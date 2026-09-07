Come acquistare i biglietti per Turchia-Francia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Turchia aprirà la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Francia, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno a Bordeaux a novembre. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A, che comprende anche Italia e Belgio, offrendo ai tifosi due occasioni per vedere all'opera la Francia contro una Turchia determinata ad andare oltre le aspettative nella massima serie della competizione.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Turchia-Francia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Turchia-Francia di UEFA Nations League A?

Turchia-Francia si giocherà al Kocaeli Stadium, con l'orario d'inizio che sarà confermato più a ridosso della data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Dove acquistare i biglietti per Turchia-Francia?

I biglietti per la gara di Istanbul vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federcalcio turca, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della FFF rappresentano il primo punto di riferimento equivalente anche per la gara di ritorno a Bordeaux.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, generalmente più vicino a ogni giorno di gara

Annunci verificati – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti una disponibilità più ampia una volta esaurite le quote ufficiali

Biglietti per il settore ospiti – le quote di Bordeaux per i tifosi turchi in trasferta sono gestite tramite i canali della FFF e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da considerare se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il profilo di questa partita e il seguito globale della Francia, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare, soprattutto per l'apertura di Istanbul.

Quanto costano i biglietti per Turchia-Francia?

I prezzi ufficiali per la gara di Istanbul sono fissati attraverso i canali di vendita della Federcalcio turca, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali della FFF si applicano allo stesso modo anche per la gara di Bordeaux.

Posti più economici (Istanbul): gli annunci partono attualmente da circa 147 $ per l'esordio al Nef Stadium, a testimonianza della forte domanda per un'avversaria di cartello come la Francia

Posti di fascia media (Istanbul): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Bordeaux: i prezzi per la partita di novembre al Matmut Atlantique saranno confermati più vicino alla gara, con il listino di avviso biglietti dello stadio che sta già registrando un crescente interesse

Come per qualsiasi partita che coinvolga una delle nazionali di punta d'Europa, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Tutto quello che c'è da sapere su Turchia-Francia

Questa sfida fa parte di una difficile campagna nel Gruppo A1 della Lega A per entrambe le squadre, insieme a Italia e Belgio. La gara di Istanbul del 25 settembre aprirà il cammino della Turchia, mentre il ritorno di Bordeaux del 15 novembre potrebbe rivelarsi decisivo per le speranze di entrambe le nazionali di raggiungere i quarti di finale.

Ecco alcune cose da sapere su questa sfida:

Un girone difficile – il Gruppo A1 comprende tre delle nazionali più costanti d'Europa ai massimi livelli insieme alla Turchia, rendendo ogni punto prezioso

Vantaggio del fattore campo a Istanbul – la Turchia ha un buon rendimento casalingo nelle recenti partite ufficiali, e un pubblico caloroso aggiunge un'ulteriore difficoltà per le squadre ospiti

La posta in palio nel girone – i risultati di entrambe le partite incideranno sulla qualificazione ai quarti di finale, oltre ad avere implicazioni su promozione e retrocessione

Per la Francia, conquistare punti in trasferta a Istanbul prima di ospitare il ritorno a Bordeaux sarà un passaggio importante della propria campagna.

Turchia-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Turchia e Francia

La Turchia arriva a questa sfida con un rendimento recente altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite e un risultato non conteggiato nei dati disponibili. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti al Mondiale, un risultato che ha mostrato le sue capacità offensive. Ha anche battuto il Venezuela 2-1 in amichevole, ma le sconfitte contro il Paraguay (0-1) e l'Australia (0-2) nella fase a gironi del Mondiale hanno evidenziato vulnerabilità difensive. Nelle ultime cinque partite, la Turchia ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Nelle ultime cinque partite la Francia ha raccolto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, una sfida ricca di gol che ha evidenziato sia la sua pericolosità offensiva sia la fragilità difensiva. In precedenza ha battuto il Marocco 2-0 e la Svezia 3-0, mentre l'1-0 sul Paraguay agli ottavi di finale ha mostrato resilienza. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare.

I precedenti recenti tra Turchia e Francia

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso 1-1, in una partita di qualificazione agli Europei giocata nell'ottobre 2019. Prima di allora, la Turchia aveva battuto la Francia 2-0 nella gara di qualificazione d'andata del giugno 2019, una delle due vittorie della squadra di casa nelle quattro partite registrate. Il risultato più netto della Francia in questa sfida è stato il 4-0 in un'amichevole del novembre 2000, quando giocava in trasferta.



