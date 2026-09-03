Questa sfida di Serie A regala sempre un calcio ad alta intensità sotto i riflettori di Napoli, e potresti essere allo storico Stadio Diego Armando Maradona per vivere l’atmosfera dal vivo.

I tifosi del Napoli sperano in una prova casalinga autoritaria quando la squadra tornerà a Fuorigrotta domenica 13 settembre 2026 per la sfida contro un pericoloso Bologna FC.

I tifosi partenopei riempiranno gli spalti facendo sentire tutta la loro voce, desiderosi di vedere la propria squadra conquistare tre punti vitali nelle prime fasi della Serie A 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto ciò che serve per acquistare i biglietti di Napoli-Bologna FC, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita allo Stadio Diego Armando Maradona, l’orario del calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca SSC Napoli-Bologna in Serie A?

Napoli-Bologna si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con il match in programma nell’ambito della stagione di Serie A 2026/27.

Serie A - Game Week 4 13 set 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Come acquistare i biglietti di Napoli-Bologna FC per la Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai normali biglietti per la singola gara ai pacchetti hospitality VIP, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o partner di rivendita verificati.

A causa delle direttive di sicurezza locali e dell’elevata domanda a Napoli, i biglietti vengono messi in vendita secondo fasi strutturate:

Abbonati: Gli attuali abbonati mantengono i posti riservati per tutte le partite casalinghe di Serie A.

Titolari di Fidelity Card (Fan Stadium Card): L’accesso prioritario nella prima finestra di vendita è riservato ai possessori della Fidelity Card ufficiale del Napoli ( SSCN Fan Stadium Card ).

Vendita generale: Se restano posti dopo la prevendita riservata ai titolari della fan card, l’accesso ai biglietti si apre al pubblico generale. Tuttavia, i settori inferiori e le tribune più richieste spesso vanno esauriti prima dell’inizio della vendita generale.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se sei alla ricerca di settori esauriti o di disponibilità last minute, i tifosi possono acquistare biglietti verificati anche tramite piattaforme secondarie come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti di Napoli-Bologna FC per la Serie A?

Il costo di un biglietto di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona per la stagione 2026/27 varia a seconda del settore dello stadio e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: L’SSC Napoli offre spesso tariffe ridotte per gli Under 14 e per i tifosi Senior in alcuni settori selezionati.

Categorizzazione della partita: Le partite sono classificate in fasce di prezzo (Tier 1 contro Tier 2). Le sfide di cartello prevedono prezzi nominali più alti rispetto alle normali gare infrasettimanali.

Posizione del posto: Le tribune centrali principali ( Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida ) prevedono prezzi nominali premium, mentre i settori centrali ( Distinti ) e le curve ( Curva A e Curva B ) offrono opzioni d’ingresso più accessibili.

Requisiti di sicurezza e identificazione: Tutti i biglietti per le partite di Serie A sono nominativi (stampati con il nome del titolare). Gli spettatori devono presentare ai tornelli dello stadio un documento d’identità fisico con foto corrispondente.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona, i tifosi ospiti del Bologna FC vengono sistemati nel settore ospiti designato (Settore Ospiti).

I biglietti del settore ospiti costano generalmente tra 25 € e 45 €. Per accedere al settore ospiti, ai tifosi in trasferta è solitamente richiesto di essere in possesso di una fidelity card valida del Bologna FC (Tessera del Tifoso). Le quote riservate agli ospiti sono rigidamente monitorate dalle forze dell’ordine locali e raramente vengono messe in vendita libera al pubblico.

SSC Napoli-Bologna in Serie A: tutto quello che c’è da sapere

SSC Napoli-Bologna: stato di forma

Il Napoli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Como in Serie A, risultato arrivato dopo il successo esterno per 2-0 sul campo del Genoa nel weekend di apertura della stagione. In pre-season, ha battuto l’Aris Thessaloniki 6-2 ma non è andato oltre l’1-1 contro il Celta Vigo. Nelle cinque partite tra gare ufficiali e amichevoli, ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette.

Il recente rendimento del Bologna è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, perdendone quattro, con entrambe le gare di Serie A concluse con sconfitte per 1-0 rispettivamente contro Atalanta e Lazio. L’unica vittoria è arrivata nel successo per 3-1 in pre-season contro il Cambuur, mentre la sconfitta per 4-1 contro il Pisa ha rappresentato uno dei punti più bassi della preparazione alla nuova stagione. Ha segnato sei gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

SSC Napoli-Bologna: precedenti recenti

L’ultimo confronto tra questi due club risale all’11 maggio 2026, quando il Bologna vinse 2-3 allo Stadio Diego Armando Maradona in una partita di Serie A. Negli ultimi cinque precedenti, il Napoli ha vinto due volte, il Bologna due, con un pareggio. Il Napoli ha battuto il Bologna 2-0 in Supercoppa nel dicembre 2025, mentre il Bologna ha vinto 2-0 in casa nella sfida di Serie A del novembre 2025.

SSC Napoli-Bologna: classifica

Nell’attuale classifica di Serie A, il Napoli è decimo e il Bologna è quindicesimo dopo le prime giornate della stagione 2026/27.