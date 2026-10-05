Le NFL International Series portano a Londra una sfida ad alta tensione nella AFC South Division, con gli Houston Texans che affrontano i Jacksonville Jaguars. Ospitata nell’iconico Wembley Stadium, questa partita di regular season promette grande intensità, con due giovani franchigie dinamiche pronte a sfidarsi in territorio internazionale.
GOAL ti offre tutti i dettagli essenziali su programmazione della partita, prezzi dei biglietti e come acquistare subito il tuo posto.
Quando si gioca Texans vs Jaguars?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
domenica 18 ottobre 2026 alle 14:30 BST
Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
Wembley Stadium, Londra
Dove acquistare i biglietti per Texans vs Jaguars?
I biglietti ufficiali per le NFL London Games vengono distribuiti tramite il portale ufficiale Ticketmaster UK e il sito ufficiale dei biglietti del Wembley Stadium. A causa dell’enorme interesse nel Regno Unito e in tutta Europa, i tagliandi messi in vendita generale sulle piattaforme primarie si esauriscono rapidamente dopo il rilascio iniziale.
Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale terminano, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi posti last minute.
Quanto costano i biglietti per Texans vs Jaguars?
I prezzi ufficiali nominali dei biglietti comunicati dalla NFL per le partite al Wembley Stadium partono da £64 per i posti di Categoria 7 nell’anello superiore, arrivando fino a £175 o più per le posizioni premium di Categoria 1 nell’anello inferiore lungo le linee laterali.
Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale terminano, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi posti last minute, con inserzioni d’ingresso a partire da circa £105 ($137).
Tutto quello che c’è da sapere su Texans vs Jaguars
Il Wembley Stadium di Londra ospita questa partita internazionale di regular season NFL, con una capienza di 90.000 posti e servizi di primo livello. I tifosi presenti potranno godersi fan zone complete per il giorno della partita, intrattenimento e un’atmosfera festosa all’esterno dello stadio prima del calcio d’inizio.