Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada, ottavi di finale: prezzi, info sulla partita a Los Angeles, offerte last minute e altro

Sudafrica e Canada si affrontano nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 per un posto negli ottavi.

Il Canada, paese co-organizzatore, accede per la prima volta alla fase a eliminazione diretta grazie a una brillante fase a gironi. Il Sudafrica ha invece conquistato il passaggio del turno con una drammatica vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud.

Ma a che ora si gioca?

Si gioca domenica 28 giugno al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ora quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita Last Minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub , verificandone sempre termini e condizioni.

Quanto costano i biglietti per Sudafrica-Canada?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi possono salire ulteriormente.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 $ (1.518 $) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14-15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Sudafrica vs Canada ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Condizione di forma di Sudafrica e Canada

Sudafrica vs Canada: recenti scontri diretti

SDA Ultima partita CAN 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Sudafrica 2 - 0 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica Sudafrica vs Canada

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