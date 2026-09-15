Come acquistare i biglietti per Turchia-Belgio: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Quattro partite giocate, due ancora da disputare. Dopo aver affrontato Francia, Belgio e Italia (due volte) nella prima parte della fase a gironi della UEFA Nations League tra settembre e ottobre, la Türkiye ospiterà il Belgio e poi sarà di scena in trasferta contro la Francia. Il Belgio arriverà a Izmir giovedì 12 novembre. Acquista oggi i biglietti per le prossime partite di UEFA Nations League A.

Questa sarà soltanto la terza volta che la Türkiye giocherà al Gürsel Aksel Stadium, ma finora è stato un terreno favorevole per gli 'Ay Yildizlilar' (Le Stelle Crescenti), che hanno vinto nell'impianto di Izmir in entrambe le precedenti edizioni della UEFA Nations League, 3-1 contro l'Islanda nel 2024 e 2-0 contro la Lituania nel 2022.

Giocatori come Arda Güler, Kenan Yildiz e Orkun Kökçü incanteranno ancora una volta il pubblico di casa? GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Türkiye-Belgio di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i migliori posti dove acquistarli.

Quando si gioca Türkiye-Belgio di UEFA Nations League?

Türkiye-Belgio si gioca al Gürsel Aksel Stadium di Izmir giovedì 12 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:00 (TRT).

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Come acquistare i biglietti per Türkiye-Belgio di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Türkiye-Belgio sono venduti esclusivamente tramite il partner principale per la biglietteria della Federazione calcistica turca (TFF), di solito Passo. Sarà necessario creare un account ufficiale sulla relativa piattaforma.

I biglietti per queste specifiche partite della fase a gironi di Nations League 2026/27 sono stati messi inizialmente a disposizione dei membri premium del club e dei possessori della fan club card alla fine di agosto, seguiti a breve dalla vendita generale all'inizio di settembre.

Per assicurarsi posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su Ticombo è supportato dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Türkiye-Belgio di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Türkiye e Belgio partivano da €10 per l'ingresso generale tramite il portale ufficiale della Federazione calcistica turca (TFF).

I vari prezzi ufficiali dei biglietti e i settori del Gürsel Aksel Stadium sono i seguenti:

Categoria 4 (dietro le porte) : da ₺300 a ₺500 (circa €10-€15), nei settori nord e sud.

Categoria 3 e 2 (anelli superiori est e ovest) : da ₺600 a ₺1.200 (circa €18-€35), con una visuale laterale rialzata.

Categoria 1 (anello inferiore ovest / settori VIP) : da ₺1.500 a ₺3.000+ (circa €45-€90+), comprendono i migliori posti laterali nell'anello inferiore, vicino ai tunnel dei giocatori e alle aree tecniche.

Tieni d'occhio i siti ufficiali della nazionale con l'avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come Ticombo per conoscere la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Gürsel Aksel Stadium

Il Gürsel Aksel Stadium, ufficialmente noto come Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, è un'arena calcistica turca all'avanguardia e un complesso multifunzionale situato nel quartiere Üçkuyular di Konak, İzmir.

Inaugurato nel 2020 per fungere da stadio di casa del club di Süper Lig Göztepe S.K., l'impianto unisce gli standard UEFA più moderni a un design urbano residenziale estremamente compatto.

Molto prima della costruzione moderna, il sito ospitava lo storico campo del Göztepe S.K., inaugurato originariamente già attorno all'epoca della fondazione del club nel 1925. Con il passare del tempo, il vecchio stadio non è stato più in grado di sostenere il calcio professionistico moderno né la appassionata tifoseria del club. Nel 2016, la struttura originale è stata demolita per fare spazio a un completo rinnovamento architettonico.

Momenti memorabili al Gürsel Aksel Stadium

La grande inaugurazione (2020) : il Göztepe ha inaugurato la sua casa con una grande vittoria per 2-1 contro il Beşiktaş. Il giocatore Halil Akbunar è entrato nella storia segnando il primo gol in assoluto nel nuovo stadio.

Prima finale di coppa (2021) : la Federazione calcistica turca ha scelto l'impianto per ospitare la finale di Coppa di Turchia. Il Beşiktaş ha alzato il trofeo dopo aver battuto l'Antalyaspor 2-0 sotto le luci high-tech di İzmir.

Il derby di Istanbul a Izmir (2023) : lo stadio ha ospitato la sua seconda finale di Coppa di Turchia due anni più tardi. La partita ha attirato un enorme pubblico televisivo nazionale, mentre il Fenerbahçe ha battuto i rivali cittadini dell'Istanbul Başakşehir conquistando il titolo.

La passerella panoramica sul tetto: la caratteristica più famosa dello stadio è una pista pedonale pubblica lunga 650 metri costruita direttamente sul tetto. È aperta ai residenti locali nei giorni senza partite e offre splendide viste panoramiche sulla baia di Izmir.

Partita di UEFA Nations League tra Türkiye e Belgio: tutto quello che c'è da sapere

Türkiye-Belgio: stato di forma recente

Ranking FIFA: Türkiye (#27) vs Belgio (#8)

La Türkiye può anche aver vinto la sua ultima partita del girone ai Mondiali FIFA 2026 in estate, contro i co-organizzatori degli Stati Uniti, ma si è rivelato troppo poco e troppo tardi, perché le precedenti sconfitte contro Australia e Paraguay hanno significato la mancata qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

I tifosi belgi hanno vissuto un ottovolante di emozioni durante il Mondiale. Il Belgio ha rimediato a due deludenti pareggi contro Egitto e Iran con una travolgente vittoria per 5-1 contro la Nuova Zelanda, che gli ha permesso di avanzare alle fasi successive.

Ulteriori vittorie contro Senegal e Stati Uniti hanno preparato un quarto di finale contro la Spagna. Nonostante fosse in parità con i futuri vincitori del Mondiale all'intervallo (1-1), un gol nel finale di Mikel Merino ha spezzato il cuore del Belgio.

Türkiye-Belgio: precedenti recenti

Non c'è nulla a separare le due squadre nel bilancio complessivo dei precedenti, con entrambe che condividono lo stesso identico numero di vittorie. Nei loro 11 confronti precedenti, Türkiye e Belgio hanno vinto entrambe 3 partite ciascuna, mentre le restanti 5 sono terminate in pareggio.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel giugno 2011. La qualificazione a UEFA Euro 2012 si è disputata allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles, in Belgio, ed è terminata 1-1. Timmy Simons ha segnato per il Belgio, mentre Burak Yılmaz ha pareggiato per la Türkiye.

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turchia TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



