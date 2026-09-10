Come acquistare i biglietti per Svezia-Romania: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Svezia ospita la Romania alla Strawberry Arena di Solna venerdì 25 settembre, aprendo la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 in Lega B, Gruppo B4, insieme a Polonia e Bosnia-Erzegovina. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno all'Arena Națională di Bucarest in ottobre.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Svezia-Romania, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Svezia-Romania di UEFA Nations League B?

Svezia-Romania si gioca alla Strawberry Arena di Stoccolma, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Dove comprare i biglietti per Svezia-Romania?

I biglietti per la sfida di Solna vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federazione calcistica svedese (SvFF), con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica romena (FRF) rappresentano il primo riferimento equivalente per il ritorno di Bucarest e gestiscono anche il settore ospiti per i tifosi della Romania in trasferta a Solna.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, solitamente più vicino a ogni giorno della partita

Settore ospiti – la FRF gestisce una sezione ospiti dedicata ai tifosi della Romania in trasferta a Solna, venduta direttamente tramite il sito della federazione

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da scegliere se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerate le recenti promozioni di entrambe le nazioni, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare di questo confronto.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Romania?

I prezzi ufficiali per la gara di Solna sono stabiliti attraverso i canali di vendita della SvFF, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. Il settore ospiti della FRF per la gara di Solna ha un prezzo separato, mentre per la sfida di Bucarest si applica allo stesso modo il listino ufficiale della FRF.

Posti più economici (Solna): da circa 40 € a 55 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte alla Strawberry Arena

Posti di fascia media (Solna): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Bucarest: generalmente più conveniente al prezzo nominale rispetto alla sfida d'andata di Solna, anche se la disponibilità può ridursi con l'avvicinarsi della partita

StubHubè la soluzione da scegliere se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. Come per qualsiasi sfida tra due squadre neopromosse in Lega B, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Svezia-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Svezia e Romania

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro la Francia al Mondiale, e nello stesso torneo è arrivata anche una pesante sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi. L'unica vittoria in questa serie è stata il 5-1 sulla Tunisia. La Svezia ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci in queste cinque gare, a conferma di un attacco capace di produrre, ma anche di una difesa che è stata esposta ai massimi livelli.

La Romania ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque sfide. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in amichevole contro il Galles, mentre in precedenza nel ciclo di qualificazione aveva battuto anche San Marino per 7-1. Nello stesso periodo ha perso contro Turchia e Slovacchia, subendo tre gol e segnandone undici nelle cinque partite.

Svezia-Romania: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a novembre 2019, quando la Svezia vinse 2-0 in trasferta a Bucarest nelle qualificazioni al Campionato europeo. La Svezia vinse anche la gara d'andata nello stesso anno, battendo la Romania 2-1 a Stoccolma nel marzo 2019. L'unica altra partita presente nei precedenti disponibili è una vittoria della Romania per 1-0 in amichevole nel marzo 2018, il che porta la Svezia a due successi in tre confronti contro l'unico della Romania.



