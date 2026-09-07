Come acquistare i biglietti per Spagna-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I campioni del mondo in carica della Spagna aprono la loro campagna di UEFA Nations League 2026/27 contro la Croazia a Siviglia, prima che le due squadre si ritrovino appena una settimana dopo a Spalato. Entrambe le sfide fanno parte di un intenso programma del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Inghilterra e Cechia, e questo doppio confronto iniziale ha già un peso notevole vista la qualità di entrambe le squadre.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per Spagna-Croazia, incluse le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Spagna-Croazia di UEFA Nations League A?

Spagna-Croazia si gioca all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 26 settembre 2026, con l’orario esatto del calcio d’inizio locale che sarà confermato dalla UEFA.

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Dove comprare i biglietti per Spagna-Croazia?

I biglietti per la gara di Siviglia sono stati inizialmente messi in vendita attraverso i canali ufficiali di biglietteria della RFEF, con priorità riservata ai membri della federazione prima che la partita andasse completamente esaurita. I canali ufficiali della federazione croata (HNS) rappresentano l’equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Spalato.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Propone un’ampia gamma di posti per entrambe le partite, dal Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia al Poljud Stadium di Spalato.

Ecco alcune cose da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa sfida:

Partita esaurita – con i biglietti ufficiali per Siviglia terminati, StubHub è uno degli unici modi rimasti per assistere alla partita del 29 settembre

Biglietti del settore ospiti – le quote per Spalato sono gestite tramite i canali HNS, con disponibilità limitata per i tifosi della Spagna in trasferta

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Visto quanto rapidamente è andata esaurita la gara di Siviglia, si raccomanda vivamente di prenotare in anticipo anche per la partita in trasferta a Spalato, in particolare alla luce del profilo crescente della Spagna dopo la vittoria della Coppa del Mondo.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Croazia?

I prezzi ufficiali per la gara di Siviglia sono stati fissati attraverso i canali di biglietteria della RFEF prima che la partita andasse esaurita alla fonte. Allo stesso modo, per la gara di Spalato si applicano i prezzi ufficiali della HNS.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida indicativa di cosa aspettarsi lì:

Siviglia (esaurita alla fonte): senza più disponibilità ufficiali, i prezzi di rivendita sul mercato secondario sono ben al di sopra del valore nominale, vista l’enorme domanda legata al successo della Spagna alla Coppa del Mondo

Posti più economici a Spalato: da circa 45 € a 60 €, in genere negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media a Spalato: generalmente tra 90 € e 160 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali

Posti premium a Spalato: da oltre 250 € per i tifosi che vogliono la migliore visuale disponibile

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare un posto il prima possibile è l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Spagna-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Spagna e Croazia

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque, tutte ottenute alla Coppa del Mondo 2026. Ha battuto l’Argentina 1-0 in finale e in precedenza ha superato Austria 3-0, Portogallo 1-0, Belgio 2-1 e Francia 2-0. In queste cinque partite, la Spagna ha segnato sette gol e non ne ha subiti, mantenendo la porta inviolata in ogni gara.

Gli ultimi cinque risultati della Croazia sono più vari. Ha vinto tre volte e perso due, con la gara più recente che è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. In precedenza, nel torneo, ha battuto Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma ha anche perso 4-2 contro l’Inghilterra nella fase a gironi. La Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Spagna-Croazia: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre risale a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due nazionali avevano pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con la vittoria più netta che è stata il 6-0 casalingo in Nations League del settembre 2018. Le cinque sfide hanno prodotto complessivamente 19 gol.

Classifica di Spagna-Croazia

Nel Gruppo 3 della UEFA Nations League, la Croazia è attualmente prima, mentre la Spagna occupa il quarto posto in vista di questa partita.