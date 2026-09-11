Come acquistare i biglietti per Svezia-Polonia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Svezia si è guadagnata un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie alle prestazioni offerte nella precedente edizione della UEFA Nations League, quindi sarà desiderosa di ben figurare ancora una volta nella competizione.

Dopo l’esordio in UEFA Nations League contro la Romania, la squadra di Graham Potter resta in casa per l’arrivo della Polonia lunedì 28 settembre, nella seconda giornata della fase campionato. Puoi prenotare oggi stesso i tuoi biglietti per la partita.

Oltre a Romania e Polonia, la Svezia ha nel suo girone anche la Bosnia ed Erzegovina (Girone 4 della Lega B). Nella fase campionato affronterà tutte e tre le squadre in gare di andata e ritorno, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ciascun girone retrocederà nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, la seconda e la terza classificata di ogni gruppo accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da giocare con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti subito i biglietti di Svezia-Polonia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Svezia-Polonia di UEFA Nations League?

Svezia-Polonia si gioca alla Strawberry Arena di Solna (Stoccolma) lunedì 28 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Come acquistare i biglietti per Svezia-Polonia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per le partite di UEFA Nations League tra Svezia e Polonia potevano essere acquistati direttamente sulla piattaforma della Federcalcio svedese (SvFF).

La prima vendita è iniziata martedì 25 agosto, con i membri dei gruppi di tifosi che hanno ricevuto un accesso prioritario anticipato.

Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e che arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Polonia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale per le partite di UEFA Nations League tra Svezia e Polonia andavano da 55 € a 180 €+.

Ecco dove puoi sederti e quanto puoi aspettarti di pagare alla Strawberry Arena:

Categoria 3 (curve e anelli superiori) : situata dietro le porte o in alto nel terzo anello. Include i settori dedicati ai tifosi di casa e i blocchi riservati ai sostenitori ospiti. Fascia di prezzo (55 €-80 €)

Categoria 2 (angoli e anello intermedio) : situata negli angoli dello stadio o nei settori di livello intermedio. Fascia di prezzo (80 €-120 €)

Categoria 1 (tribune laterali e anelli inferiori) : posti premium a bordo campo lungo tutta la lunghezza del terreno di gioco nei settori inferiori e centrali. Fascia di prezzo (120 €-180 €+)

Pacchetti VIP e hospitality : lussuosi sky box privati o sezioni executive proprio sulla linea di metà campo. Fascia di prezzo (400 €-800 €+)

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Strawberry Arena

La Strawberry Arena, situata a Solna, appena a nord del centro di Stoccolma, è lo stadio più grande della Scandinavia. Nota per la sua ingegneria moderna, il tetto retrattile e l’atmosfera incredibile, è lo stadio nazionale della Svezia per il calcio maschile, la casa dell’AIK, che gioca nell’Allsvenskan svedese, ed è una sede di primo piano per i tour musicali mondiali.

La Federcalcio svedese decise di costruire a Solna uno stadio nazionale all’avanguardia per sostituire lo storico Råsunda Stadium, che aveva ospitato l’iconica finale della Coppa del Mondo del 1958.

Al momento dell’inaugurazione nel 2012, il nuovo stadio di Solna era conosciuto come Friends Arena, nome scelto in onore di 'Friends', un’organizzazione non profit impegnata a fermare il bullismo scolastico.

Nel 2024 è iniziata una nuova partnership con l’azienda nordica dell’ospitalità Strawberry. La struttura ha ufficialmente cambiato nome in Strawberry Arena, portando con sé un focus su energia, diversità ed esperienze di livello mondiale.

Momenti memorabili alla Strawberry Arena

L’incredibile gol di Zlatan (2012) : la primissima partita di calcio giocata nello stadio fu un’amichevole tra Svezia e Inghilterra. La Svezia vinse 4-2 e la leggenda svedese Zlatan Ibrahimović segnò il primo gol in assoluto nell’arena. Chiuse la serata con una rovesciata da 30 yard da togliere il fiato, che vinse il FIFA Puskás Award come gol dell’anno.

Il record di Bad Bunny (2024) : Bad Bunny ha tenuto i più grandi concerti latin pop mai organizzati nei Paesi nordici, richiamando oltre 106.000 fan in due serate.

I record di affluenza dell’AIK (2025) : il club di casa dello stadio, l’AIK, ha battuto i record assoluti di affluenza dell’Allsvenskan svedese e dei campionati nordici, con una media di oltre 30.000 tifosi a partita durante la stagione 2025.

17 milioni di colori: la facciata esterna dello stadio è rivestita da una rete tecnologica luminosa che può illuminarsi in oltre 17 milioni di combinazioni di colori. Si accende regolarmente di blu e giallo brillante quando gioca la nazionale svedese.

Svezia-Polonia di UEFA Nations League: tutto quello che devi sapere

Svezia-Polonia: stato di forma recente

Classifica FIFA: Svezia (#37) vs Polonia (#36)

La Svezia torna in campo per la prima volta da quando è uscita dalla Coppa del Mondo FIFA 2026 ai sedicesimi di finale, perdendo 3-0 contro la Francia. Nonostante un netto 5-1 nella gara d’esordio del Mondiale in Nord America, non è riuscita a dare continuità a quella partenza vincente, perdendo 5-1 contro i Paesi Bassi e pareggiando 1-1 con il Giappone nelle successive sfide del girone.

La Polonia avrà in mente la rivincita, dopo aver subito una dolorosa sconfitta contro gli svedesi durante gli spareggi per la Coppa del Mondo alla fine di marzo. La Polonia dovrà migliorare la fase difensiva in futuro, perché dopo quella sconfitta contro la Svezia, l’Aquila ha incassato anche due gol nelle amichevoli con Ucraina (0-2) e Nigeria (2-2).

Svezia-Polonia: i precedenti recenti

Nel bilancio complessivo degli scontri diretti internazionali, la Svezia è avanti con 16 vittorie contro le 9 della Polonia, mentre 4 partite tra le due squadre si sono concluse in pareggio.

Le due nazionali si sono affrontate più di recente in uno spareggio per la Coppa del Mondo FIFA del marzo 2026. Viktor Gyökeres si rivelò l’eroe della serata, segnando un gol nel finale che regalò alla Svezia un epico successo per 3-2 e la qualificazione alla fase finale del Mondiale in Nord America.

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Bosnia ed Erzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonia POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Svezia SVE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



