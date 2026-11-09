Come acquistare i biglietti per Spagna-Inghilterra: prezzi per la Lega A della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Due potenze del calcio mondiale si affrontano: l'Inghilterra ospita la Spagna a Wembley, a Londra, in un attesissimo incontro di UEFA Nations League. Dopo le loro memorabili sfide agli Europei, la partita promette spettacolo internazionale in uno degli stadi più iconici del calcio.

La richiesta di biglietti per Wembley è altissima, ma assicurarsi un posto non deve essere complicato. GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, il programma, le fasce di prezzo dei biglietti ufficiali e le indicazioni su dove acquistarli online fin da ora.

Quando è il calcio d'inizio di Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Spagna-Inghilterra si disputa al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Dove acquistare i biglietti per Spagna-Inghilterra?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale FA Ticketing di England Football e i canali ufficiali della UEFA. La vendita libera e le finestre di accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club aprono diverse settimane prima della partita, anche se i biglietti disponibili sui canali primari vanno regolarmente esauriti in breve tempo.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub rappresentano un'opzione per assicurarsi un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Inghilterra?

Sul circuito di vendita ufficiale, i prezzi partono da 35 sterline per i posti di Categoria 4 e arrivano fino a 80 sterline per i biglietti standard per adulti nei principali settori dello stadio. I biglietti per il settore famiglie partono da 25 sterline.

Se i biglietti ufficiali destinati alla vendita libera vanno esauriti, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 76 sterline.

Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Spagna e Inghilterra

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni, nelle quali ha segnato sette goal e ne ha subiti tre. Nell'incontro più recente ha battuto l'Argentina 1-0 nella finale dei Mondiali, completando un torneo senza passi falsi. In precedenza aveva superato la Francia 2-0 in semifinale e il Belgio 2-1 nei quarti. La squadra di Luis de la Fuente non ha perso nessuna di quelle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite l'Inghilterra ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, segnando 11 goal e subendone 11 in una serie di incontri ricchi di reti. La sua partita più recente è stata la vittoria per 4-6 contro la Francia nella semifinale dei Mondiali, prima che una sconfitta per 1-2 contro l'Argentina in finale mettesse fine al suo torneo. Tra i risultati precedenti figurano una vittoria per 1-2 sulla Norvegia e un successo per 2-3 contro il Messico.

Spagna-Inghilterra: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1. Negli ultimi cinque incontri, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, mentre una partita è finita in parità. Per quanto riguarda la Nations League, la Spagna ha vinto 2-3 a Madrid nell'ottobre 2018, mentre l'Inghilterra si è aggiudicata la sfida di ritorno per 1-2 il mese precedente.