblico generale: I biglietti arrivano raramente alla vendita libera generale. Se ne restano dopo l'assegnazione ai membri e il sorteggio, vengono messi in vendita sul portale ufficiale, ma si esauriscono in pochi minuti.

Piattaforme di rivendita di terze parti: Gli aggregatori di rivendita di terze parti e le piattaforme marketplace, come StubHub, mettono in vendita biglietti per le partite più richieste.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Union Berlin vs. FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente dal club)

Se sei abbastanza fortunato da assicurarti i biglietti tramite il sorteggio ufficiale dell'Union Berlin o il cambio ufficiale del club (Zweitmarkt), i prezzi standard al valore nominale sono tra i più convenienti del calcio europeo:

Biglietti in piedi ( Stehplatz ): Circa 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)

Biglietti a sedere ( Sitzplatz ): Circa 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)

Biglietti ridotti / giovani: Prezzi della fascia inferiore da 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

I biglietti vengono quasi sempre esauriti dai membri ufficiali del club, e la domanda sui siti marketplace secondari come StubHub fa salire i prezzi in modo significativo:

Posti di rivendita di fascia entry-level: Aspettati prezzi di partenza intorno a 135 £ - 150 £ (173 $+) per biglietto.

Prezzo medio di rivendita: I posti ad alta richiesta sulle piattaforme secondarie si attestano in media intorno a 250 £ - 450 £ , con posti premium o centrali che raggiungono 500 £+ per biglietto nei momenti di picco della domanda.

Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Union Berlin e Schalke 04

L'Union Berlin ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro l'Eintracht Braunschweig in DFB-Pokal il 23 agosto. In precedenza, ha perso 2-4 contro l'Ipswich Town in amichevole, ha vinto 3-2 contro l'Aris Limassol, ha pareggiato 2-2 con il Cagliari e ha perso 1-2 contro la Dynamo Dresda. In queste cinque gare, l'Union ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Lo Schalke 04 ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il risultato più recente è stato un successo per 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, partita nella quale Edin Dzeko ha segnato una doppietta. Prima di allora, lo Schalke ha perso 0-3 contro il Real Madrid e 0-3 contro l'Atalanta in amichevoli precampionato, ma aveva vinto 5-0 contro l'Hessen Kassel e 3-1 contro il Fagiano Okayama FC all'inizio dell'estate. Lo Schalke ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Union Berlin-Schalke 04: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale al 19 febbraio 2023, quando Union Berlin e Schalke pareggiarono 0-0 in Bundesliga all'Alte Foersterei. I cinque precedenti documentati in Bundesliga tra le due squadre hanno prodotto una vittoria per lo Schalke, una per l'Union Berlin e tre pareggi. Il risultato più netto è arrivato il 27 agosto 2022, quando l'Union Berlin ha vinto 6-1 in trasferta sul campo dello Schalke. Le altre tre sfide sono finite tutte in parità, compreso l'1-1 dell'ottobre 2020 e due pareggi senza reti.

Classifica di Union Berlin e Schalke 04

Nell'attuale classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 è 15° e l'Union Berlin è 16°.