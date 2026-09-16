Il Sunderland affronta il Brighton & Hove Albion sabato 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light di Sunderland.

Questa sfida rappresenterà un test cruciale per entrambe le squadre nelle prime fasi della stagione 2026/27, mentre cercano stabilità a metà classifica e slancio per la parte alta. Nel loro più recente confronto di campionato a Wearside, nel marzo 2026, il Brighton ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro il Sunderland.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Sunderland-Brighton & Hove Albion si gioca allo Stadium of Light di Sunderland.

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Sunderland e Brighton & Hove Albion del 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light, segui queste principali opzioni di acquisto:

Biglietti ufficiali casa (botteghino del Sunderland)

Portale ufficiale dei biglietti: il modo più sicuro e affidabile per acquistare i normali biglietti per i tifosi di casa è direttamente tramite il sito ufficiale di ticketing del Sunderland o il botteghino.

Priorità per i membri: i biglietti vengono messi in vendita a fasi. Gli abbonati del Sunderland e i membri ufficiali del club ricevono finestre di acquisto prioritarie prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi a disposizione del pubblico generale.

Vendita generale: se la domanda lo consente, i biglietti non assegnati saranno messi in vendita generale per i non membri più vicino al giorno della partita.

Biglietti ufficiali ospiti (Brighton & Hove Albion)

Accesso al settore ospiti: i tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del Brighton & Hove Albion.

Punti fedeltà e MyAlbion+: la distribuzione dei biglietti ospiti segue una struttura a livelli basata sui punti fedeltà per gli abbonati, seguiti dai membri MyAlbion+.

Pacchetti hospitality ufficiali

Accesso garantito: i tifosi che cercano l’ingresso garantito senza dipendere dai normali livelli di sorteggio o dalle code legate all’iscrizione possono acquistare pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita.

Vantaggi inclusi: i pacchetti hospitality includono in genere posti premium allo Stadium of Light, ristorazione pre-partita e accesso alle lounge.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion del 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light dipendono da dove e come vengono acquistati:

Vendita generale ufficiale (prezzo nominale): i biglietti standard per adulti acquistati direttamente al botteghino ufficiale del Sunderland o tramite il portale ticketing vanno da £28 a £45 , a seconda del settore dello stadio e della categoria del posto.

Hospitality nel giorno della partita: i pacchetti hospitality ufficiali del club vanno generalmente da £150 a £350+ a persona, includendo accesso alle lounge, ristorazione e posti premium.

Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland-Brighton & Hove Albion, la forma delle squadre

Il Sunderland arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare competitive, con un ulteriore risultato in amichevole incluso in questa serie. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Premier League contro il Fulham il 30 agosto, e ha anche battuto l’Ipswich Town 2-1 prima di perdere contro la stessa squadra per 2-1 in campionato il 22 agosto. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro.

Gli ultimi cinque risultati del Brighton raccontano di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La prestazione più pesante è arrivata nel 4-0 sull’Aston Villa in Premier League il 23 agosto, mentre ha anche battuto il Tromsø 4-0 nelle qualificazioni alla Conference League il 27 agosto. La sconfitta è arrivata più di recente, un 4-3 in casa del Chelsea il 30 agosto. Il Brighton ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette, a testimonianza di una squadra capace sia di segnare con facilità sia di concedere reti.

Sunderland-Brighton & Hove Albion: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club si è concluso con una vittoria del Brighton per 1-0 allo Stadium of Light in Premier League il 14 marzo 2026. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando il Brighton aveva ospitato il Sunderland nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Brighton ne ha vinti tre e il Sunderland nessuno, con due pareggi, anche se due di queste partite risalgono rispettivamente al 2010 e al 2005.