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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Turchia-Italia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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La Turchia affronta l'Italia nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Turchia ospita l'Italia all'Atatürk Sports Complex di Bursa lunedì 28 settembre, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna una settimana più tardi. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 di Lega A, che comprende anche Francia e Belgio, offrendo ai tifosi due occasioni per vedere gli Azzurri all'opera contro una Turchia determinata a evitare la retrocessione dalla massima serie.

Questo incrocio chiude un frenetico blocco iniziale per l'Italia, che gioca quattro partite in appena 11 giorni contro Belgio, Turchia, Francia e di nuovo Turchia. Con in palio sia la qualificazione ai quarti di finale sia la salvezza dalla retrocessione, questa doppia sfida ha un peso reale per entrambe le nazionali.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Italia-Turchia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.


Quando si gioca Turchia-Italia di UEFA Nations League A?

Turchia-Italia si gioca al Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu di Bursa, con il calcio d'inizio previsto per questa sfida di UEFA Nations League A.

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UEFA Nations League A - Game Week 2
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Dove comprare i biglietti per Italia-Turchia?

I biglietti per la gara di Bursa vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio turca, con priorità solitamente concessa ai membri prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sono il primo punto di riferimento equivalente per la gara di ritorno di Bologna.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Offre un'ampia gamma di opzioni di posti per la gara d'andata all'Atatürk Sports Complex di Bursa, oltre ad annunci per la gara di ritorno allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

  • Vendita libera ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita
  • Annunci verificati – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino più ampio di disponibilità una volta esaurite le quote ufficiali
  • Biglietti per il settore ospiti – le quote di Bologna per i tifosi turchi in trasferta sono gestite attraverso i canali FIGC e possono essere limitate
  • Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerando quanto sia fitto questo ciclo di partite per l'Italia, è consigliata la prenotazione anticipata per entrambe le gare di questa doppia sfida.

Quanto costano i biglietti per Italia-Turchia?

I prezzi ufficiali per la gara di Bursa sono fissati attraverso i canali di biglietteria della Federcalcio turca, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali FIGC si applicano allo stesso modo per la gara di Bologna.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida approssimativa a ciò che ci si può aspettare lì:

  • Posti più economici (Bursa): da circa 40 € a 50 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte all'Atatürk Sports Complex
  • Posti di fascia media (Bursa): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
  • Gara di ritorno a Bologna: i prezzi allo Stadio Renato Dall'Ara dovrebbero seguire un andamento simile, con la domanda destinata a crescere con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi gara in un girone competitivo, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Turchia-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Turchia e Italia

La Turchia ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 contro gli Stati Uniti al Mondiale il 26 giugno, dopo le precedenti sconfitte nella fase a gironi contro Australia (0-2) e Paraguay (0-1). In queste cinque partite, la Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, mostrando sia capacità offensiva sia vulnerabilità difensiva.

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'incontro più recente è stato il successo per 1-0 contro la Grecia in amichevole il 7 giugno, e tre giorni prima aveva battuto anche il Lussemburgo per 1-0. Le uniche sconfitte in questo periodo sono arrivate contro la Bosnia-Erzegovina in una qualificazione al Mondiale e nel ko per 1-4 contro la Norvegia nel novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

TUR

TUR - Forma

MAC
V4-0
VEN
V2-1
AUS
S2-0
PGY
S0-1
USA
V3-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ITA

ITA - Forma

NOR
S1-4
IRN
V2-0
BIH
S1-1
LUX
V0-1
GRE
V0-1
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Turchia-Italia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso sullo 0-0 in un'amichevole giocata in Italia il 4 giugno 2024. Negli ultimi cinque precedenti, l'Italia ha il bilancio migliore, compreso il 3-0 contro la Turchia a UEFA Euro 2020 e la vittoria per 3-2 in un'amichevole del 2022 in Turchia. I due incontri precedenti, nel 2002 e nel 2006, sono terminati entrambi 1-1.

Testa a testa

TurchiaPareggioItalia
0
3
2
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
0
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Campionato Europeo
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Turchia e Italia

Nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League, la Turchia è attualmente quarta e l'Italia è terza.

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BelgioBelgioBEL
00000000
2
FranciaFranciaFRA
00000000
3
ItaliaItaliaITA
00000000
4
TurchiaTurchiaTUR
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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