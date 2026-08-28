Come acquistare i biglietti per Tolosa-Le Havre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Tolosa affronta il Le Havre sabato 19 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse di Tolosa.

Nell'ultimo incontro di campionato tra le due squadre, disputato a febbraio 2026, il Le Havre ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 2-1 contro il Tolosa. Storicamente, il bilancio dei precedenti tra i due club è stato equilibrato, con pareggi combattuti e risultati di misura.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Tolosa-Le Havre, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

Tolosa-Le Havre si gioca allo Stadium de Toulouse di Tolosa. Controlla i dettagli della partita qui sotto per l'orario d'inizio confermato.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

Come comprare i biglietti per Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Tolosa e Le Havre attraverso le seguenti opzioni principali:

Biglietteria ufficiale del Toulouse FC (opzione principale): acquista direttamente dal sito ufficiale del Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) oppure presso la biglietteria dello Stadium de Toulouse il giorno della partita, salvo disponibilità. Acquistare direttamente dal club di casa garantisce prezzi autentici senza rincari da rivendita.

Marketplace secondari: piattaforme di biglietteria di terze parti come Ticombo mettono in vendita biglietti di rivendita per le partite di Ligue 1, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Toulouse FC vs Le Havre AC allo Stadium de Toulouse dipendono generalmente da dove li acquisti e dal settore che preferisci:

Biglietteria ufficiale (mercato primario): i biglietti standard acquistati direttamente tramite la biglietteria del Toulouse FC vanno in genere da 15 € a 55 € per le normali partite casalinghe di Ligue 1, a seconda che tu scelga posti dietro le porte (Virages) o lungo i lati del campo (Tribunes).

Marketplace secondari di rivendita: su piattaforme di terze parti come Ticombo, i biglietti standard di rivendita partono attualmente da circa 20 € a 35 € per i posti base, mentre i posti medi con visuale centrale vanno da 50 € a 85 € . Le opzioni premium o VIP hospitality possono costare 100 € a 150 €+ .

Tolosa-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tolosa e Le Havre

Il Tolosa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 0-2 contro il Lione in Ligue 1 il 22 agosto. Ha perso anche 1-2 contro l'Hamburger SV in pre-season, anche se le vittorie su Al-Ain e Real Sociedad hanno mostrato che può ottenere risultati. Il Tolosa ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite del Le Havre sono arrivati una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta in campionato per 0-1 contro il Monaco il 23 agosto. Ha battuto Le Mans in un'amichevole pre-season il 15 agosto, ma aveva perso 3-2 contro il Real Oviedo una settimana prima. Nelle cinque partite, il Le Havre ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei, e in questa serie non ha ancora mantenuto la porta inviolata.

Tolosa-Le Havre: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Ligue 1 del 15 febbraio 2026, quando il Le Havre vinse 2-1 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 allo Stadium de Toulouse nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra loro, il Tolosa conta due vittorie contro le due del Le Havre, con una partita finita in parità. Il risultato più netto presente nei dati è stato il 4-1 del Tolosa in casa del Le Havre nel febbraio 2025.