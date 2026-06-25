Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada, ottavi di finale: prezzi, info sulla partita a Los Angeles, offerte last minute e altro

Sudafrica e Canada si affrontano nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 per un posto negli ottavi.
Il Canada, paese co-organizzatore, accede per la prima volta alla fase a eliminazione diretta grazie a una brillante fase a gironi. Il Sudafrica ha invece conquistato il passaggio del turno con una drammatica vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud.
Ma a che ora si gioca?
Si gioca domenica 28 giugno al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.
Come acquistare i biglietti per Sudafrica-Canada?
Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono ormai chiuse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ora quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita Last Minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub, verificandone sempre termini e condizioni.
Quanto costano i biglietti per Sudafrica-Canada?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi possono salire ulteriormente.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 $ (1.518 $)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14-15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Sudafrica vs Canada ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere
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