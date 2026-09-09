Come acquistare i biglietti per Serbia-Grecia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Serbia apre la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Grecia allo stadio Rajko Mitić di Belgrado giovedì 24 settembre, prima che le due squadre si ritrovino nella sfida di ritorno al Panthessaliko Stadium a novembre. Entrambe le partite fanno parte del programma del Gruppo A2 della Lega A, che comprende anche Germania e Paesi Bassi.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Serbia-Grecia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Serbia-Grecia di UEFA Nations League A?

Serbia-Grecia si gioca allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, con l’orario ufficiale del calcio d’inizio che deve ancora essere confermato: controlla la tua emittente regionale per conoscere il programma esatto.

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Dove comprare i biglietti per Serbia-Grecia?

I biglietti per la gara di Belgrado vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio serba, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l’eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica ellenica (EPO) rappresentano il corrispettivo punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno al Panthessaliko.

Ticombo è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un’ampia gamma di opzioni di posti per la partita inaugurale allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, oltre agli annunci per la gara di ritorno al Panthessaliko Stadium a novembre.

Ecco alcune cose da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita

Annunci verificati – Ticombo reperisce i biglietti da una gamma di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino più ampio di disponibilità una volta terminate le quote ufficiali

Biglietti per il settore ospiti – le quote del Panthessaliko per i tifosi serbi in trasferta sono gestite tramite i canali EPO e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerando l’affluenza che questa partita probabilmente richiamerà a Belgrado, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Grecia?

I prezzi ufficiali per la gara di Belgrado sono fissati attraverso i canali di biglietteria della Federcalcio serba, con l’intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della quota. I prezzi ufficiali EPO si applicano allo stesso modo anche per la sfida al Panthessaliko.

Ticombo è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Belgrado): gli annunci per la gara d’apertura allo stadio Rajko Mitić partono da fasce di prezzo accessibili nei settori superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Belgrado): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno al Panthessaliko: generalmente più conveniente al prezzo nominale rispetto alla gara d’apertura di Belgrado, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi sfida internazionale in un girone competitivo, i prezzi possono variare con l’avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se hai un budget specifico da rispettare.

Serbia-Grecia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Serbia e Grecia

La Serbia ha vinto due partite, non ha pareggiato e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-1 contro il Messico, e in questa serie ha perso anche 3-0 sia contro Capo Verde sia contro la Spagna. Le sue due vittorie sono arrivate contro l’Arabia Saudita, 2-1 a marzo, e contro la Lettonia, sempre 2-1, nelle qualificazioni ai Mondiali lo scorso novembre 2025.

La Grecia non ha vinto nelle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. La sua gara più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro l’Italia in amichevole il 7 giugno. Prima aveva pareggiato 2-2 con la Svezia e non è riuscita a segnare in tre delle cinque partite, anche se ha subito soltanto tre gol nell’intera serie.

Serbia-Grecia: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre risale a novembre 2014, quando la Serbia vinse 2-0 in trasferta in Grecia in amichevole. L’unica altra partita presente nei precedenti disponibili fu giocata nell’agosto 2010, quando la Grecia batté la Serbia 1-0 in casa in un’altra amichevole. La Serbia è avanti nei precedenti considerando queste due partite, con una vittoria per parte sulla carta ma con la Serbia che ha vinto l’incrocio più recente.

Classifica Serbia-Grecia

Nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, la Serbia è attualmente quarta mentre la Grecia è seconda.