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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Spagna-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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La Spagna affronta la Croazia nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Spagna, campione del mondo in carica, apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 contro la Croazia a Siviglia, prima che le due squadre si affrontino di nuovo appena una settimana dopo a Spalato. Entrambe le partite fanno parte di un ricco calendario del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Inghilterra e Cechia, e questo doppio confronto iniziale ha già un peso notevole vista la qualità di entrambe le squadre.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Spagna-Croazia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Spagna-Croazia di UEFA Nations League A?

Spagna-Croazia si gioca all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 26 settembre 2026, con l'orario esatto del calcio d'inizio locale che sarà confermato dalla UEFA.

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UEFA Nations League A - Game Week 2
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Dove comprare i biglietti per Spagna-Croazia?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per questo doppio confronto, in particolare per la sfida di Siviglia già esaurita, è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di posti per entrambe le partite, dal Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia al Poljud Stadium di Spalato.

Ecco perché vale la pena dare un'occhiata a StubHub per questa sfida:

  • Accesso a una partita esaurita – con i biglietti ufficiali per Siviglia terminati, StubHub è uno degli unici modi rimasti per assistere alla partita del 29 settembre
  • Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita
  • Nessuna iscrizione alla federazione richiesta – utile per i tifosi internazionali senza accesso ai canali ufficiali della RFEF o della HNS
  • Ampia scelta di posti – in entrambi gli stadi, dai posti negli anelli superiori alle opzioni centrali premium
  • Pacchetti hospitality – disponibili per i tifosi che vogliono un'esperienza matchday più completa in una delle due partite

Considerando quanto rapidamente sia andata esaurita la partita di Siviglia, è fortemente consigliata una prenotazione anticipata anche per la gara in trasferta a Spalato, soprattutto con il profilo della Spagna in crescita dopo la vittoria del Mondiale.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Croazia?

I prezzi per questo doppio confronto variano in base alla partita, alla posizione del posto e a quanto vicino al giorno del match si acquista. Ecco una guida indicativa su cosa aspettarsi su StubHub:

  • Siviglia (esaurita alla fonte): non essendoci più disponibilità ufficiale, i prezzi di rivendita sul mercato secondario sono ben al di sopra del valore nominale vista l'entità della domanda legata al successo mondiale della Spagna
  • Posti più economici a Spalato: da circa 45 € a 60 €, in genere negli anelli superiori dietro le porte
  • Posti di fascia media a Spalato: generalmente da 90 € a 160 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare un posto il prima possibile è l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Spagna-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che devi sapere

La forma di Spagna e Croazia

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque, tutte ottenute al Mondiale 2026. Ha battuto l'Argentina 1-0 in finale e in precedenza ha superato Austria per 3-0, Portogallo per 1-0, Belgio per 2-1 e Francia per 2-0. In queste cinque partite, la Spagna ha segnato sette gol senza subirne nemmeno uno, mantenendo la porta inviolata in ogni gara.

I risultati delle ultime cinque partite della Croazia sono più vari. Ha vinto tre volte e perso due, con la gara più recente che è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza nel torneo ha battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma ha anche perso 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi. La Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

SPA

SPA - Forma

AUT
V3-0
POR
V0-1
BEL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
Gol segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CRO

CRO - Forma

SVN
V2-1
ING
S4-2
PAN
V0-1
GHA
V2-1
POR
S2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Spagna-Croazia: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è stato a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due squadre hanno pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con la vittoria più netta rappresentata dal 6-0 casalingo in Nations League del settembre 2018. I cinque incontri hanno prodotto in totale 19 gol.

Testa a testa

SpagnaPareggioCroazia
4
0
1
Campionato Europeo
Spagna badge
Spagna
SPA
3
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
0
Spagna badge
Spagna
SPA
0
FIN
Campionato Europeo
Croazia badge
Croazia
CRO
3
Spagna badge
Spagna
SPA
5
FIN
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
3
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
UEFA Nations League A
Spagna badge
Spagna
SPA
6
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
13Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica di Spagna-Croazia

Nel Gruppo 3 di UEFA Nations League, la Croazia è attualmente prima, mentre la Spagna occupa il quarto posto in vista di questa partita.

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CroaziaCroaziaCRO
00000000
2
CechiaCechiaCEC
00000000
3
InghilterraInghilterraING
00000000
4
SpagnaSpagnaSPA
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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