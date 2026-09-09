Come acquistare i biglietti per Ungheria-Ucraina: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il calcio internazionale torna a Budapest, con l'Ungheria di Marco Rossi che apre la sua campagna di UEFA Nations League B contro l'Ucraina nell'iconica Puskas Arena.

I tifosi ungheresi riempiranno lo stadio nazionale venerdì 25 settembre 2026, sperando di vedere Dominik Szoboszlai e i suoi compagni dare seguito a una promettente serie di risultati recenti, mentre cercano di lanciare subito un segnale nel Gruppo 2 della Lega B.

GOAL ti fornisce tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Ungheria-Ucraina, inclusi i prezzi della UEFA Nations League 2026/27, le informazioni sulla partita alla Puskas Arena, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League B?

Ungheria-Ucraina si gioca alla Puskas Arena di Budapest, anche se i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio devono essere confermati tramite le programmazioni locali.

UEFA Nations League B - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Puskás Aréna

Come acquistare i biglietti per Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League

Per le partite di UEFA Nations League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai posti a ingresso generale ai posti premium, gestite tramite i portali ufficiali delle federazioni calcistiche o marketplace secondari di biglietti verificati.

A causa della forte domanda per questa gara inaugurale alla Puskas Arena da 67.215 posti, la vendita dei biglietti segue generalmente un processo strutturato:

Prevendita ufficiale MLSZ: L'accesso prioritario ai biglietti a ingresso generale viene in genere concesso ai membri registrati della Federazione calcistica ungherese (MLSZ) e agli abbonati durante finestre di prevendita dedicate. Vendita generale al pubblico: i restanti posti a ingresso generale vengono messi in vendita al pubblico tramite il portale ufficiale di biglietteria della MLSZ, con disponibilità per una partita di questo profilo che dovrebbero esaurirsi rapidamente.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se stai cercando settori esauriti o posti dell'ultimo minuto per il giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari di biglietteria come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di UEFA Nations League alla Puskas Arena variano in base alla categoria del posto, alla prospettiva di visuale e ai requisiti anagrafici:

Fasce di categoria: I biglietti a ingresso generale alla Puskas Arena sono suddivisi in diverse fasce di prezzo, con prezzi nominali per adulti che in genere vanno all'incirca da 30 € a 100 € a seconda della posizione del posto.

Sconti ridotti: Biglietti scontati sono generalmente disponibili per junior, giovani adulti e senior nei settori designati a ingresso generale.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali hanno prezzi più alti per la visuale premium, mentre gli anelli superiori e i settori d'angolo offrono opzioni più accessibili. Biglietti mobili digitali: l'accesso alla partita alla Puskas Arena è in gran parte digitale, con gli spettatori che in genere ricevono i biglietti mobili direttamente sui loro smartphone tramite le app ufficiali di biglietteria.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per questa partita, ai tifosi ucraini in trasferta vengono assegnati posti in un settore ospiti dedicato della Puskas Arena.

I prezzi nominali dei biglietti del settore ospiti per le gare di UEFA Nations League sono generalmente regolati entro una fascia simile a quella dei settori di casa, in genere compresa all'incirca tra 30 € e 60 €.

Per acquistare i biglietti nell'allocazione ufficiale ospiti, ai tifosi in trasferta viene generalmente richiesto di essere membri registrati dei canali ufficiali per i sostenitori della Ukrainian Association of Football (UAF). Le disponibilità del settore ospiti vengono distribuite tramite i canali ufficiali di biglietteria della UAF e possono esaurirsi rapidamente, viste le circostanze che circondano il supporto in trasferta dell'Ucraina in questa campagna.

Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Ungheria e Ucraina

L'Ungheria ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-1 in amichevole contro il Kazakistan, e ha anche battuto la Finlandia 2-1 nella gara precedente. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali, dove ha perso 3-2. Nelle cinque partite, l'Ungheria ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

L'Ucraina ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e nessun pareggio in questa serie. Il risultato più recente è stato un 2-0 in trasferta contro la Polonia, con una vittoria per 1-0 sull'Albania anch'essa tra le uscite recenti. È stata battuta 3-1 dalla Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali e ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro la Francia. L'Ucraina ha segnato sei gol nelle cinque partite e ne ha subiti sette.

Ungheria-Ucraina: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti delle ultime cinque sfide tra Ungheria e Ucraina. Questa sezione verrà aggiornata quando saranno confermati i dati storici delle partite.



