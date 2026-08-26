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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Siviglia affronta il Valencia nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Siviglia affronta il Valencia domenica 13 settembre 2026, all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Nel precedente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una comoda vittoria esterna per 2-0 proprio in questo stadio. I tifosi attendono con impazienza questa storica sfida della massima serie spagnola, tradizionale banco di prova tra due delle squadre più consolidate della competizione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Siviglia-Valencia, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Siviglia-Valencia in LaLiga?

Siviglia-Valencia si gioca all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, con i dettagli sul calcio d'inizio che devono ancora essere confermati.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come comprare i biglietti per Siviglia-Valencia di LaLiga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di LaLiga tra Sevilla FC e Valencia CF, potete seguire questi passaggi standard:

  • Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi i biglietti è attraverso il portale ufficiale di vendita sul sito del Sevilla FC, dato che la partita si gioca al Ramón Sánchez Pizjuán Stadium.
  • Vendita prioritaria per i soci: I biglietti di solito vengono messi inizialmente a disposizione dei soci del club e degli abbonati, prima di essere aperti al pubblico generale. Tenete d'occhio le finestre di vendita ufficiali annunciate dal club.
  • Marketplace secondari: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o state cercando una disposizione specifica dei posti, le piattaforme secondarie di scambio biglietti (come StubHub) e i siti di rivendita spesso mettono in vendita tagliandi per le partite di LaLiga con alta richiesta.
  • Biglietteria dello stadio: A seconda della disponibilità nei giorni più vicini alla partita, a volte i biglietti possono essere acquistati fisicamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia, anche se per le partite più popolari la disponibilità è raramente garantita.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Valencia di LaLiga?

I prezzi dei biglietti per la partita di LaLiga tra Siviglia e Valencia generalmente variano in base alla posizione del posto, alla categoria e al fatto che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita.

  • Prezzi di partenza: I biglietti base sui marketplace secondari (come StubHub) in genere partono da circa 50-55 € (all'incirca equivalenti a 63 USD) per i posti nei settori superiori o dietro la porta.
  • Prezzi medi: I biglietti standard nei normali settori laterali e di tribuna hanno spesso un prezzo medio di circa 260-270 € (all'incirca equivalenti a 348 USD) a seconda della domanda e della disponibilità.
  • Opzioni VIP e hospitality: Le opzioni premium e i pacchetti hospitality executive con accesso alle lounge hanno prezzi sensibilmente più alti, che spesso aumentano ulteriormente a seconda del livello.

Siviglia-Valencia di LaLiga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Siviglia e Valencia

Il Siviglia ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I suoi due risultati più recenti in LaLiga sono stati una vittoria casalinga per 2-1 contro il Rayo Vallecano e un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao, con quest'ultima che è stata la sua uscita più recente il 22 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Bayer Leverkusen, con il punteggio di 2-1. Nelle cinque partite, il Siviglia ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, mostrando una costante capacità di andare a segno.

Le ultime cinque partite del Valencia raccontano una storia più altalenante. Il suo risultato competitivo più recente è stato lo 0-0 sul campo del Celta Vigo il 22 agosto, nella gara d'esordio in LaLiga. Prima di allora, il bilancio del precampionato comprendeva una vittoria per 2-0 contro l'Hercules, ma anche sconfitte contro CD Teruel e Newcastle United. Il Valencia ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle quattro partite di precampionato, con il pareggio contro il Celta che ha aggiunto una porta inviolata al suo bilancio.

SEV

SEV - Forma

NEC
V1-2
UTR
V0-1
B04
S2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VAL

VAL - Forma

NEW
S1-2
CDT
S0-1
HER
V2-0
CEL
D0-0
BET
S0-1
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Siviglia-Valencia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 21 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 2-0 all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in LaLiga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 all'Estadio Mestalla nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in LaLiga, il Valencia ha vinto due volte e il Siviglia una, con anche due pareggi a referto. Le cinque partite hanno prodotto in totale 10 gol.

Testa a testa

SivigliaPareggioValencia
0
3
2
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Siviglia-Valencia: classifica

Nell'attuale classifica della LaLiga, il Siviglia è primo mentre il Valencia occupa il 12° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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