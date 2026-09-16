Come acquistare i biglietti per Spagna-Repubblica Ceca: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Spagna affronta la Cechia in un affascinante match di UEFA Nations League allo stadio Carlos Tartiere di Oviedo il 3 ottobre 2026. Questa gara del girone mette di fronte due pesi massimi del calcio europeo davanti a una folla appassionata nelle Asturie, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per il torneo.

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Quando si gioca Spagna-Cechia di UEFA Nations League A?

Spagna-Cechia si gioca al Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo, ma le informazioni ufficiali su trasmissione e orario del calcio d'inizio non sono ancora state confermate.

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Dove acquistare i biglietti per Spagna-Cechia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Real Federación Española de Fútbol (RFEF), che gestisce la distribuzione primaria per le gare casalinghe. Il sito ufficiale della RFEF è il primo punto di riferimento per assicurarti i biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale.

Se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione migliore.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Cechia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della RFEF partono in genere da 35 € per l'ingresso in categoria generale dietro la porta, con tariffe che aumentano in base al settore e all'anello all'interno dello stadio Carlos Tartiere.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 48 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla scelta del posto, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Spagna-Cechia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Spagna-Cechia

La Spagna ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone due in questa serie. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale. In questa striscia sono arrivate anche vittorie contro Francia, Belgio, Portogallo e Austria, con la Spagna che ha mantenuto la porta inviolata in due di queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite la Cechia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con sei gol segnati e sette subiti. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-3 contro il Messico nella fase a gironi del Mondiale. Ha inoltre battuto Guatemala per 3-1 e Kosovo per 2-1 in amichevole, ma ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud e pareggiato 1-1 con il Sudafrica.

Spagna-Cechia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla UEFA Nations League del giugno 2022, quando la Spagna ha vinto 2-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 nella sfida di ritorno a Praga all'inizio dello stesso mese. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna della Cechia e due pareggi, compreso un successo per 1-0 a Euro 2016 e una vittoria per 2-1 nelle qualificazioni agli Europei del 2011.



