La Spagna, campione del mondo in carica, apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 contro la Croazia a Siviglia, prima che le due squadre si affrontino di nuovo appena una settimana dopo a Spalato. Entrambe le partite fanno parte di un ricco calendario del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Inghilterra e Cechia, e questo doppio confronto iniziale ha già un peso notevole vista la qualità di entrambe le squadre.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Spagna-Croazia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Spagna-Croazia di UEFA Nations League A?

Spagna-Croazia si gioca all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 26 settembre 2026, con l'orario esatto del calcio d'inizio locale che sarà confermato dalla UEFA.

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Dove comprare i biglietti per Spagna-Croazia?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per questo doppio confronto, in particolare per la sfida di Siviglia già esaurita, è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di posti per entrambe le partite, dal Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia al Poljud Stadium di Spalato.

Ecco perché vale la pena dare un'occhiata a StubHub per questa sfida:

Accesso a una partita esaurita – con i biglietti ufficiali per Siviglia terminati, StubHub è uno degli unici modi rimasti per assistere alla partita del 29 settembre

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessuna iscrizione alla federazione richiesta – utile per i tifosi internazionali senza accesso ai canali ufficiali della RFEF o della HNS

Ampia scelta di posti – in entrambi gli stadi, dai posti negli anelli superiori alle opzioni centrali premium

Pacchetti hospitality – disponibili per i tifosi che vogliono un'esperienza matchday più completa in una delle due partite

Considerando quanto rapidamente sia andata esaurita la partita di Siviglia, è fortemente consigliata una prenotazione anticipata anche per la gara in trasferta a Spalato, soprattutto con il profilo della Spagna in crescita dopo la vittoria del Mondiale.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Croazia?

I prezzi per questo doppio confronto variano in base alla partita, alla posizione del posto e a quanto vicino al giorno del match si acquista. Ecco una guida indicativa su cosa aspettarsi su StubHub:

Siviglia (esaurita alla fonte): non essendoci più disponibilità ufficiale, i prezzi di rivendita sul mercato secondario sono ben al di sopra del valore nominale vista l'entità della domanda legata al successo mondiale della Spagna

Posti più economici a Spalato: da circa 45 € a 60 €, in genere negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media a Spalato: generalmente da 90 € a 160 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare un posto il prima possibile è l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Spagna-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che devi sapere

La forma di Spagna e Croazia

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque, tutte ottenute al Mondiale 2026. Ha battuto l'Argentina 1-0 in finale e in precedenza ha superato Austria per 3-0, Portogallo per 1-0, Belgio per 2-1 e Francia per 2-0. In queste cinque partite, la Spagna ha segnato sette gol senza subirne nemmeno uno, mantenendo la porta inviolata in ogni gara.

I risultati delle ultime cinque partite della Croazia sono più vari. Ha vinto tre volte e perso due, con la gara più recente che è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza nel torneo ha battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma ha anche perso 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi. La Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Spagna-Croazia: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è stato a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due squadre hanno pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con la vittoria più netta rappresentata dal 6-0 casalingo in Nations League del settembre 2018. I cinque incontri hanno prodotto in totale 19 gol.

Classifica di Spagna-Croazia

Nel Gruppo 3 di UEFA Nations League, la Croazia è attualmente prima, mentre la Spagna occupa il quarto posto in vista di questa partita.