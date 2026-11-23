Gli appassionati britannici di boxe avranno finalmente la sfida tra pesi massimi che aspettano da oltre un decennio. Tyson Fury e Anthony Joshua, entrambi due volte campioni del mondo, si affronteranno a Cardiff.

Dopo anni di trattative fallite e continue sfide lanciate a distanza, entrambi i pugili hanno firmato per un incontro in Galles.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni necessarie per assicurarsi un posto a questa serata storica, dai dettagli sulla vendita ufficiale alle opzioni affidabili sul mercato secondario.

Quando si terrà Tyson Fury contro Anthony Joshua?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti Venerdì 11 dicembre 2026, ore 17:00 Tyson Fury contro Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Galles Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario saranno venduti tramite i canali di vendita primari designati, come Ticketmaster UK e la biglietteria del Principality Stadium. Data l’elevata domanda, i biglietti ufficiali andranno rapidamente esauriti una volta messi in vendita.

Se i biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario andranno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub offriranno un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto. Ulteriori possibilità di accesso e pacchetti premium sono disponibili anche su Seat Unique.

Quanto costano i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I biglietti ufficiali messi in vendita dalla biglietteria del Principality Stadium e da Ticketmaster UK avevano prezzi compresi tra 95 sterline per i posti nei settori superiori e 1.500 sterline per l’accesso ai posti a bordo ring. I biglietti ordinari sono andati esauriti in meno di un’ora, facendo aumentare la domanda sulle piattaforme secondarie e presso i canali VIP.

Ecco i prezzi dei biglietti per le diverse opzioni di acquisto:

Vendita primaria: I biglietti ordinari al prezzo di listino partivano da 95 sterline per i settori superiori e arrivavano a circa 1.500 sterline per i posti a bordo ring.

I biglietti ordinari al prezzo di listino partivano da per i settori superiori e arrivavano a circa per i posti a bordo ring. Mercato secondario: I posti ordinari acquistabili all’ultimo minuto partono da circa 180 sterline su piattaforme secondarie come StubHub .

I posti ordinari acquistabili all’ultimo minuto partono da circa su piattaforme secondarie come . VIP e hospitality: I pacchetti premium disponibili su Seat Unique partono da 495 sterline e comprendono posti imbottiti allo stadio, accesso a una lounge esclusiva, cibo e bevande inclusi e ingresso prioritario.

Confronto tra Tyson Fury e Anthony Joshua

Statistica Tyson Fury Anthony Joshua Soprannome Gypsy King AJ Altezza 206 cm 198 cm Allungo 216 cm 208 cm Guardia Destrorsa / variabile Destrorsa Record professionistico 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Percentuale di vittorie per KO 64,1% 79,4% Periodi da campione del mondo 2 volte campione dei pesi massimi (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 volte campione unificato dei pesi massimi (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tutto quello che c’è da sapere su Tyson Fury contro Anthony Joshua

L’attesa sfida tra Tyson Fury, due volte campione del mondo dei pesi massimi, e Anthony Joshua, ex campione unificato, è finalmente in programma venerdì 11 dicembre 2026 al Principality Stadium di Cardiff.

Atteso da un decennio, l’evento è organizzato congiuntamente da The Ring di Turki Alalshikh e dall’amministratore delegato della UFC Dana White e sarà trasmesso in diretta su Netflix per milioni di spettatori in tutto il mondo. Oltre 80.000 persone riempiranno lo stadio, dotato di tetto retrattile, mentre più di mezzo milione di appassionati si è messo in coda online all’apertura della vendita dei biglietti.

Si prevede che l’evento batterà ogni record d’incasso al botteghino per la boxe britannica, con ricavi complessivi stimati dalla vendita dei biglietti pari a 26 milioni di sterline (34 milioni di dollari). I biglietti dei canali di vendita primari sono andati esauriti nel giro di un’ora.