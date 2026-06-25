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Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada, ottavi di finale: prezzi, info sulla partita a Los Angeles, offerte last minute e altro

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Il Sudafrica affronterà il Canada nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Sudafrica e Canada si affrontano nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 per un posto negli ottavi.

Il Canada, paese co-organizzatore, accede per la prima volta alla fase a eliminazione diretta grazie a una brillante fase a gironi. Il Sudafrica ha invece conquistato il passaggio del turno con una drammatica vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud.

Ma a che ora si gioca?

Si gioca domenica 28 giugno al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ora quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita Last Minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub, verificandone sempre termini e condizioni.

Quanto costano i biglietti per Sudafrica-Canada?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi possono salire ulteriormente.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 $ (1.518 $)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14-15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Sudafrica vs Canada ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Condizione di forma di Sudafrica e Canada

SDA
-Forma

Goal segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CAN
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Sudafrica vs Canada: recenti scontri diretti

SDA

Ultima partita

CAN

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

2

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica Sudafrica vs Canada

Per saperne di più

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