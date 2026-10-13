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Tyson Fury v Anthony JoshuaGetty Images
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Come acquistare i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua: informazioni sull’11 dicembre, dove trovare i biglietti all’ultimo minuto e altro ancora

SHOPPING

Ecco esattamente come assicurarsi i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua

I tifosi britannici della boxe potranno finalmente assistere alla sfida tra pesi massimi che aspettano da oltre un decennio. I due volte campioni del mondo Tyson Fury e Anthony Joshua si affronteranno in un grande incontro a Cardiff.

Dopo anni di trattative fallite e continue sfide lanciate a distanza, entrambi i pugili hanno firmato per combattere in Galles.

GOAL raccoglie tutte le informazioni necessarie per assicurarsi un posto per questa serata storica, comprese le modalità ufficiali di vendita e le opzioni affidabili per l’acquisto dei biglietti sul mercato secondario.

Quando si terrà Tyson Fury contro Anthony Joshua?

Data e ora

Incontro

Luogo

Biglietti

Venerdì 11 dicembre 2026, ore 17:00

Tyson Fury contro Anthony Joshua

Principality Stadium, Cardiff, Galles

Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I biglietti ordinari ufficiali saranno venduti attraverso i canali di vendita primari designati, come Ticketmaster UK e la biglietteria del Principality Stadium. Data l’elevata domanda, i biglietti delle quote ufficiali andranno rapidamente esauriti non appena saranno messi in vendita.

Se i biglietti ordinari delle quote ufficiali si esauriranno, piattaforme di rivendita come StubHub offriranno un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo momento. Ulteriori possibilità di accesso e pacchetti premium sono disponibili anche su Seat Unique.

Quanto costano i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I biglietti ufficiali venduti dalla biglietteria del Principality Stadium e da Ticketmaster UK avevano prezzi compresi tra 95 £ per i posti nei settori superiori e 1.500 £ per l’accesso ai posti a bordo ring. I biglietti ordinari sono andati esauriti in meno di un’ora, facendo crescere la domanda sui canali secondari e per le soluzioni VIP.

Ecco i prezzi dei biglietti per le diverse opzioni di acquisto:

  • Vendita primaria: I biglietti ordinari al prezzo nominale partivano da 95 £ per i settori superiori e arrivavano a circa 1.500 £ per i posti a bordo ring.
  • Mercato secondario: I biglietti ordinari acquistabili all’ultimo momento partono da circa 180 £ su piattaforme secondarie come StubHub.
  • VIP e hospitality: I pacchetti premium disponibili su Seat Unique partono da 495 £ e comprendono posti imbottiti allo stadio, accesso a una lounge esclusiva, cibo e bevande gratuiti e ingresso prioritario.

Confronto tra Tyson Fury e Anthony Joshua

Statistica

Tyson Fury

Anthony Joshua

Soprannome

Gypsy King

AJ

Altezza

2,06 m (206 cm)

1,98 m (198 cm)

Allungo

2,16 m (216 cm)

2,08 m (208 cm)

Guardia

Destra / variabile

Destra

Record professionistico

36-2-1 (25 KO)

30-4 (27 KO)

Percentuale di vittorie per KO

64,1%

79,4%

Periodi da campione del mondo

2 volte campione del mondo dei pesi massimi (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring)

2 volte campione del mondo unificato dei pesi massimi (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tutto quello che c’è da sapere su Tyson Fury contro Anthony Joshua

L’attesa sfida tra Tyson Fury, due volte campione del mondo dei pesi massimi, e Anthony Joshua, già campione unificato, è finalmente in programma venerdì 11 dicembre 2026 al Principality Stadium di Cardiff.

Questo grande evento, atteso da un decennio, è organizzato congiuntamente da The Ring di Turki Alalshikh e dall’amministratore delegato della UFC Dana White e sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix a milioni di persone in tutto il mondo. Oltre 80.000 spettatori riempiranno l’impianto dotato di tetto retrattile, mentre più di mezzo milione di tifosi si sono messi in coda online quando i biglietti sono stati messi in vendita.

Si prevede che l’incasso complessivo dei biglietti, stimato in 26 milioni di sterline (34 milioni di dollari), batterà ogni record della boxe britannica. I biglietti delle quote di vendita primaria sono andati esauriti entro un’ora.

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