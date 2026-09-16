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Come acquistare i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Premier League

Il Sunderland affronta il Brighton & Hove Albion in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Sunderland affronta il Brighton & Hove Albion sabato 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light di Sunderland.

Questa sfida rappresenterà un test cruciale per entrambe le squadre nelle prime fasi della stagione 2026/27, mentre cercano stabilità a metà classifica e slancio per la parte alta. Nel loro più recente confronto di campionato a Wearside, nel marzo 2026, il Brighton ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro il Sunderland.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Sunderland-Brighton & Hove Albion si gioca allo Stadium of Light di Sunderland.

crest
Premier League - Game Week 6
Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Sunderland e Brighton & Hove Albion del 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light, segui queste principali opzioni di acquisto:

Biglietti ufficiali casa (botteghino del Sunderland)

  • Portale ufficiale dei biglietti: il modo più sicuro e affidabile per acquistare i normali biglietti per i tifosi di casa è direttamente tramite il sito ufficiale di ticketing del Sunderland o il botteghino.
  • Priorità per i membri: i biglietti vengono messi in vendita a fasi. Gli abbonati del Sunderland e i membri ufficiali del club ricevono finestre di acquisto prioritarie prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi a disposizione del pubblico generale.
  • Vendita generale: se la domanda lo consente, i biglietti non assegnati saranno messi in vendita generale per i non membri più vicino al giorno della partita.

Biglietti ufficiali ospiti (Brighton & Hove Albion)

  • Accesso al settore ospiti: i tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del Brighton & Hove Albion.
  • Punti fedeltà e MyAlbion+: la distribuzione dei biglietti ospiti segue una struttura a livelli basata sui punti fedeltà per gli abbonati, seguiti dai membri MyAlbion+.

Pacchetti hospitality ufficiali

  • Accesso garantito: i tifosi che cercano l’ingresso garantito senza dipendere dai normali livelli di sorteggio o dalle code legate all’iscrizione possono acquistare pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita.
  • Vantaggi inclusi: i pacchetti hospitality includono in genere posti premium allo Stadium of Light, ristorazione pre-partita e accesso alle lounge.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Sunderland-Brighton & Hove Albion del 10 ottobre 2026 allo Stadium of Light dipendono da dove e come vengono acquistati:

  • Vendita generale ufficiale (prezzo nominale): i biglietti standard per adulti acquistati direttamente al botteghino ufficiale del Sunderland o tramite il portale ticketing vanno da £28 a £45, a seconda del settore dello stadio e della categoria del posto.
  • Hospitality nel giorno della partita: i pacchetti hospitality ufficiali del club vanno generalmente da £150 a £350+ a persona, includendo accesso alle lounge, ristorazione e posti premium.

Sunderland-Brighton & Hove Albion di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland-Brighton & Hove Albion, la forma delle squadre

Il Sunderland arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare competitive, con un ulteriore risultato in amichevole incluso in questa serie. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Premier League contro il Fulham il 30 agosto, e ha anche battuto l’Ipswich Town 2-1 prima di perdere contro la stessa squadra per 2-1 in campionato il 22 agosto. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro.

Gli ultimi cinque risultati del Brighton raccontano di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La prestazione più pesante è arrivata nel 4-0 sull’Aston Villa in Premier League il 23 agosto, mentre ha anche battuto il Tromsø 4-0 nelle qualificazioni alla Conference League il 27 agosto. La sconfitta è arrivata più di recente, un 4-3 in casa del Chelsea il 30 agosto. Il Brighton ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette, a testimonianza di una squadra capace sia di segnare con facilità sia di concedere reti.

SUN

SUN - Forma

IPS
S2-1
FUL
V1-0
BRE
D1-1
HUL
V1-0
ARS
S0-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BHA

BHA - Forma

AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
S4-3
LEE
D1-1
COV
V0-5
Gol segnato (subito)
17/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sunderland-Brighton & Hove Albion: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club si è concluso con una vittoria del Brighton per 1-0 allo Stadium of Light in Premier League il 14 marzo 2026. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando il Brighton aveva ospitato il Sunderland nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Brighton ne ha vinti tre e il Sunderland nessuno, con due pareggi, anche se due di queste partite risalgono rispettivamente al 2010 e al 2005.

Testa a testa

SunderlandPareggioBrighton & Hove Albion
0
2
3
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
EFL Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Amichevoli dei club
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Sunderland-Brighton & Hove Albion: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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