Come acquistare i biglietti per Scozia-Svizzera: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il nuovo ct della Scozia, Sébastien Pocognoli, avrà la sua prima occasione per impressionare in casa gli appassionati tifosi della Tartan Army, quando guiderà la sua squadra all’Hampden Park martedì 29 settembre per la sfida di UEFA Nations League contro la Svizzera. Acquista oggi i tuoi biglietti per la partita.

La Scozia inizierà la sua campagna di UEFA Nations League tre giorni prima in trasferta, quando affronterà la Slovenia a Lubiana.

Oltre a Slovenia e Svizzera, nel gruppo della Scozia c’è anche la Macedonia del Nord (Gruppo 1 della Lega B). Durante la fase a gironi affronterà tutte e tre le squadre in gare di andata e ritorno, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ciascun girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni gruppo retrocederà nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ciascun gruppo accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da disputare con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Scozia-Svizzera di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Scozia-Svizzera di UEFA Nations League?

Scozia-Svizzera si giocherà all’Hampden Park di Glasgow martedì 29 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 19.45 (BST).

UEFA Nations League B - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Hampden Park

Come acquistare i biglietti per Scozia-Svizzera di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Scozia e Svizzera sono venduti esclusivamente online tramite lo Scottish FA Ticket Shop. Sono stati messi in vendita per la prima volta alla fine di febbraio.

I membri dello Scotland Supporters Club (SSC) hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti prima del pubblico generale e hanno anche ricevuto opzioni più economiche per le partite future.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può anche acquistare biglietti su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Svizzera di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Scozia e Svizzera all’Hampden Park andavano da £35 per le tribune Est e Ovest e £40 per le tribune Nord e Sud per i membri adulti dello Scotland Supporters Club, e da £40 a £45 per il pubblico generale. Tuttavia, i tagliandi standard destinati al pubblico tramite la Scottish FA sono andati esauriti rapidamente.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hampden Park

L’Hampden Park di Glasgow è ampiamente considerato la vera «casa del calcio scozzese». Inaugurato nel 1903, questo stadio leggendario è la sede permanente della nazionale scozzese di calcio e da generazioni consolida la sua eredità come uno degli impianti sportivi più storici del mondo. L’attuale stadio ha una classificazione UEFA di categoria quattro e una capienza di 51.866 posti.

A causa delle moderne norme di sicurezza che impongono stadi interamente con posti a sedere, l’Hampden Park detiene diversi record europei di affluenza inattaccabili che probabilmente non verranno mai battuti:

Record europeo assoluto per una partita tra nazionali : Scozia-Inghilterra (1937) - 149.415

Record europeo assoluto per una partita di club : Celtic-Aberdeen (finale di Coppa di Scozia 1937) - 146.433

Record per una partita di competizione UEFA : Celtic-Leeds United (semifinale di Coppa dei Campioni 1937) - 136.505

Momenti memorabili all’Hampden Park:

La finale di Coppa dei Campioni del 1960 : ampiamente considerata la più grande partita di calcio mai giocata. Il Real Madrid sconfisse l’Eintracht Francoforte 7-3, con quattro gol di Ferenc Puskás e una tripletta di Alfredo Di Stéfano.

La meravigliosa volée di Zidane (2002) : nella finale di UEFA Champions League 2002, Zinedine Zidane segnò un’iconica volée di sinistro nell’angolo alto, sfidando la gravità, assicurando al Real Madrid una vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen.

Maxi concerti : l’impianto ha ospitato leggendari artisti musicali, tra cui Sir Paul McCartney, che notoriamente eseguì 'Mull of Kintyre' nel 1910, i Rolling Stones e giganti del pop come Beyoncé e Take That.

I 'Scotch Professors': fu sul terreno del primo Hampden Park che i giocatori scozzesi svilupparono il rivoluzionario gioco fatto di passaggi corti e centralità della squadra. Prima di allora, il calcio era per lo più un gioco caotico di dribbling individuali e contrasti in stile rugby. In sostanza, esportarono il calcio moderno nel mondo.

Come arrivare

Il modo più semplice e affidabile per raggiungere l’Hampden Park è con i mezzi pubblici. Lo stadio si trova in una trafficata zona residenziale, quindi guidare e parcheggiare nelle vicinanze nei giorni di grandi eventi o delle partite è fortemente limitato e sconsigliato.

In treno: prendere il treno è il modo più rapido per evitare la folla. Puoi prendere un servizio ScotRail dalla stazione Glasgow Central direttamente verso la zona dello stadio.

Stazione di Mount Florida - È la fermata più vicina. Il viaggio in treno dura circa da 10 a 17 minuti, seguito da una camminata di 5 minuti fino allo stadio.

Stazione di King's Park - È un’altra ottima opzione. Il tragitto in treno dura circa da 10 a 15 minuti, seguito da una camminata di 5 minuti.

In autobus: diverse linee locali First Glasgow collegano regolarmente il centro di Glasgow con la zona dello stadio. Il tragitto di solito dura circa 15-30 minuti.

Autobus 75 - Puoi salire su questo autobus vicino al centro città, ad esempio nei pressi della Gallery of Modern Art, e ti lascia direttamente su Aikenhead Road proprio accanto all’ingresso dello stadio.

Altre linee - Anche gli autobus 5, 6, 7, 7A, 31, 34 e 90 passano molto vicino allo stadio. Puoi controllare orari e percorsi in tempo reale sul sito di First Bus.

Scozia-Svizzera di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Scozia-Svizzera: stato di forma recente

Ranking FIFA: Scozia (#36) vs Svizzera (#14)

La Scozia torna in azione per la prima volta da quando è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026. Nonostante una vittoria per 1-0 all’esordio contro Haiti, le sconfitte consecutive contro Marocco (0-1) e Brasile (0-3) l’hanno vista uscire dal torneo.

Gli scozzesi vantano comunque un impressionante rendimento recente nelle partite ufficiali in casa. Hanno infatti ottenuto vittorie consecutive contro Grecia, Bielorussia e Danimarca all’Hampden Park nella parte finale del 2025.

La Svizzera sarà incoraggiata dal fatto di aver ottenuto in estate la sua migliore prestazione al Mondiale degli ultimi 72 anni, raggiungendo i quarti di finale. Vale anche la pena sottolineare che è rimasta imbattuta per tutto il 2025.

Scozia-Svizzera: precedenti recenti

La Scozia guida il bilancio complessivo dei precedenti contro la Svizzera con 8 vittorie, contro le 5 della Svizzera, oltre a 4 pareggi. Nei 17 confronti precedenti complessivi, la Scozia ha segnato 27 gol, mentre la Svizzera ne ha realizzati 25.

L’ultima partita tra le due squadre si è giocata nel giugno 2024, durante la fase a gironi di UEFA Euro 2024. L’avvincente incontro di Colonia, in Germania, si è concluso sull’1-1. Scott McTominay ha segnato per primo per la Scozia, ma Xherdan Shaqiri ha risposto per la Svizzera con una spettacolare conclusione a giro.

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Macedonia del Nord MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Scozia SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenia SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Svizzera SVI 0 0 0 0 0 0 0 0 Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



