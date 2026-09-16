L'Union Berlin affronta l'Elversberg sabato 10 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Nella partita più recente prima della sosta, il 5 settembre, l'Union Berlin ha subito una pesante sconfitta per 4-0 in trasferta contro il Bayer 04 Leverkusen. Unendo il grande momento realizzativo dell'Elversberg alla determinazione dell'Union Berlin nel difendere il proprio terreno di casa, questa sfida di ottobre si presenta come un confronto intrigante tra le due squadre.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti per Union Berlin-Elversberg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Elversberg di Bundesliga?

Union Berlin-Elversberg si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, sabato 10 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti per Union Berlin-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e SV Elversberg allo Stadion An der Alten Försterei, ci sono due percorsi principali a seconda della disponibilità:

Canali ufficiali dell'Union Berlin

Poiché lo stadio di casa dell'Union Berlin ha una capienza relativamente ridotta e un enorme numero di membri ufficiali del club, i biglietti vanno quasi sempre esauriti prima attraverso i canali ufficiali della società:

Lotteria ufficiale per i biglietti (Vereinsmitglieder):

Le quote di biglietti per le partite casalinghe di Bundesliga vengono messe a disposizione prima dei membri ufficiali dell'Union Berlin tramite un sistema di ballottaggio/lotteria sul portale ufficiale di biglietteria del club. Se siete membri registrati del club, partecipate all'estrazione dei biglietti prima della partita.

Mercato secondario ufficiale dei biglietti (Zweitmarkt):

Gli abbonati stagionali o i membri che non possono assistere alla partita rimettono i propri posti sul mercato ufficiale di rivendita dell'Union Berlin (Zweitmarkt). Questo mercato ufficiale apre più vicino al giorno della partita ed è accessibile tramite la piattaforma di biglietteria dell'Union Berlin o l'app mobile ufficiale. Acquistare qui garantisce prezzi nominali e validità ufficiale dell'ingresso.

Vendita generale al pubblico (Free Sale):

In rare occasioni, quando i ballottaggi riservati ai membri non esauriscono completamente la disponibilità, i biglietti rimanenti vengono messi in vendita generale al pubblico. Tuttavia, per la maggior parte delle partite di Bundesliga all'Alte Försterei, la vendita generale è estremamente limitata o non disponibile.



Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per 1. FC Union Berlin-SV Elversberg allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che acquistiate biglietti al valore nominale direttamente tramite il club oppure attraverso piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali del club (valore nominale / Zweitmarkt)

Se acquistati direttamente tramite il ballottaggio ufficiale dell'Union Berlin o il sistema interno di rivendita (Zweitmarkt), i prezzi sono limitati al valore nominale:

Biglietti in piedi (Stehplatz): 14 € - 16 € (ridotti circa 12 € - 14,50 €)

Biglietti a sedere (Sitzplatz - categorie da 1 a 4): 30 € - 48 € (ridotti circa 28 € - 46 €)

Biglietti per bambini (età 6-12 anni): 7 € - 24 € a seconda del settore

Union Berlin-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Union Berlin ed Elversberg

L'Union Berlin ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-0 in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen il 5 settembre. In precedenza, in questa serie, ha pareggiato 3-3 con l'Eintracht Francoforte e battuto l'Eintracht Braunschweig 4-2 in DFB-Pokal. L'Union ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15 in queste cinque partite, un rendimento difensivo che preoccuperà Lustrinelli.

L'Elversberg arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è stato il successo per 4-3 in Bundesliga sul campo del Borussia Mönchengladbach il 5 settembre, dopo la vittoria per 3-2 alla prima giornata contro il Bayer Leverkusen il 29 agosto. Ha anche battuto l'MSV Duisburg 3-1 in DFB-Pokal. Nelle ultime cinque partite, l'Elversberg ha segnato 16 gol e ne ha subiti sette.

Union Berlin-Elversberg: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti delle ultime cinque sfide tra Union Berlin ed Elversberg. Questa partita potrebbe rappresentare un confronto raro o il primo tra i due club a livello di Bundesliga.