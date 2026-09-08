Come acquistare i biglietti per Serbia-Olanda: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Serbia ospita i Paesi Bassi a Belgrado prima che le due squadre si affrontino di nuovo a Eindhoven appena una settimana dopo, mentre entrambe le nazionali iniziano la loro campagna di UEFA Nations League 2026/27 nella Lega A, Gruppo A2, insieme a Germania e Grecia. Questo doppio confronto iniziale offre ai tifosi due occasioni distinte per vedere entrambe le squadre in azione.

GOAL ha tutto ciò che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti per Serbia-Paesi Bassi, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Dove acquistare i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I biglietti per la gara di Belgrado vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federcalcio serba, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale quota residua venga destinata alla vendita generale. I canali ufficiali della KNVB sono il punto di riferimento equivalente per la gara di ritorno a Eindhoven.

Considerato il profilo di entrambe le nazionali, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le partite, in particolare per la sfida inaugurale di Belgrado.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I prezzi ufficiali per la gara di Belgrado sono stabiliti attraverso i canali di vendita della Federcalcio serba, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. I prezzi ufficiali della KNVB si applicano allo stesso modo per la gara di Eindhoven.

Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa di cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Belgrado): gli annunci per la sfida inaugurale allo stadio Rajko Mitić partono da fasce di prezzo accessibili negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Belgrado): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Eindhoven: gli annunci partono attualmente da circa 114 €, a conferma di una domanda costante per un'avversaria di richiamo come la Serbia

Come per qualsiasi sfida tra due nazionali di Lega A, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Quando è il calcio d'inizio di Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

Serbia-Paesi Bassi prende il via allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, con i dettagli ufficiali sull'orario locale di inizio ancora da confermare: controlla la tua emittente regionale per il programma esatto. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione non sono attualmente disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Serbia e Paesi Bassi

La Serbia ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse quattro nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una pesante sconfitta per 5-1 contro il Messico, e in questa serie sono arrivate anche le sconfitte per 3-0 contro Capo Verde e Spagna. L'unica vittoria è arrivata contro la Lettonia nelle qualificazioni ai Mondiali, un successo per 2-1 nel novembre 2025. In queste cinque partite, la Serbia ha segnato sei gol e ne ha subiti 14.

I Paesi Bassi hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiata una e persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Marocco ai Mondiali 2026, che ha portato all'eliminazione. Prima di allora, hanno battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella fase a gironi. Gli olandesi hanno segnato 13 gol in queste cinque partite e ne hanno subiti sei.

Serbia-Paesi Bassi: precedenti recenti

L'unico incontro tra queste due squadre nel bilancio dei precedenti disponibili risale ai Mondiali 2006, quando i Paesi Bassi batterono la Serbia 1-0 l'11 giugno nella fase a gironi di quell'edizione. Quella singola partita assegna ai Paesi Bassi l'unica vittoria nel dataset, con la Serbia che deve ancora ottenere un successo in questo confronto.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Coppa del Mondo Serbia SER 0 Olanda OLA 1 FIN 0 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Classifica di Serbia-Paesi Bassi