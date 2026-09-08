Come acquistare i biglietti per Serbia-Paesi Bassi: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Serbia ospita i Paesi Bassi a Belgrado prima che le due squadre si affrontino di nuovo a Eindhoven appena una settimana dopo, mentre entrambe le nazionali iniziano la loro campagna di UEFA Nations League 2026/27 nel Gruppo A2 della Lega A insieme a Germania e Grecia. Questo doppio confronto nelle prime fasi offre ai tifosi due occasioni distinte per vedere entrambe le squadre in azione.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Serbia-Paesi Bassi, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Dove acquistare i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I biglietti per la gara di Belgrado vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio serba, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della KNVB sono il corrispettivo primo punto di riferimento per la gara di ritorno a Eindhoven.

Considerato il profilo di entrambe le nazionali, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le partite, in particolare per quella d'andata a Belgrado.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I prezzi ufficiali per la gara di Belgrado sono stabiliti attraverso i canali di biglietteria della Federcalcio serba, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al valore nominale fino a esaurimento. Per la sfida di Eindhoven si applicano allo stesso modo i prezzi ufficiali della KNVB.

Posti più economici (Belgrado): le inserzioni per la partita d'apertura allo Stadio Rajko Mitić partono da fasce di prezzo accessibili negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Belgrado): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Eindhoven: le inserzioni partono attualmente da circa 114 €, a conferma di una domanda costante per un'avversaria di richiamo come la Serbia

StubHub è la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale sono esaurite.

Come per qualsiasi sfida tra due nazionali di Lega A, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Quando si gioca Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

Serbia-Paesi Bassi si gioca allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, con i dettagli ufficiali sull'orario locale del calcio d'inizio ancora da confermare: controlla il tuo broadcaster regionale per il programma esatto. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione non sono attualmente disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Serbia e Paesi Bassi

La Serbia ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse quattro nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con una pesante sconfitta per 5-1 contro il Messico, e in questo parziale sono arrivate anche le sconfitte per 3-0 contro Capo Verde e Spagna. L'unica vittoria è arrivata contro la Lettonia nelle qualificazioni ai Mondiali, un successo per 2-1 nel novembre 2025. Nelle cinque partite, la Serbia ha segnato sei gol e ne ha subiti 14.

I Paesi Bassi hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiata una e persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Marocco ai Mondiali 2026, che ha portato all'eliminazione. Prima di allora, avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella fase a gironi. Gli olandesi hanno segnato 13 gol in queste cinque partite e ne hanno subiti sei.

Serbia-Paesi Bassi: precedenti recenti

L'unico precedente tra queste due squadre nel bilancio dei testa a testa disponibile risale ai Mondiali 2006, quando i Paesi Bassi batterono la Serbia 1-0 l'11 giugno nella fase a gironi di quell'anno. Quell'unica partita consegna ai Paesi Bassi l'unica vittoria nel dataset, con la Serbia che deve ancora ottenere un successo in questo confronto.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Coppa del Mondo Serbia SER 0 Olanda OLA 1 FIN 0 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1



