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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Elversberg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Schalke 04 affronta l'Elversberg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Schalke 04 affronta l’Elversberg domenica 20 settembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Nell’ultimo confronto, ad aprile 2026, lo Schalke ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 in trasferta contro l’Elversberg. Con il vantaggio del fattore campo dalla sua parte, lo Schalke cercherà di sfruttare il sostegno dei suoi tifosi per conquistare tutti e tre i punti in casa.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Schalke 04-Elversberg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

Schalke 04-Elversberg si gioca alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, con il calcio d’inizio previsto in questa giornata di Bundesliga.

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Bundesliga - Game Week 4
VELTINS-Arena

Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Schalke 04-Elversberg alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, hai diverse opzioni:

  • Ticketshop ufficiale dell’FC Schalke 04 (biglietti casa principali): Lo store ufficiale online dei biglietti dell’FC Schalke 04 è l’opzione principale per acquistare i tagliandi casa per le partite alla VELTINS-Arena. I biglietti vengono generalmente messi in vendita prima per i membri del club Schalke, seguiti poi da una vendita libera al pubblico se restano posti disponibili.
  • S04 Ticketbörse (mercato ufficiale di rivendita): Se i posti standard vanno esauriti sulla piattaforma principale, lo Schalke gestisce un mercato secondario ufficiale chiamato Ticketbörse. Gli abbonati che non possono assistere alla partita rimettono qui in vendita i propri posti in sicurezza al prezzo nominale.
  • Ticketshop ufficiale dell’SV Elversberg (tifosi ospiti): I tifosi che vogliono sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale dell’SV Elversberg. Queste assegnazioni per il settore ospiti vengono distribuite secondo le priorità di tifosi e membri dell’Elversberg.
  • Piattaforme secondarie di biglietteria (rivendita alternativa): Marketplace di terze parti come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti. I prezzi sui mercati secondari spesso oscillano in base alla domanda e possono superare il prezzo nominale ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Schalke 04-Elversberg variano in modo significativo a seconda che si acquistino tramite i canali ufficiali del club o attraverso la rivendita sul mercato secondario:

  • Biglietti in piedi (Stehplatz): I biglietti ufficiali a prezzo nominale per i posti in piedi alla VELTINS-Arena costano in genere tra 15 € e 20 €.
  • Biglietti standard a sedere (Sitzplatz): I normali biglietti di categoria da 1 a 4 vanno da 26 € a 62 €, a seconda della posizione del posto e dell’anello dello stadio.
  • Mercato secondario ufficiale (S04 Ticketbörse): I biglietti rivenduti tramite il servizio ufficiale di scambio biglietti dello Schalke sono rigorosamente limitati al prezzo nominale originale, quindi ci si può aspettare di pagare tra 15 € e 62 €.
  • Piattaforme di rivendita di terze parti: Su marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti oscillano in base alla domanda e in generale vanno da 53 € a oltre 150 €.

Schalke 04-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Schalke 04 ed Elversberg

Lo Schalke 04 ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’uscita più recente è stata una vittoria per 2-5 contro l’Hallescher FC nella DFB-Pokal il 24 agosto, un risultato maturato dopo i tempi supplementari. In precedenza, lo Schalke aveva subito due sconfitte consecutive per 0-3 contro Real Madrid e Atalanta in amichevole precampionato. Le tre vittorie sono arrivate contro Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) e nella sfida di coppa a Halle. In queste cinque partite, lo Schalke ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

L’Elversberg arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Ha battuto l’MSV Duisburg 3-1 nella DFB-Pokal il 22 agosto, dando seguito a una serie che comprendeva una vittoria per 5-2 sullo Strasburgo e un successo per 4-1 contro il Lorient. Gli unici punti persi sono arrivati nell’1-1 contro il Mallorca. L’Elversberg ha segnato 14 gol e ne ha concessi cinque in queste cinque partite, un dato che indica una squadra in grande forma offensiva.

S04

S04 - Forma

OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ELV

ELV - Forma

NEC
V0-1
STR
V5-2
MLL
D1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Schalke 04-Elversberg: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi club risale al 12 aprile 2026, quando l’Elversberg ospitò lo Schalke in 2. Bundesliga e perse 1-2. Negli ultimi cinque confronti diretti, lo Schalke ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria dell’Elversberg. Lo Schalke ha vinto anche 1-0 in casa l’8 novembre 2025, mentre l’unico successo dell’Elversberg in questa serie è arrivato in casa nel maggio 2025, quando ha battuto lo Schalke 1-2. I due club hanno segnato complessivamente 11 gol in questi cinque confronti.

Testa a testa

Schalke 04PareggioElversberg
3
1
1
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FIN
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FIN
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FIN
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
FIN
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Schalke 04-Elversberg: classifica

Nella classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 occupa attualmente il 15° posto, mentre l’Elversberg è settimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110051+43
V
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
18
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
100115-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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