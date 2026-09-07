La Turchia apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Francia, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno a Bordeaux a novembre. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A, che comprende anche Italia e Belgio, offrendo ai tifosi due occasioni per vedere all'opera la Francia contro una Turchia determinata ad andare oltre le aspettative nella massima serie della competizione.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Turchia-Francia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Turchia-Francia di UEFA Nations League A?

Turchia-Francia si gioca al Kocaeli Stadium, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Dove acquistare i biglietti per Turchia-Francia?

I biglietti per la gara di Istanbul vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federazione calcistica turca, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della FFF rappresentano allo stesso modo il primo punto di riferimento per la gara di ritorno a Bordeaux.

Ticombo è la soluzione da seguire se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la partita inaugurale al Nef Stadium di Istanbul, oltre a inserzioni per la gara di ritorno al Matmut Atlantique di Bordeaux a novembre.

Alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino a ciascun giorno di gara

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una gamma di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino più ampio di disponibilità una volta esaurite le assegnazioni ufficiali

Biglietti per il settore ospiti – le assegnazioni di Bordeaux per i tifosi turchi in trasferta sono gestite tramite i canali della FFF e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il profilo di questa partita e il seguito globale della Francia, è consigliabile prenotare in anticipo per entrambe le gare, soprattutto per l'andata di Istanbul.

Quanto costano i biglietti per Turchia-Francia?

I prezzi ufficiali per la gara di Istanbul sono fissati attraverso i canali di vendita della Federazione calcistica turca, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali della FFF si applicano allo stesso modo anche per la gara di Bordeaux.

Ticombo è la soluzione da seguire se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa di cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Istanbul): al momento le inserzioni partono da circa 147 $ per la partita inaugurale al Nef Stadium, riflettendo la forte domanda per un'avversaria di cartello come la Francia

Posti di fascia media (Istanbul): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Bordeaux: i prezzi per la partita di novembre al Matmut Atlantique saranno confermati più vicino alla gara, con l'interesse iniziale già in crescita attorno alla lista di avvisi biglietti dello stadio stesso

Come per qualsiasi partita che coinvolga una delle nazionali di vertice d'Europa, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi assicurarsi il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Tutto quello che c'è da sapere su Turchia-Francia

Questa sfida fa parte di una difficile campagna del Gruppo A1 della Lega A per entrambe le squadre, insieme a Italia e Belgio. La gara di Istanbul del 25 settembre apre il cammino della Turchia, mentre il ritorno a Bordeaux del 15 novembre potrebbe rivelarsi decisivo per le speranze di entrambe le nazionali di raggiungere i quarti di finale.

Alcune cose da sapere su questa sfida:

Un girone difficile – il Gruppo A1 presenta tre delle nazionali di vertice più costanti d'Europa insieme alla Turchia, rendendo prezioso ogni punto

Vantaggio casalingo a Istanbul – la Turchia ha un buon rendimento casalingo nelle recenti partite ufficiali, e un pubblico caldo aggiunge un'ulteriore difficoltà per le squadre in visita

La posta in palio nel girone – i risultati di entrambe le partite incideranno sulla qualificazione ai quarti di finale, oltre ad avere implicazioni per promozione e retrocessione

Per la Francia, conquistare punti in trasferta a Istanbul prima di ospitare il ritorno a Bordeaux sarà un segnale importante della propria campagna.

Turchia-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Turchia e Francia

La Turchia arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, avendo vinto due e perso due delle ultime cinque gare, con un risultato non contabilizzato nei dati disponibili. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti al Mondiale, un risultato che ha mostrato la sua capacità offensiva. Ha anche battuto il Venezuela per 2-1 in amichevole, ma le sconfitte contro Paraguay (0-1) e Australia (0-2) nella fase a gironi del Mondiale hanno evidenziato vulnerabilità difensive. Nelle ultime cinque partite, la Turchia ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite della Francia hanno prodotto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, una sfida ad alto punteggio che ha sottolineato sia la sua minaccia offensiva sia la fragilità difensiva. Ha battuto il Marocco per 2-0 e la Svezia per 3-0 nei turni precedenti, mentre il successo per 1-0 contro il Paraguay agli ottavi ha mostrato resilienza. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Turchia-Francia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso sull'1-1, in una partita di qualificazione al Campionato europeo giocata nell'ottobre 2019. Prima di allora, la Turchia aveva battuto la Francia per 2-0 nella gara di qualificazione precedente del giugno 2019, una delle due vittorie della squadra di casa nelle quattro partite registrate. Il risultato più netto della Francia in questa sfida è stato il 4-0 in un'amichevole del novembre 2000, quando giocava in trasferta.

Classifica di Turchia-Francia

Nel Gruppo 1 della UEFA Nations League A, la Turchia occupa attualmente il quarto posto mentre la Francia è seconda.