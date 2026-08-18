Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

Il Tottenham vuole mettersi alle spalle il rischio retrocessione della scorsa stagione e risalire la classifica di Premier League sotto la guida di Roberto De Zerbi. Migliorare il rendimento casalingo è fondamentale e gli Spurs faranno la loro prima apparizione interna in campionato al Tottenham Hotspur Stadium sabato 29 agosto, quando affronteranno il Newcastle United.

Incredibilmente, il Tottenham ha dovuto aspettare l’ultima partita della stagione per conquistare il primo successo casalingo del 2026, ma quella vittoria per 1-0 contro l’Everton si è rivelata cruciale. I tifosi degli Spurs perdoneranno e dimenticheranno le ultime due stagioni difficili se la squadra di De Zerbi riuscirà a partire forte e se gli acquisti onerosi Sandro Tonali e Mateus Fernandes si inseriranno subito al meglio.

Il Tottenham riuscirà a ottenere una vittoria contro il Newcastle per la prima volta dal 2023? Puoi scoprirlo di persona prenotando i biglietti oggi stesso. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United?

Tottenham Hotspur-Newcastle United è in programma alle 17:30 BST al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sabato 29 agosto.

Premier League - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale esistenti mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Tottenham Hotspur-Newcastle United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli del settore inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti del settore superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Anche se i biglietti per il settore ospiti hanno un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership base.

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