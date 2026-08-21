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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Schalke 04 affronta il Bayern Monaco in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Schalke 04 affronta il Bayern Monaco sabato 5 settembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Questa sfida della 2ª giornata offre allo Schalke una difficile opportunità di inizio stagione per lanciare un segnale in casa dopo il ritorno nella massima serie. La storia sorride nettamente agli ospiti, dato che il Bayern Monaco ha dominato i precedenti con cinque vittorie consecutive contro lo Schalke, segnando 21 gol senza subirne nessuno in queste sfide.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

Lo Schalke 04 ospita il Bayern Monaco alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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Bundesliga - Game Week 2
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Come comprare i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita Schalke 04-Bayern Monaco alla VELTINS-Arena il 5 settembre 2026:

  • Biglietteria ufficiale dello Schalke 04: I biglietti principali per il settore di casa vengono distribuiti direttamente attraverso il portale ufficiale di vendita dello Schalke.
  • Portale biglietti del Bayern Monaco: I biglietti per il settore ospiti destinati ai tifosi in trasferta vengono assegnati tramite il sistema ufficiale per i biglietti esterni del Bayern Monaco.
  • Scambio biglietti ufficiale: Il club gestisce un mercato ufficiale di rivendita (Ticketbörse) dove gli abbonati rivendono a prezzo nominale i biglietti per le singole partite.
  • Piattaforme del mercato secondario: Le opzioni secondarie possono essere consultate su piattaforme come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga Schalke 04-Bayern Monaco alla VELTINS-Arena del 5 settembre 2026, convertiti in sterline britanniche:

  • Biglietti ufficiali standard (casa e trasferta): I biglietti standard del mercato primario vanno indicativamente da 13 £ a oltre 60 £, con i settori in piedi, come la Nordkurve dello Schalke, che offrono i prezzi più bassi e i posti centrali di categoria superiore collocati nella fascia più alta.
  • Inserzioni sul mercato secondario: Sui portali di rivendita come StubHub, i biglietti secondari partono attualmente da una cifra compresa tra 125 £ e 153 £, a seconda della posizione nello stadio e della domanda in tempo reale.
  • Categorie premium e hospitality: Le opzioni premium e gli e-ticket verificati dei rivenditori secondari possono arrivare a oltre 245 £.

Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Schalke 04 e Bayern Monaco

Lo Schalke si presenta alla nuova stagione di Bundesliga con un bilancio precampionato misto di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid, mentre in precedenza ad agosto era stato battuto con lo stesso punteggio dall'Atalanta. Prima di queste sconfitte, lo Schalke aveva messo insieme tre vittorie di fila, tra cui un 5-0 contro l'Hessen Kassel e un 3-1 contro il Fagiano Okayama FC. In queste cinque partite ha segnato 10 gol e ne ha subiti nove.

Il Bayern Monaco arriva alla stagione dopo aver vinto tutte e cinque le amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stato il 4-2 contro l'FC Heidenheim del 18 agosto, seguito da un 3-1 contro l'RB Leipzig e dalle vittorie su Aston Villa e Jeju SK. Il risultato più appariscente è stato il 15-0 inflitto alla formazione amatoriale FC Rottach-Egern. Il Bayern ha segnato 24 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

S04

S04 - Forma

KHA
V2-0
OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
Gol segnato (subito)
26/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Schalke 04-Bayern Monaco: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale a maggio 2023, quando il Bayern Monaco si impose per 6-0 a Monaco. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Bayern le ha vinte tutte e cinque, con lo Schalke che non è riuscito a segnare in quattro di queste partite. Il Bayern ha segnato 21 gol senza subirne nessuno in questa serie, compreso un 8-0 nel settembre 2020.

Testa a testa

Schalke 04PareggioBayern Monaco
0
0
5
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
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Schalke 04
S04
0
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Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
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Schalke 04
S04
0
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Bayern Monaco
FCB
4
FIN
Bundesliga
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Bayern Monaco
FCB
8
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Schalke 04
S04
0
FIN
DFB Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
0Gol segnati21
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

Schalke 04-Bayern Monaco: classifica

Nella classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 occupa il 15° posto, mentre il Bayern Monaco è terzo in vista di questa partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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