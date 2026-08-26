Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Siviglia affronta il Valencia domenica 13 settembre 2026, all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Nel precedente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una comoda vittoria esterna per 2-0 proprio in questo stadio. I tifosi attendono con impazienza questa storica sfida della massima serie spagnola, tradizionale banco di prova tra due delle squadre più consolidate della competizione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Siviglia-Valencia, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Siviglia-Valencia in LaLiga?

Siviglia-Valencia si gioca all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, con i dettagli sul calcio d'inizio che devono ancora essere confermati.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come comprare i biglietti per Siviglia-Valencia di LaLiga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di LaLiga tra Sevilla FC e Valencia CF, potete seguire questi passaggi standard:

Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi i biglietti è attraverso il portale ufficiale di vendita sul sito del Sevilla FC, dato che la partita si gioca al Ramón Sánchez Pizjuán Stadium.

Vendita prioritaria per i soci: I biglietti di solito vengono messi inizialmente a disposizione dei soci del club e degli abbonati, prima di essere aperti al pubblico generale. Tenete d'occhio le finestre di vendita ufficiali annunciate dal club.

Marketplace secondari: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o state cercando una disposizione specifica dei posti, le piattaforme secondarie di scambio biglietti (come StubHub) e i siti di rivendita spesso mettono in vendita tagliandi per le partite di LaLiga con alta richiesta.

Biglietteria dello stadio: A seconda della disponibilità nei giorni più vicini alla partita, a volte i biglietti possono essere acquistati fisicamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia, anche se per le partite più popolari la disponibilità è raramente garantita.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Valencia di LaLiga?

I prezzi dei biglietti per la partita di LaLiga tra Siviglia e Valencia generalmente variano in base alla posizione del posto, alla categoria e al fatto che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi di partenza: I biglietti base sui marketplace secondari (come StubHub) in genere partono da circa 50-55 € (all'incirca equivalenti a 63 USD) per i posti nei settori superiori o dietro la porta.

Prezzi medi: I biglietti standard nei normali settori laterali e di tribuna hanno spesso un prezzo medio di circa 260-270 € (all'incirca equivalenti a 348 USD) a seconda della domanda e della disponibilità.

Opzioni VIP e hospitality: Le opzioni premium e i pacchetti hospitality executive con accesso alle lounge hanno prezzi sensibilmente più alti, che spesso aumentano ulteriormente a seconda del livello.

Siviglia-Valencia di LaLiga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Siviglia e Valencia

Il Siviglia ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I suoi due risultati più recenti in LaLiga sono stati una vittoria casalinga per 2-1 contro il Rayo Vallecano e un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao, con quest'ultima che è stata la sua uscita più recente il 22 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Bayer Leverkusen, con il punteggio di 2-1. Nelle cinque partite, il Siviglia ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, mostrando una costante capacità di andare a segno.

Le ultime cinque partite del Valencia raccontano una storia più altalenante. Il suo risultato competitivo più recente è stato lo 0-0 sul campo del Celta Vigo il 22 agosto, nella gara d'esordio in LaLiga. Prima di allora, il bilancio del precampionato comprendeva una vittoria per 2-0 contro l'Hercules, ma anche sconfitte contro CD Teruel e Newcastle United. Il Valencia ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle quattro partite di precampionato, con il pareggio contro il Celta che ha aggiunto una porta inviolata al suo bilancio.

Siviglia-Valencia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 21 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 2-0 all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in LaLiga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 all'Estadio Mestalla nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in LaLiga, il Valencia ha vinto due volte e il Siviglia una, con anche due pareggi a referto. Le cinque partite hanno prodotto in totale 10 gol.

Siviglia-Valencia: classifica

Nell'attuale classifica della LaLiga, il Siviglia è primo mentre il Valencia occupa il 12° posto.