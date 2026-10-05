NFL International Series porta a Londra una sfida ad alta tensione della AFC South, con gli Houston Texans che affrontano i Jacksonville Jaguars. Ospitata nell'iconico Wembley Stadium, questa partita di regular season promette grande intensità, con due giovani franchigie dinamiche pronte a sfidarsi in territorio internazionale.
GOAL vi offre tutti i dettagli essenziali su programmazione della partita, prezzi dei biglietti e su come acquistare subito il vostro posto.
Quando si gioca Texans-Jaguars?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
domenica 18 ottobre 2026 alle 14:30 BST
Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
Wembley Stadium, Londra
Dove acquistare i biglietti per Texans-Jaguars?
I biglietti ufficiali per le NFL London Games vengono distribuiti tramite il portale ufficiale Ticketmaster UK e il sito ufficiale dei biglietti del Wembley Stadium. A causa del fortissimo interesse in tutto il Regno Unito e in Europa, le disponibilità di vendita generale sulle piattaforme primarie si esauriscono rapidamente dopo la loro messa in vendita iniziale.
Se le disponibilità ufficiali di vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.
Quanto costano i biglietti per Texans-Jaguars?
I prezzi ufficiali nominali dei biglietti pubblicati dalla NFL per le partite al Wembley Stadium partono da £64 per i posti di Categoria 7 nell'anello superiore, fino ad arrivare a £175 o più per le posizioni premium di Categoria 1 nell'anello inferiore lungo le linee laterali.
Se le disponibilità ufficiali di vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con inserzioni di ingresso a partire da circa £105 ($137).
Tutto quello che c'è da sapere su Texans-Jaguars
Il Wembley Stadium di Londra ospita questa partita internazionale di regular season NFL, con una capienza di 90.000 posti e servizi di primo livello. I tifosi presenti potranno godersi fan zone complete nel giorno della partita, intrattenimento e un'atmosfera festosa all'esterno dello stadio prima del calcio d'inizio.