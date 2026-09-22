Come acquistare i biglietti per Spagna-Inghilterra: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Due potenze del calcio mondiale si affrontano, con l'Inghilterra che ospita la Spagna in una sfida di cartello di UEFA Nations League a Wembley Stadium di Londra. Questa partita rappresenta un confronto imperdibile dopo le loro memorabili battaglie al campionato europeo, portando il grande spettacolo del calcio internazionale in uno degli stadi più iconici del calcio.

La richiesta di posti a Wembley Stadium è incredibilmente alta, ma assicurarsi l'ingresso non deve per forza essere difficile. GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, la programmazione, le fasce di prezzo ufficiali dei biglietti e dove acquistare online i tuoi tagliandi in questo momento.

Quando è il calcio d'inizio di Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Spagna-Inghilterra si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con informazioni ufficiali sulla trasmissione non attualmente disponibili per questa sfida.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Dove comprare i biglietti per Spagna-Inghilterra?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti tramite il portale FA Ticketing su England Football, così come attraverso i canali ufficiali UEFA. Le vendite generali e le finestre di accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club si aprono diverse settimane prima della partita, anche se le quote principali vanno regolarmente esaurite in fretta.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione giusta per assicurarti un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Inghilterra?

I prezzi dei biglietti primari sul fornitore ufficiale partono da £35 per i posti di Categoria 4, con prezzi standard per adulti fino a £80 nei settori principali dello stadio, insieme a biglietti per l'area famiglie a partire da £25.

Se le quote ufficiali per la vendita generale vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con prezzi a partire da circa £76.

Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Spagna-Inghilterra

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con sette gol segnati e tre subiti in questa serie. Il risultato più recente è stato una vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, completando un percorso perfetto nel torneo. In precedenza, in questa serie, ha battuto la Francia 2-0 in semifinale e superato di misura il Belgio 2-1 nei quarti di finale. La squadra di Luis de la Fuente non ha perso neppure una partita in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite, l'Inghilterra ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, con 11 gol segnati e 11 subiti in una serie ad alto punteggio. La partita più recente è stata una vittoria per 4-6 contro la Francia nella semifinale del Mondiale, prima che una sconfitta per 1-2 contro l'Argentina nella finale chiudesse il loro torneo. I risultati precedenti includevano una vittoria per 1-2 sulla Norvegia e un successo per 2-3 contro il Messico.

Spagna-Inghilterra: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1. Negli ultimi cinque confronti, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, mentre una partita è finita in parità. Nello specifico della Nations League, la Spagna ha vinto 2-3 a Madrid nell'ottobre 2018, mentre l'Inghilterra ha vinto la gara di ritorno 1-2 il mese precedente.



