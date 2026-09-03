Come acquistare i biglietti per Torino-Roma: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Questa classica sfida di Serie A regala sempre battaglie tattiche feroci e grande intensità, e tu potresti essere allo Stadio Olimpico Grande Torino per seguirla dal vivo.

I tifosi del Torino sperano in una prestazione solida quando la squadra ospiterà la Roma domenica 20 settembre 2026.

I tifosi granata riempiranno gli spalti con grande entusiasmo, desiderosi di vedere la propria squadra lottare per il massimo dei punti contro uno dei club più forti della capitale nelle prime fasi della stagione 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Torino-Roma, compresi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Torino-Roma di Serie A?

Torino-Roma si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, con la partita di Serie A in programma per la terza giornata della stagione 2026/27.

Serie A - Game Week 4 14 set 2026 - 12:30 Stadio Olimpico Grande Torino

Come acquistare i biglietti di Torino-Roma di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai biglietti singoli d'ingresso generale ai pacchetti hospitality VIP, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o marketplace secondari verificati per i biglietti.

A causa delle direttive di sicurezza e dell'elevata richiesta nel giorno della partita, il Torino assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato a fasi:

Abbonati: Gli attuali abbonati mantengono i posti assegnati per tutte le partite casalinghe di Serie A.

Titolari della Cuore Granata Card (fase prioritaria): L'accesso prioritario ai biglietti dei settori di casa è riservato ai possessori della tessera ufficiale del tifoso del Torino ( Cuore Granata ) durante la finestra iniziale di prevendita.

Vendita libera: Se restano posti disponibili dopo la finestra di prevendita riservata ai membri, i biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale. Tuttavia, i settori di casa per partite di cartello contro la Roma vanno esauriti rapidamente.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se si cercano settori esauriti o un accesso dell'ultimo minuto nel giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati anche tramite piattaforme secondarie come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti di Torino-Roma di Serie A?

Il costo di un biglietto di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino varia in base alla posizione del posto, alla categoria della partita e alla disponibilità:

Fasce d'età e agevolazioni: Il Torino offre tariffe ridotte per Under 16, Under 30 e tifosi Senior (Over 65) in specifici settori dello stadio.

Categorizzazione della partita: Le partite contro avversarie di alto livello come la Roma rientrano nella Categoria 1 (prezzi premium), con prezzi nominali più alti rispetto alle sfide di metà classifica.

Posizione del posto: Le tribune laterali principali ( Tribuna Ovest e Distinti Granata ) rappresentano i posti premium, mentre i settori dietro le porte ( Curva Maratona e Curva Primavera ) offrono opzioni più economiche.

Requisiti di documento d'identità e fan card: Tutti i biglietti per le partite in Italia sono nominativi (stampati con il nome completo dello spettatore). I tifosi devono presentare ai tornelli un documento d'identità fisico con foto corrispondente per poter entrare.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, ai tifosi della Roma in trasferta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (Settore Ospiti - Curva Primavera).

I biglietti del settore ospiti vanno generalmente da 25 € a 45 €. Per acquistare i biglietti nel settore ospiti, i tifosi in trasferta devono in genere essere in possesso di una carta fedeltà AS Roma valida (Tessera del Tifoso / AS Roma Card). Le assegnazioni del settore ospiti sono rigidamente regolamentate dalle autorità locali di sicurezza e non arrivano quasi mai alla vendita libera.

Torino-Roma di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Torino e Roma

Il Torino ha vinto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone tre e pareggiandone una. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 in Coppa Italia contro il Monza il 1 settembre, arrivata dopo il ko per 2-1 in Serie A contro il Sassuolo del 29 agosto. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro la Carrarese in Coppa Italia. Nelle cinque partite, il Torino ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è stato un convincente 4-0 in Serie A sul campo del Lecce il 31 agosto, arrivato dopo un altrettanto dominante 4-0 casalingo contro la Fiorentina il 24 agosto. L'unica sconfitta in questo periodo è stata il 3-0 subito in amichevole contro il Brighton prima dell'inizio della stagione. La Roma ha segnato 11 gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque, con le due gare di Serie A che hanno prodotto otto reti fatte e nessuna subita.

Torino-Roma: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale a gennaio 2026, quando la Roma ha vinto 2-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino in una partita di Serie A. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, la Roma ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Torino, con un pareggio. La Roma ha segnato nove gol in queste cinque partite, mentre il Torino ne ha segnati sei.

Classifica di Torino e Roma

Nell'attuale classifica di Serie A, la Roma è in testa dopo due giornate, mentre il Torino è 14°.