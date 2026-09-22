La UEFA Nations League torna con una sfida ad alta tensione: la Scozia si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord in un cruciale match del Gruppo E. Entrambe le squadre puntano a guadagnare slancio nel girone, rendendo questo confronto internazionale un appuntamento imperdibile per i tifosi di tutta Europa.

Con una storia di partite combattute tra queste due nazionali, l’atmosfera allo stadio si preannuncia elettrica. I tifosi possono aspettarsi una gara fisica e ricca di capovolgimenti di fronte, con in palio punti fondamentali per promozione nel torneo e ranking.

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Quando si gioca Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B?

Scozia-Macedonia del Nord si gioca a Hampden Park, a Glasgow, con l’orario del calcio d’inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Dove comprare i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

La distribuzione ufficiale dei biglietti per questa partita di UEFA Nations League è gestita direttamente tramite il portale online della federazione calcistica ospitante, che consente l’accesso alla vendita primaria aperta al pubblico generale. I tifosi dovrebbero registrarsi in anticipo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard prima che le disponibilità standard vadano esaurite.

Se la finestra di vendita primaria si chiude o i posti risultano completamente prenotati sulla piattaforma ufficiale, piattaforme del mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono da circa 35 € per le opzioni di posti generali, a seconda del settore dello stadio e della categoria selezionata.

Per le piattaforme di mercato secondario com Ticombo, i prezzi d’ingresso del mercato secondario partono da circa 90 € a posto quando la disponibilità dei biglietti standard della vendita primaria è esaurita.

Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Scozia e Macedonia del Nord

La Scozia ha vinto tre delle ultime cinque partite, con due sconfitte e nessun pareggio in questa serie. I risultati più recenti sono arrivati al Mondiale, dove ha perso 3-0 contro il Brasile e 1-0 contro il Marocco. Prima di questi passi falsi, aveva battuto Haiti 1-0 e ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Curacao, dimostrando la propria pericolosità offensiva nelle giornate migliori. In queste cinque partite, la Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

La Macedonia del Nord ha faticato a trovare continuità, vincendo solo una delle ultime cinque gare, con due pareggi e due sconfitte. L’uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro la Turchia, e ha anche subito un altro 4-0 contro la Danimarca nelle qualificazioni al Mondiale. Il 7-1 incassato contro il Galles all’inizio del cammino rappresenta il passivo più pesante in questa serie. La Macedonia del Nord ha segnato un solo gol e ne ha subiti quindici in queste cinque partite.

Scozia-Macedonia del Nord: i recenti precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a settembre 2013, quando la Scozia vinse 2-1 in trasferta in Macedonia del Nord durante le qualificazioni al Mondiale. Considerando gli ultimi quattro precedenti registrati, la Scozia ha il bilancio migliore, con due vittorie contro una della Macedonia del Nord, mentre una partita è terminata in parità. Il successo casalingo per 2-0 del 2009 resta il risultato più netto della Scozia in questa serie.







