Come acquistare i biglietti per Scozia-Slovenia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Scozia ospita la Slovenia in un avvincente incontro della fase a gironi della UEFA Nations League allo storico Hampden Park di Glasgow il 6 ottobre 2026. Questa cruciale sfida del Gruppo E mette di fronte due ambiziose nazionali europee a caccia di punti fondamentali per il torneo.

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Quando si gioca Scozia-Slovenia di UEFA Nations League B?

Scozia-Slovenia si gioca a Hampden Park, a Glasgow, anche se i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio devono ancora essere confermati.

UEFA Nations League B - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45

Dove acquistare i biglietti per Scozia-Slovenia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Scottish Football Association (SFA), che gestisce la vendita primaria delle gare casalinghe della nazionale scozzese. Il portale ufficiale è il punto di riferimento principale per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come Ticombosono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Slovenia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della SFA partono in genere da 30 € per i posti di ingresso generale dietro le porte, con aumenti in base al settore e alla posizione all'interno di Hampden Park.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti attualmente partono da 52 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Scozia-Slovenia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Scozia e Slovenia

La Scozia arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I due risultati più recenti sono stati due sconfitte: un 3-0 contro il Brasile e un ko per 1-0 contro il Marocco, entrambi al Mondiale. Prima di questi passi falsi, aveva battuto Haiti per 1-0 e vinto 4-0 contro la Bolivia in amichevole. La Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

La Slovenia ha fatto registrare una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Croazia, preceduta da un pareggio per 1-1 con Cipro. L'unica vittoria nel periodo è arrivata contro il Montenegro, un successo esterno per 3-2. La Slovenia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Scozia-Slovenia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è chiuso sul 2-2, un pareggio nelle qualificazioni al Mondiale a Lubiana nell'ottobre 2017. Negli ultimi cinque precedenti, la Scozia ha ottenuto una vittoria, la Slovenia nessuna, e tre partite sono finite in parità. L'unico successo scozzese in questa serie è arrivato nella gara di ritorno di quella campagna di qualificazione, con una vittoria per 1-0 a Glasgow nel marzo 2017.



