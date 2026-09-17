La Svizzera affronta la Macedonia del Nord in un'entusiasmante partita della fase a gironi della UEFA Nations League allo Swissporarena di Lucerna il 6 ottobre 2026. Questo confronto cruciale mette di fronte due determinate nazioni europee, con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali nel girone.

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Quando si gioca Svizzera-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Svizzera-Macedonia del Nord non sono attualmente disponibili. Torna a controllare più vicino al calcio d'inizio per i dettagli confermati su canale TV e diretta streaming.

UEFA Nations League B - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45

Dove acquistare i biglietti per Svizzera-Macedonia del Nord?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica svizzera (SFV/ASF), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale svizzera. Il portale ufficiale è la tua opzione principale per assicurarti biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie comeStubHubsono la soluzione a cui affidarsi.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Macedonia del Nord?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale SFV partono in genere da 35 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con prezzi in aumento in base al settore e alla posizione all'interno dello Swissporarena.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 72 € per posto, con tariffe finali che variano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Svizzera-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Svizzera e Macedonia del Nord

La Svizzera ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con una sconfitta e nessun pareggio in questa serie. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 3-1 contro l'Argentina nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Prima di allora, aveva battuto la Colombia ai rigori dopo lo 0-0, sconfitto l'Algeria per 2-0, superato il Canada per 2-1 e avuto la meglio sulla Bosnia-Erzegovina per 4-1. In queste cinque partite, la Svizzera ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque, con quattro vittorie consecutive prima della sconfitta contro l'Argentina.

La Macedonia del Nord ha faticato a trovare continuità, collezionando una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro la Turchia. Ha anche pareggiato 0-0 con la Bosnia-Erzegovina e 0-0 con l'Irlanda, perso 4-0 contro la Danimarca nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo e subito una pesante sconfitta per 7-1 contro il Galles. La Macedonia del Nord ha segnato un solo gol e ne ha subiti quindici in queste cinque sfide.

Svizzera-Macedonia del Nord: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti delle ultime cinque sfide tra Svizzera e Macedonia del Nord. Ulteriore contesto storico sarà aggiornato prima del calcio d'inizio.



