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Come acquistare i biglietti per Sunderland-Fulham: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto alla gara d’esordio casalinga del Sunderland in Premier League allo Stadium of Light

Si preannuncia una stagione enorme per il Sunderland, che si è qualificato per l’Europa per la prima volta dal 1973 e solo per la seconda volta nella sua intera storia. La Premier League resta ovviamente centrale e la talentuosa rosa punterà a far entusiasmare i tifosi del Sunderland nella gara d’esordio stagionale allo Stadium of Light contro il Fulham, in programma domenica 30 agosto.

Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al ritorno in Premier League della scorsa stagione, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League. Questo successo è stato costruito su un impressionante rendimento casalingo, con i ragazzi di Régis Le Bris capaci di centrare alcune vittorie memorabili contro squadre del calibro di Chelsea, Tottenham, Bournemouth e soprattutto Newcastle, allo Stadium of Light.

Potresti esserci anche tu per l’esordio casalingo del Sunderland in Premier League nell’ultima domenica di agosto. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Sunderland-Fulham, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sunderland-Fulham di Premier League?

Sunderland-Fulham si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 30 agosto, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST.

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Premier League - Game Week 2
Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Fulham di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Fulham di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di solito vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: di fatto non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

SUN

SUN - Forma

EVE
V1-3
CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
S4-2
LEE
S1-0
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FUL

FUL - Forma

BOU
S0-1
WOL
D1-1
NEW
V2-0
AHL
D1-1
FAR
V1-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

SunderlandPareggioFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
FA Cup
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FIN
FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
5Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Sunderland - Fulham

Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formazione
Fulham crest
Fulham
FUL
Fulham crest
Fulham
FUL

Allenatore

  • R. Le Bris

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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